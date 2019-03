Bản quyền hình ảnh Muzmatch Image caption Shahzad Younas đã nảy ra ý tưởng tạo ra Muzmatch khi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

Loạt bài The Boss hàng tuần của BBC kể về các doanh nhân hàng đầu khắp nơi trên thế giới. Tuần này chúng tôi nói chuyện với Shahzad Younas, sáng lập viên và giám đốc điều hành của trang web hẹn hò Hồi giáo và ứng dụng Muzmatch.

Khi Shahzad Younas lên bục thuyết trình, anh rất lo lắng.

Đó là buổi thuyết trình cách đây hai năm, doanh nhân người Anh 32 tuổi đang ở San Francisco để giới thiệu ứng dụng Muzmatch có trụ sở tại London đến một nhóm các nhà đầu tư tiềm năng cao.

Anh bắt đầu bài thuyết trình bằng khẳng định: "Người Hồi giáo không hẹn hò, chúng tôi kết hôn."

"Có thể vừa là người Hồi giáo vừa là đồng tính"

Ngôi đền Hồi giáo rực rỡ nhất thế giới

Bản quyền hình ảnh Muzmatch Image caption Ứng dụng Muzmatch hiện được sử dụng ở hơn 90 quốc gia trên thế giới

Shahzad và cộng sự Ryan Brodie đến đó để tham gia một cuộc thi toàn cầu nhằm giành được sự ủng hộ từ công ty đầu tư uy tín tại Thung lũng Silicon,Y Combinator.

Công ty Mỹ này hàng năm chọn một số công ty mới khởi nghiệp để cung cấp tài chính và hỗ trợ thiết thực . Hơn 13.000 ưng viên nộp đơn cùng với Muzmatch, và họ là một trong số 800 người sáng lập được mời vào vòng trực tiếp.

Khi Shahzad tiếp tục bài phát biểu của mình, các nhà đầu tư phá lên cười trước sự thẳng thắn của anh. Muzmatch đã nhanh chóng được trao 1,5 triệu đô la, một trong 100 công ty khởi nghiệp gọi vốn thành công năm 2017.

Ngày nay, công ty đang phát triển nhanh chóng cho biết họ hiện có hơn một triệu người dùng đăng ký trên khắp Anh quốc và khoảng 90 quốc gia khác.

Ngược trở về 2013, khi đó người mà Shahzad phải thuyết phục không phải một nhóm các nhà đầu tư mà chính bản thân mình.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Người dùng Muzmatch có chọn cho phụ huynh xem các cuộc hội thoại của họ thông qua ứng dụng

Lúc ấy Shahzad đang làm việc cho một ngân hàng tại London. Anh thích công việc của mình, nhưng đồng thời ngày càng nhận ra rằng có một khoảng trống trên thị trường cho một ứng dụng hẹn hò đàng hoàng phục vụ người Hồi giáo đang tìm kiếm nửa kia của mình từ trong cộng đồng tôn giáo của họ.

"Vào thời điểm đó, có những trang web hết sức cơ bản dành cho người Hồi giáo, hoặc các ứng dụng hẹn hò lớn không hoàn toàn hiểu được văn hóa của chúng tôi", Shahzad, người sinh ra và lớn lên ở Manchester nói.

"Trong cộng đồng Hồi giáo, rất nhiều người trong chúng tôi đã và vẫn dựa vào người mai mối [để tìm vợ hoặc chồng]. Đây là những 'bà cô' trong cộng đồng, quen biết nhiều gia đình và sẽ mai mối con trai nhà này với con gái của một gia đình khác."

Muzmatch, theo ý tưởng của anh, sẽ là một ứng dụng mai mối kỹ thuật số cho những người Hồi giáo muốn tìm đối tượng để kết hôn.

Cuối năm 2013, giờ định mệnh đã điểm khi vị trí công việc của Shahzad bị cắt giảm và anh quyết định rằng mình phải thiết lập Muzmatch.

Bản quyền hình ảnh Muzmatch Image caption Ryan Brodie đã giúp Shahzad thiết kế lại ứng dụng

"Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày và đi ngủ vào khoảng một hoặc 2 giờ đêm," anh nói. "Tôi làm việc từ phòng ngủ của mình, và khi đó rất căng thẳng. Tôi phải học cách xây dựng một ứng dụng từ đầu.

"Nhưng tôi biết rằng mình phải làm hết sức làm cho bằng được. Cơ hội đủ lớn - có 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới, và rõ ràng không có ai phục vụ họ."

