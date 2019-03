Image caption Nhiều trẻ em sinh ra ở vùng kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị kẹt trong chiến sự

Khoảng 1500 trẻ em đang bị chính quyền Iraq và lực lượng Kurd cầm giữ trong cuộc chiến tiêu diệt dần xong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tựng xưng (IS) , Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho biết.

Một thông tin mới đây cho hay nhiều trẻ em đang bị bắt giữ tùy tiện và bị tra tấn để lấy lời khai.

HRW kêu gọi chính phủ liên bang Iraq và vùng tự trị Kurdistan sửa đổi luật chống khủng bố để chấm dứt các vụ giam giữ như vậy, cho rằng họ đang vi phạm luật pháp quốc tế.

Hiện nay vẫn chưa có bình luận gì từ các nhà chức trách ở Iraq và Kurdistan.

Hình thức xử l‎ý mang tính trừng phạt và răn đe này không dựa trên các cơ sở công lý và sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực lâu dài cho trẻ em về sau Joe Becker, HRW

Trước đây, chính phủ Kurdistan đã không thừa nhận các báo cáo của HRW nói họ tra tấn trẻ em nhằm thu lấy lời khai về mối liên hệ của vị thành niên với tổ chức IS.

Vào tháng 01/2019, một quan chức cho biết luật lệ nhà tù có mục đích "phục hồi" những đứa trẻ như vậy, và tra tấn bị cấm và xác nhận và trẻ em được hưởng các quyền giống như các tù nhân khác.

Báo cáo dài 53 trang nói rằng vào cuối năm 2018, chính quyền Iraq và Kurd đã giam giữ khoảng 1.500 trẻ em bị nghi liên kết với IS.

Theo HRW, ở Iraq, ít nhất 185 gốc ngoại kiều đã bị kết án vì các hoạt động liên quan đến khủng bố và kết án tù.

Báo cáo cáo buộc rằng chính quyền địa phương có các hành động bao gồm:

•Bắt giữ và truy tố trẻ em có bất kỳ mối liên hệ nào với IS

•Sử dụng hình thức tra tấn để buộc các em thú tội

•Các nghi phạm bị kết án vội vã và không công bằng

''Hình thức xử l‎ý mang tính trừng phạt và răn đe này không dựa trên các cơ sở công lý và sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực lâu dài cho trẻ em về sau'' Joe Becker, giám đốc bộ phận Bảo về Quyền Trẻ em của HRW cho biết.

'Đánh đập, thẩm vấn'

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Đã có cáo buộc từ các nhân chứng nói rằng họ đã bị nhục hình, tra tấn, ép cung

Tháng 11 vừa qua, HRW đã có cuộc phỏng vấn với 29 vị thành niên bị nghi ngờ là có liên kết với IS.

Trong đó, 19 người vị thành viên nói bị tra tấn và đánh đặp bằng ống nhựa, dây cáp điện hoặc gậy.

Một thiếu niên 17 tuổi bị an ninh Iraq bắt giữ năm 2017 cho biết cậu ta thường xuyên bị trói cổ tay, cho treo lơ lửng và bị đánh đập liên tục trong 10 phút khi bị thẩm vấn.

Sau phiên tòa và người này nhận tội vì bị tra tấn, đương sự được chuyển đến nhà tù ở sân bay Baghdad và giam bảy tháng rưỡi.

"Mỗi ngày là cực hình. Chúng tôi bị đánh mỗi ngày, tất cả chúng tôi", người này nói.

Tôi nói với họ rằng tôi không liên quan gì, nhưng họ vẫn bắt tôi nhận Một nhân chứng 14 tuổi

Một trẻ em 14 tuổi nói rằng cậu đã bị tra tấn bởi cảnh sát Kurd hồi năm 2017.

"Họ đã đánh tôi khắp người bằng ống nhựa," cậu nói.

"Đầu tiên họ nói rằng tôi nên thừa nhận mình là người của IS, vì vậy tôi đã đồng ý. Sau đó, họ bảo rằng tôi phải nói là tôi đã cộng tác với IS trong vòng 3 tháng.

"Tôi nói với họ rằng tôi không liên quan gì, nhưng họ vẫn bắt tôi nhận."

Báo cáo cũng chỉ ra rằng hầu hết những người được phỏng vấn nói rằng họ gia nhập IS vì các nhu cầu kinh tế, áp lực từ trang lứa hoặc từ gia đình.

Một số khác thì cho rằng họ làm vậy vì gia đình hoặc vì muốn đạt được một địa vị xã hội.

HRW nói rằng những vị thành niên Iraq được thả ra lo sợ rằng họ sẽ bị dân chúng kỳ thị do liên can hoặc là cựu thành viên của IS và thậm chí sợ rằng sẽ bị đe dọa trả thù.

Tổ chức nhân quyền này nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế công nhận rằng những trẻ em bị bắt vào cầm súng trong các nhóm vũ trang chủ yếu là nạn nhân, cần được trợ giúp để tái hòa nhập xã hội.