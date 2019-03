Bản quyền hình ảnh Heather Middleton Image caption Heather Middleton và người phụ nữ Việt tốt bụng giúp đỡ cô

Trước cuộc hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim vài ngày, một du khách Canada đã bị tấn công kèm theo lời lẽ khiếm nhã, sỉ nhục người Mỹ và Tổng thống Donald Trump ở ngay ngoại ô Hà Nội.

Giáo viên mỹ thuật 25 tuổi người Canada, Heather Middleton đang tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên tại Việt Nam khi cô đột nhiên bị một nhóm đàn ông tấn công ở Phú Xuyên, Hà Nội.

Nhóm người lăng mạ "Dirty American, Dirty Trump (Người Mỹ bẩn thỉu, Trump bẩn thỉu) và tấn công vì họ hiểu nhầm cô là người Mỹ.

Tin cô bị tấn công khiến nhiều người Việt đã vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không tin. Lý do là phần lớn người Việt có cái nhìn khá tích cực về Hoa Kỳ.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2017, 84% người Việt nhìn Mỹ với ánh mắt khá có thiện cảm.

Trong đó 58% người Việt tin tưởng rằng ông Trump "sẽ làm điều đúng đắn cho tình hình thế giới," đặc biệt cao hơn nhiều nước khác.

Trả lời BBC hôm 5/3, Heather cho biết, cô đang trên đường đi Ninh Bình từ Hà Nội trưa 25/2, thì dừng lại bên lề để hỏi đường.

"Người tôi hỏi có vẻ không nói được tiếng Anh nên tôi bỏ đi, thì tôi thấy bốn người đàn ông đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, rồi chỉ tay vào tôi rồi bắt đầu nói, theo tôi nghĩ là 'Dirty American, Dirty Trump' (Người Mỹ bẩn thỉu, Trump bẩn thỉu)"

"Tôi cảm thấy có mấy viên đá nhỏ ném vào mình. Tôi quay lại, giơ tay lên và nói 'Dừng lại'," Heather kể.

"Tôi biết thời điểm đó Việt Nam sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim. Tôi cũng có khâu lá cờ Canada trên túi của mình.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên trầm trọng hơn như vậy."

Heather ngồi trên một chiếc xe lăn đã rỉ sét

Heather lái xe đi nhưng bị hai trong bốn người đàn ông lái xe đuổi theo. Một người chặn đầu, một người khác đạp vào bánh xe, khiến cô mất thăng bằng và ngã xe, theo như lời cô mô tả trên Facebook.

Hai người đàn ông giật lấy túi đồ trên xe, bên trong có vài bộ quần áo và khoảng 260 USD tiền mặt.

"Tôi rất choáng váng. Tôi tựa vào thành hàng rào thì có một người phụ nữ đến chỉ vào đầu gối, lúc đó tôi mới thấy mình đang đứng trên vũng máu của mình, da tôi như sắp lìa ra.

"Ban đầu tôi rất cẩn trọng với cô ấy nhưng cô ấy dùng Google Translate nói rằng 'I want to give you love' (Tôi muốn cho cô tình thương', lúc đó tôi mới hiểu cô ấy muốn giúp tôi.

"Cô ấy tháo chiếc khăn quàng cổ ra, một chiếc khăn rất đẹp, để quấn lấy chân tôi."

"May mắn thay bệnh viện chỉ cách đó khoảng 10 phút, nhưng nó bẩn, mốc và rỉ sét khắp nơi. Họ không có điện và không có thuốc gây mê.

"Họ nói với tôi qua Google Translate rằng 'Nó sẽ đau đấy' khi họ khâu đầu gối tôi lại. Sau đó tôi bắt một chiếc taxi về Hà Nội để vào VinMec. Ở đó, họ tiêm vacxin uốn ván, cho tôi kháng sinh và sát trùng vết thương."

"Tôi rất biết ơn người phụ nữ đã giúp tôi. Chị ấy nắm tay tôi trong suốt buổi phẫu thuật và đợi cùng tôi suốt 10 tiếng đồng hồ... Đó là một lời nhắn nhủ rằng vẫn còn rất nhiều điều tốt so với những điều xấu trên thế giới này," Heather viết trên trang Facebook.

Heather cũng những người bạn ở Hà Nội

Khi được hỏi mô tả lại bốn người đàn ông tấn công mình, Heather nói cô quá choáng váng, và bị va đập vào đầu nên không nhớ chi tiết, chỉ có thể đoán những người đàn ông này tầm 30 tuổi, và trước đó hai người trong số đó đã cầm hai chai bia.