Shahzad bắt đầu ra mắt thử nghiệm năm 2014 và phương pháp tiếp thị của anh có phần khác với các ứng dụng hẹn hò lớn hơn.

"Tôi đến các nhà thờ Hồi giáo lớn sau những buổi cầu nguyện vào thứ Sáu và phát tờ rơi cho ứng dụng này", ông nói. "Sau đó, tôi sẽ đi đến bất kỳ sự kiện Hồi giáo gia đình nào mà tôi biết và gài tờ vào cửa kính từng chiếc xe."

Phát triển doanh nghiệp một mình là điều hết sức khó khăn, Shahzad cho biết thời gian đầu anh cảm thấy rất chật vật.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ứng dụng này cho phép người dùng ghi rõ mức độ sùng đạo của mình

"Tôi nhớ những tháng đầu tiên mình liên tục nhìn vào Google Analytics, để biết xem trong có bao nhiêu người lúc ấy đang dùng ứng dụng", anh nói.

Có thời điểm anh kiểm tra, và chỉ có 10 người trên Muzmatch.

Nhưng theo thời gian, số lượng người dùng tăng lên hàng nghìn người, chủ yếu nhờ truyền miệng. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu kể với Shahzad rằng họ đã gặp vợ hoặc chồng như thế nào.

"Khi nghe câu chuyện thành công đầu tiên, nó cho có cảm giác rất thật", anh nói. "Và nó củng cố niềm tin trong tôi rằng Muzmatch sẽ phát triển."

Thành tỷ phú công nghệ nhờ lá thư đến muộn

Năm quốc gia thuận lợi cho khởi nghiệp

'Tôi đánh cắp 39.000 đôla của mẹ để kiếm tiền triệu'

Đối tác kinh doanh Ryan, một người viết ứng dụng dày dạn kinh nghiệm dù chỉ mới 25 tuổi, tham gia vào năm 2016.

Họ cùng nhau hoàn toàn thiết kế lại Muzmatch, dựa vào phản hồi từ những khách hàng đầu tiên.

Họ hêm vào 22 câu hỏi bổ sung trong hồ sơ người dùng, chẳng hạn như mức độ sùng bái và tần suất cầu nguyện - những điều thực sự quan trọng đối với người dùng.

Muzmatch cũng không bắt buộc người dùng có ảnh đại diện hoặc cho họ có thể làm mờ ảnh. Mọi người cũng có thể bật chức năng cho phép nội dung của các cuộc trò chuyện trong ứng dụng của họ được gửi cho phụ huynh hoặc cho một người giám hộ.

Shahzad nói rằng tuy Ryan không phải là người Hồi giáo, anh ta thực sự "hiểu được ứng dụng cần phải đáp ứng nhu cầu gì".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Công ty hiện có văn phòng thứ hai tại Bangladesh, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn thứ tư thể giới

Eden Blackman, người sáng lập trang web và ứng dụng hẹn hò Would Like to Met, nói rằng Muzmatch đã đi tiên phong trong các ứng dụng hẹn hò chuyên biệt.

"Trong những năm gần đây, việc hẹn hò cho các dân tộc và tôn giáo đặc thù đã chuyển từ phạm vi cụ thể sang một nền tảng chính thống, và Muzmatch là ứng dụng dẫn đầu," ông nói.

"Nếu tôn giáo và hẹn hò trực tuyến có thể được kết hợp hoàn hảo... thì nó phải được đặt vào đất thánh. Từ những gì tôi đã thấy và nghe về Muzmatch, dường như họ đã phá vỡ khuôn mẫu."

Với văn phòng thứ hai tại Bangladesh, Muzmatch vận hành mô hình kinh doanh "freemium". Sử dụng dịch vụ cơ bản miễn phí, nhưng bạn có thể trả từ 10 bảng một tháng cho các tính năng bổ sung như xem hồ sơ người dùng không giới hạn và tài khoản của bạn được nhiều người xem hơn.

Công ty cho biết doanh thu hàng năm của nó hiện là hơn 4,5 triệu bảng.

Trước việc Muzmatch ngày càng phổ biến hơn, Shahzad nói rằng người dùng tiềm năng của nó là khoảng 400 triệu người Hồi giáo độc thân trên toàn thế giới.

"Chúng tôi hiện đã có hàng ngàn đám cưới và trẻ em [nhờ Muzmatch]," anh nói. "Nghĩ về họ mỗi ngày khiến tôi cảm thấy như tất cả những công việc khó khăn lúc ban đầu đều đáng giá."