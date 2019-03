Sao Hollywood, triệu phú và bê bối đưa con vào đại học Mỹ

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Felicity Huffman và chồng William H Macy

Tại Mỹ tuần này, nhiều cha mẹ giàu có bị chính phủ cáo buộc gian lận để con cái được vào các trường đại học hàng đầu.

"Chúng tôi giúp các gia đình giàu nhất Mỹ đưa con vào học."

Đó là tuyên bố của William "Rick" Singer, bị nói là ông trùm đường dây gian lận đại học lớn nhất lịch sử Mỹ, theo phía công tố viên.

Ông Singer nói câu này với một khách hàng là luật sư ở New York, giải thích cách đưa trẻ vào một đại học uy tín.

Ông nói có những kênh bình thường mà người giàu không muốn làm. Rồi có cửa sau và cửa bên.

Cửa sau ví dụ là nhờ quan hệ gia đình, hay đóng hàng triệu đôla để xây nhà cho trường - đều hợp pháp.

Còn cửa bên của Singer thì dễ hơn.

Ông bảo có thể bảo đảm thành công, miễn là khách hàng "cam kết tài chính".

Điều tra của FBI theo dõi giai đoạn từ 2011 tới 2018. Theo họ, 25 triệu tiền hối lộ đã được trả để gian lận.

50 người, gồm 33 cha mẹ và nhiều huấn luyện viên thể thao - bị truy tố.

Tố cáo ghê gớm nhất có lẽ liên quan hai diễn viên Hollywood Felicity Huffman và Lori Loughlin.

Theo FBI, Felicity Huffman, nổi danh nhờ phim Desperate Housewives, đã trao đổi email với Singer.

Tháng 10/2017, bà nghe tin trường học của con muốn sử dụng giám thị riêng, thay vì giám thị bị mua chuộc.

Bà email lo lắng cho Singer.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption William "Rick" Singer

Kiến trúc sư

Rick Singer, sinh năm 1960, tự giới thiệu là chuyên gia về quá trình tuyển sinh đại học Mỹ.

Ông đã từng viết sách, cuốn Getting In: Gaining Admission to Your College of Choice. Nhưng ông giữ kín các kỹ thuật ngầm trong một giới nhỏ hơn.

Năm 2014, ông thành lập tổ chức phi lợi nhuận Key Worldwide, bảo là để giúp sinh viên nghèo toàn thế giới.

Nhưng theo giới chức, tổ chức này là quỹ ngầm, nhận những khoản tiền che giấu là "tiền từ thiện".

Singer giữ một phần và hối lộ phần còn lại cho những ai giúp đỡ ông ta.

Theo thời gian, ông phát triển hai con đường. Một là gian dối điểm thi. Hai là làm giả hồ sơ vận động viên thể thao.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Felicity Huffman (trái) cùng các sao trong phim Desperate Housewives năm 2006

Giới chức tố cáo Felicity Huffman biết mình cần gửi con gái lớn đến trung tâm khảo thí ở Tây Hollywood, theo kế hoạch, vì Singer có quan hệ tại đó.

Singer thường khuyên khách hàng giả vờ là con cái bị tật nguyền. Sau khi có chứng nhận y tế, con của họ sẽ được cho thêm thời gian làm bài, hay được chuyển sang một trung tâm khảo thí khác.

Con của Huffman đã được cho thêm thời gian làm bài. Bước tiếp theo là tìm người làm bài giúp cho cô ta.

Singer thường dùng dịch vụ của Mark Riddell, giám đốc đào tạo thi cử ở một trường tại Florida.

Theo FBI, Riddell sẽ làm bài thi giúp trong khách sạn, hoặc tuồn câu trả lời vào phòng thi. Có lúc ông ta được cho bản viết tay của sinh viên để sao chép cho giống.

Huffman đã trả 15.000 đôla cho Key Worldwide cho phi vụ giúp con gái, theo tài liệu của tòa.

Điểm của con bà tăng 400 điểm, theo cáo buộc.

Nếu tố cáo được chứng minh, đây là giá rẻ cho Huffman. Nhiều người trả hàng trăm ngàn đôla cho Singer.

Bản quyền hình ảnh IMG Academy Image caption Mark Riddell

Giả mạo hồ sơ thể thao

Tố cáo về giả mạo hồ sơ thể thao còn kinh dị hơn.

Singer nhận các sinh viên chả to khỏe gì, và biến họ thành ngôi sao trong đơn nộp.

Có trường hợp được làm giả hình qua phần mềm Photoshop để to cao hơn. Có trường hợp thì gian trá các số liệu cơ thể.

Các nhà điều tra ban đầu đang theo dõi một câu chuyện hoàn toàn khác về gian lận chứng khoán, thì họ tình cờ nghe lén được câu chuyện khác.

Một nhà tài chính nói có một huấn luyện viên thể thao của Đại học Yale, Rudolph "Rudy" Meredith, đề nghị hối lộ để giúp con gái nhà tài chính vào Yale.

Nhà tài chính đồng ý với cảnh sát là đeo thiết bị nghe lén và gặp Meredith. Meredith hứa hẹn sẽ cho con gái vào đội bóng đá của ông ta.

Thể thao mang lại tiền bạc và uy tín cho đại học Mỹ, nên các trường sẽ hạ điểm thi để đón nhận tài năng thể thao vào trường.

Con gái của Lori Loughlin và nhà thiết kế Mossimo Giannulli không giỏi giang gì trong thể thao.

Nhưng hai người bị tố cáo trả 500.000 đôla cho các con gái vào đại học Nam California như vận động viên.

Sau khi vào, con gái út của họ, Olivia Jade, còn lên mạng khoe khoang, nói rằng cô ta chỉ tập trung vào sự nghiệp trên Instagram vì có tới 1,3 triệu người theo trên mạng.

Cô ta nay đã xin lỗi vì bình luận này.

Chưa rõ bao nhiêu đứa trẻ biết về sự gian lận.

Theo tài liệu của tòa, một số trẻ tham gia phần nào đó, còn những trẻ khác thì không biết.