... Camaradas! En algunos casos, las fallas en el sistema eléctrico la producen animales tales como: ratas, ratones, culebras, gatos, ardillas, rabipelados, zamuros, etc., que buscando madriguera, nido o lugar donde ocultarse, se introducen en equipos del sistema causando la falla... Es el caso que ocurrió en la Subestación Palo Verde, en donde una rata se introdujo en la Celda Principal N°1, causando un cortocircuito entre Barra y Línea y esto a su vez produjo una explosión quemando los equipos y produciéndose la interrupción del servicio eléctrico en algunos sectores servidos por esta Subestación, entre ellos tenemos: Jose Felix Rivas, Palo Verde, Los Cerritos, Barrio El Carmen, Barrio Carpintero, La Bombilla de Petare, Filas de Mariche, La Dolorita y zonas aledañas. Estamos trabajando en la reparación del equipo. Se estiman cinco (5) horas para la recuperación del servicio. PD: En la lista de los animales anteriormente mencionados, por supuesto se incluyen las iguanas...