Bản quyền hình ảnh Jamie Wiseman/Daily Mail Image caption Đây là đứa con thứ ba của cô dâu IS, Shamima Begum, bị chết.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đang đối mặt với những lời chỉ trích sau khi con trai của Shamima Begum chết trong một trại tị nạn ở Syria.

Begum rời London để tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo ở tuổi 15, khi đang là nữ sinh. Ông Javid đã hủy bỏ quyền công dân Anh khi vị thành niên này yêu cầu được quay lại Anh.

Một người bạn của gia đình cho biết Anh đã thất bại trong việc bảo vệ đứa trẻ trong khi đảng Lao động đối lập nói rằng cái chết của bé trai là kết quả của một quyết định " vô nhân đạo".

Begum rời London để tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tuổi 15, khi đang là nữ sinh. Ông Javid đã hủy bỏ quyền công dân Anh khi người mẹ trẻ này yêu cầu được quay lại Anh.

Một người bạn của gia đình cho biết Anh đã thất bại trong việc bảo vệ đứa trẻ trong khi đảng Lao động đối lập nói rằng cái chết của bé trai là kết quả của một quyết định "vô nhân đạo".

Một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói cái chết của bất kỳ trẻ em nào đều là "bi thảm".

Người phát ngôn nói rằng chính phủ đã luôn khuyên không nên tới Syria và sẽ "tiếp tục làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn người dân bị chủ nghĩa khủng bố lôi kéo và đi đến các khu vực xung đột nguy hiểm".

Begum, người đã rời nước Anh vào năm 2015 cùng với hai người bạn học đều là nữ, được một nhà báo từ Times tìm thấy trong một trại tị nạn Syria vào giữa tháng 2/2019.

Cô nói rằng đã sống với chồng, một chiến binh gốc Hà Lan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, trong thành trì cuối cùng của IS và trước đó đã mất hai đứa con, do các điều kiện khắc nghiệt.

Mang thai chín tháng, Begum nói với tờ báo Anh rằng cô không hối hận khi gia nhập IS, nhưng cô cảm thấy đế chế nhà nước Hồi giáo đã chấm dứt.

Nói chuyện ngay sau khi sinh con trai, Jarrah, Begum nói với BBC rằng cô mong ước con mình là người Anh và được nuôi dưỡng ở Anh.

Jarrah chết vì viêm phổi vào thứ Năm, 07/3, theo một giấy chứng nhận y tế, khi chưa đầy ba tuần tuổi.

Nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ và là cựu Bộ trưởng Tư pháp Phillip Lee kêu gọi chính phủ "suy nghĩ" về "trách nhiệm đạo đức" của mình đối với thảm kịch này.

Ông nói rằng mặc dù "quan điểm gớm ghiếc" của Begum, quyết định hủy bỏ quyền công dân của cô này - và do đó từ chối cơ hội trở về Anh của cô ta - dường như "được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân túy chứ không phải theo bất kỳ nguyên tắc nào mà tôi có thể nhận ra".

'Điều kiện kinh khủng'

Bản quyền hình ảnh MET POLICE Image caption Shamima Begum (bìa phải) trốn khỏi Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi tới Syria để làm vợ các chiến binh của tổ chức khét tiếng IS hồi 2015. Hai bạn cùng chuyến đi: Kadiza Sultana (trái) và Amira Abase có thể đã chết.

Các điều kiện trong trại là "khá kinh khủng", với thiếu hụt thức ăn, chăn và lều, phóng viên Quentin Sommerville của BBC cho biết.

Trong ba tháng, hơn 100 người đã chết trên đường hoặc ngay sau khi đến trại, với hai phần ba số người chết dưới năm tuổi.

David Miliband, cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, cho biết trại phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp khi 12.000 người "bị tổn thương cũng như suy dinh dưỡng sâu sắc" chạy trốn khỏi sự cai trị của IS.

Việc làm cho một người trở nên vô quốc tịch là trái pháp luật, và bây giờ một đứa trẻ vô tội đã chết do một phụ nữ Anh bị tước quyền công dân. Điều này là vô nhân đạo Diane Abbott, Đảng Lao động

Dal Babu, cựu giám đốc cảnh sát Metropolitan và là bạn của gia đình bà Begum, nói với BBC Newsnight: "Chúng ta đã thất bại, với tư cách là một quốc gia, để bảo vệ đứa trẻ."

Sau khi Begum bị tước quyền công dân, gia đình cô đã viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ Anh để cho biết rằng họ dự định thách thức quyết định này và yêu cầu hỗ trợ để đưa bé trai đến Anh.

Renu Begum, chị em gái của Begum, cho biết trong bức thư Jarrah là "một đứa trẻ vô tội thực sự" trong tình huống này.