"Tôi cũng không báo cảnh sát vì lúc đó tôi chỉ tập trung vào chữa lành vết thương. Khi đến Hà Nội rồi thì tôi không muốn quay lại đó và báo cảnh sát ở đó nữa. Nhưng tôi có báo cho đại sứ quán Canada tại Hà Nội."

"Trí nhớ của tôi vẫn rất mơ hồ. Đầu tôi bị đập rất mạnh, sau khi bị tấn công, mắt tôi bị mờ một thời gian."

Hiện Heather đang nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, cô cho biết, cô vẫn chờ đợi vết khâu đầu gối hồi phục, và nếu bị tổn thương phần mô mềm, cô có lẽ sẽ phải cắt ngắn chuyến đi ở Việt Nam, trở về Canada để chữa trị.

"Tôi dự định bay về Canada vào ngày 5 tháng Tư nhưng nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng vết thương. Tôi đang rất đắn đo về việc trở về nhà với gia đình và bạn bè nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm mà tôi đã lên kế hoạch ở đây."

"Tôi hi vọng sự việc của tôi không khiến người khác nghĩ rằng người Việt Nam xấu. Người xấu ở khắp mọi nơi. Từ khi tôi đến đây, người dân nơi đây vẫn luôn rất tốt với tôi, trừ 4 người kia. Nhưng tôi vẫn yêu mến con người Việt Nam và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại."

Du khách Mỹ bị công kích?

Việt Nam vẫn luôn tự hào là một đất nước tươi đẹp, con người hiếu khách, tuy nhiên, qua sự việc của Heather Middleton, thêm nhiều khách du lịch Mỹ chia sẻ từng bị tấn công.

Andrew Terry nói anh không 'ghét' những người Việt đã có thái độ xấu với anh

Andrew Terry, người đến từ bang Florida, Hoa Kỳ nói chính anh cũng đã từng bị tấn công tinh thần bằng lời nói (verbally attacked) khi mới đến Việt Nam.

"Tôi đang đi bộ trong khu Phố Cổ Hà Nội thì nhiều người nhổ nước bọt xuống chỗ tôi đi qua và nhìn đểu tôi (dirty look).

"Một lần khác tôi đang đi bộ cùng một người bạn từ Ba Lan gần Hồ Tây, thì một người đàn ông lớn tuổi nói 'American' (Người Mỹ) rồi nhổ nước bọt về phía tôi."

Andrew đến Việt Nam ba tháng trước và đang dạy tiếng Anh ở Nam Định nhưng đôi khi cũng nhận được thái độ như vậy từ một vài người bản địa.

"Ở Nam Định, thì khi tôi dừng xe ở đèn đỏ thì có một người nói với tôi rằng 'F*** you American'. Tôi cũng bị nhổ nước bọt vào người khi đang đi bộ."

Andrew cho biết hầu hết những người tấn công anh là những người đàn ông lớn tuổi, một người trông có vẻ như 'mất một cánh tay'.

"Tôi không thực sự ghét họ bởi vì tôi không thể hình dung được những gì đã xảy ra với họ."

Tuy nhiên, cũng có một trường hợp Andrew bị một thanh niên tầm 20 tuổi nói "F*** you" khi anh đi cùng một cô gái Việt Nam ở Phố Cổ.

"Tôi không báo công an bởi vì tôi không bị thương gì. Tôi yêu Việt Nam và tôi nghĩ luôn có một phần trăm nhỏ người xấu khiến cả quốc gia ấy trông xấu đi. Nhưng những sự việc trên không thay đổi quan điểm của tôi về Việt Nam."

"Tôi ngạc nhiên khi nghe tin chuyện xảy ra với Heather. Tôi nghĩ vì cô ấy đi một mình và là nữ nên nhóm đàn ông nghĩ cô ấy là một đối tượng dễ dàng. Tôi lo lắng mình cũng bị tấn công như thế nhưng tôi cố gắng lạc quan là điều đó sẽ không xảy ra với mình," Andrew nói.

BBC đã gửi email yêu cầu bình luận đến Bộ Ngoại giao và Sở Du lịch Hà Nội nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.

Tuy nhiên, một nhân viên của Tổng cục Du lịch cho biết các vụ việc tấn công khách du lịch như miêu tả trên "không thường xuyên xảy ra". Trong khi đó Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho biết họ không có thông tin về các trường hợp này.

Năm 2018, Việt Nam đón khoảng 15,5 triệu du khách quốc tế, thu về 620 nghìn tỷ đồng. Trong đó có khoảng 900.000 khách du lịch đến từ châu Mỹ, theo Tổng cục Thống Kê.