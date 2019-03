Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Giáo đường Al Noor ở Christchurch, New Zealand

Một vụ bắn súng xảy ra cùng thời gian trong hai giáo đường đạo Hồi đã giết chết 49 người ở thành phố Christchurch.

Có 40 người nữa bị thương, từ thương nhẹ cho đến nguy kịch.

Cảnh sát New Zealand đã bắt ba người đàn ông và một phụ nữ sau vụ việc xảy ra ở giáo đường Al Noor và Linwood.

Nhà chức trách không loại trừ khả năng còn các nghi phạm nữa đang lẩn trốn.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Thân nhân của các nạn nhân vụ nổ súng

Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern nói hai vụ việc hôm thứ Sáu là "tấn công khủng bố".

Vụ xả súng gây choáng váng cho dư luận vốn nghĩ New Zealand là quốc gia rất bình yên.

Đánh vào Lăng Giáo chủ Khomeini và Quốc hội Iran

Bắt nghi phạm Hồi giáo vụ Dortmund

Cây bút Việt từ tỉnh Hồi giáo Nam Thái Lan

Người ta tìm thấy tài liệu phỉ báng di dân tại hiện trường, cho thấy đây nhiều khả năng là một vụ bắn giết mang tính kỳ thị sắc tộc và tôn giáo.

Nhiều nạn nhân là người gốc Bangladesh trong cộng đồng địa phương.

Có tin nói thủ phạm, một người Úc 28 tuổi, theo tư tưởng cực hữu và bài nhập cư, đã chạy livestreaming cảnh y bắn giết trên Facebook bằng camera gắn trên đầu.

Thủ phạm không nằm trong đối tượng tình nghi trước đó của cả cảnh sát New Zealand và Úc.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Cảnh sát vũ trang nay tuần tra ngoài đền Al Noor

Chính phủ New Zealand ra lệnh cho mọi giáo đường đạo Hồi tạm đóng cửa vì lý do an ninh.

Một cuộc tuần hành phản đối biến đổi khí hậu ở Christchurch dự kiến có hàng nghìn người tới dự cũng bị hủy.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Nạn nhân được cấp cứu sau vụ nổ súng

Tại nhà thờ Hồi giáo thứ hai ở ngoại ô Linwood cảnh sát đã tháo kíp nổ của "nhiều thiết bị nổ được gắn trên xe".

Bài đang tiếp tục được cập nhật.