Khi đứa con của Begum được sinh ra trước khi cô bị Bộ Nội vụ tước quyền công dân Anh, đứa bé vẫn sẽ được coi là người Anh.

"Đây là một cái chết hoàn toàn có thể tránh được cho một công dân Anh," ông Babu nói.

"Không có nỗ lực nào của Bộ Nội vụ để giúp đỡ. Tôi nghĩ thật là sốc khi Bộ trưởng Nội vụ đã xử lý tình huống này như vậy."

Người nắm vị trí tương ứng Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ đối lập của đảng Lao động Diane Abbott cũng chỉ trích hành động của Bộ Nội vụ Anh.

Bà đưa thông điệp trên Twitter: "Việc làm cho một người trở nên vô quốc tịch là trái pháp luật, và bây giờ một đứa trẻ vô tội đã chết do một phụ nữ Anh bị tước quyền công dân. Điều này là vô nhân đạo."

'Điều đáng buồn'

Phát biểu với BBC hôm thứ Sáu, trước khi được xác nhận rằng bé trai đã chết, Bộ trưởng Nội vụ Anh Javid nói: "Đáng buồn là có rất nhiều trẻ em, rõ ràng là hoàn toàn vô tội, đã được sinh ra ở vùng chiến sự này.

Tôi không có gì ngoài sự thông cảm cho những đứa trẻ đã bị kéo vào chuyện này. Đây là một lời nhắc nhở về lý do tại sao nó là như vậy, rất nguy hiểm cho bất cứ ai ở trong khu vực chiến tranh này Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid

"Tôi không có gì ngoài sự thông cảm cho những đứa trẻ đã bị kéo vào chuyện này.

"Đây là một lời nhắc nhở về lý do tại sao nó là như vậy, rất nguy hiểm cho bất cứ ai ở trong khu vực chiến tranh này."

Phóng viên phụ trách các vấn đề gia đình của BBC, Daniel Sandford, nói rằng chính phủ có thể đưa đứa bé ra khỏi Syria, mặc dù điều đó có thể là "khó khăn về mặt chính trị".

"Quan điểm của chính phủ rằng không thể tới và đưa mọi người ra khỏi các trại này vì điều đó quá nguy hiểm vốn được lặp đi lặp lại là không hoàn toàn chính xác, bởi vì các nhà báo có thể đến các trại này tương đối an toàn.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đang đối mặt với các chỉ trích

"Làm việc với Lưỡi liềm đỏ ở đó chẳng hạn, hoàn toàn có thể tới và đưa mọi người ra khỏi các trại tị nạn - nếu có một ý chí chính trị."

Kirsty McNeill, người phụ trách lĩnh vực chính sách, vận động và các chiến dịch tại tổ chức từ thiện Save the Children (Cứu trợ Trẻ em), cho biết "tất cả trẻ em có liên quan đến IS đều là nạn nhân của cuộc xung đột và phải được đối xử như là nạn nhân".

"Có thể tránh được cái chết của bé trai này và những người khác. Anh và các quốc gia có có công dân đang ở vùng đông bắc Syria phải chịu trách nhiệm cho các công dân có nguồn gốc đó", bà nói thêm.

Thảm kịch thuộc về ai?

Nhưng giáo sư Anthony Glees, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tình báo và an ninh tại Đại học Buckingham, nói:

Bản quyền hình ảnh RAMI AL SAYED Image caption Giới chức quốc tế lo ngại mùa đông sẽ gây khó khăn lớn cho cuộc sống của người tỵ nạn trong các trại ở Syria

"Trách nhiệm cho thảm kịch này thuộc về cái gọi là Nhà nước Hồi giáo".

Ông nói Shamima Begum cũng chịu trách nhiệm "vì đã đưa ra lựa chọn rời khỏi sự an toàn của Vương quốc Anh và trở thành cô dâu của Jihadi".

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC sau khi Jarrah ra đời, Begum nói rằng cô không hối hận khi tới Syria - mặc dù cô nói thêm rằng không đồng ý với mọi thứ mà nhóm IS đã làm.

Begum nói thêm rằng cô chưa bao giờ tìm cách trở thành một "cô gái tuyên truyền" của IS.

"Tôi chỉ muốn sự tha thứ thực sự, từ nước Anh," Begum nói với phóng viên Trung Đông của BBC Quentin Sommerville vào tháng 2/2019.

"Mọi thứ tôi đã trải qua, tôi không ngờ mình sẽ trải qua điều đó.

"Mất con theo cách thức tôi đã mất chúng, tôi cũng không muốn mất đứa bé này và nơi đây, trại này, thực sự không phải là nơi để nuôi trẻ em."