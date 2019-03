Bản quyền hình ảnh Frank Bienwald Image caption Hầu hết các thi thể của nhà leo núi là ở băng sơn Khumbu

Các hãng tổ chức hoạt động thám hiểm quan ngại về số thi thể những người leo núi bị lộ ra trên đỉnh Everest do băng tan.

Gần 300 người đã bỏ mạng trên đỉnh núi kể từ khi con người thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên, và hai phần ba trong số họ vẫn còn vùi thây dưới lớp băng tuyết.

Các thi thể nằm ở phần núi phía bắc, thuộc Trung Quốc, đang được đưa mang đi, trùng với thời điểm bắt đầu đợt leo núi mùa xuân.

Đã có hơn 4.800 nhà leo núi chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới.

"Do tình trạng nóng ấm toàn cầu, các tảng băng và băng sơn đang tan chảy rất nhanh và các thi thể bị vùi lấp sau từng ấy năm đã dần lộ diện," Ang Tsheng Sherpa, cựu Chủ tịch Hiệp hội Leo núi Nepal, nói.

"Chúng tôi đã đem thi thể của một số nhà leo núi xuống, những người thiệt mạng trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên những xác chết cũ nay bắt đầu lộ ra."

Một viên chức Chính phủ, người đảm nhận công tác liên lạc trên đỉnh Everest bổ sung: "Bản thân tôi đã tìm được khoảng 10 tử thi trong những năm gần đây từ nhiều vị trí khác nhau trên Everest, và rõ ràng là ngày càng có nhiều xác chết lộ ra."

Hiệp hội Điều hành Tour Thám hiểm Nepal (Expedition Operators Association of Nepal - EOAN) nói họ sẽ mang xuống tất cả số dây thừng từ những khu lều trại cao nhất trên núi Everest và Lhotse trong mùa leo núi năm nay, nhưng việc đem các thi thể xuống thì không hề dễ dàng.

Họ chỉ ra rằng luật của Nepal yêu cầu cần có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ trong viêc xử lý các tử thi, và đó thực sự là một thử thách.

"Vấn đề này cần phải được Chính phủ và ngành leo núi ưu tiên," chủ tịch của EOAN, Dambar Parajuli, nói.

"Nếu họ có thể làm được ở phần Everest thuộc Tây Tạng thì chúng ta cũng có thể làm ở đây."

Bản quyền hình ảnh Doma Sherpa Image caption Các thi thể lộ ra ở Trại 4 do nơi này có địa hình bằng phẳng

Các thi thể lộ ra

Năm 2017, bàn tay của một nhà leo núi đã chết lộ ở khu Trại 1.

Các hãng điều hành tour nói họ đã cử những nhà leo núi chuyên nghiệp người Sherpa tới để mang thi thể đó xuống.

Trong cùng năm, một thi thể khác cũng lộ ra ở vùng băng sơn Khumbu.

Còn được biết đến với tên gọi Thác băng Khumbu, đây là nơi có nhiều tử thi lộ ra nhất trong những năm gần đây, giới leo núi nói.

Ở khu Trại 4, hay còn gọi là South Col, nơi tương đối bằng phẳng, các xác chết cũng bắt đầu lộ ra.

Một nhân viên của tổ chức phi chính phủ trong vùng tiết lộ:

"Những phần tay và chân của thi thể lộ diện ở chân trại cũng trong mấy năm gần đây," một nhân viên NGO hoạt động tại khu vực nói.

"Chúng tôi nhận thấy rằng lượng băng ở tại khu trại căn bản (base camp) và quanh đó đã và đang sụt giảm, đó là l‎ý do các thi thể bị lộ ra."

Bản quyền hình ảnh C. SCOTT WATSON/UNIVERSITY OF LEEDS Image caption Giới khoa học gia thấy rằng các hồ nước đã mở rộng ra và nối liền với nhau ở khu vực băng sơn Khumbu

Các khối băng mỏng dần

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy băng sơn ở khu vực núi Everest cũng như ở phần lớn dãy Himalayas đang tan nhanh và trở nên mỏng đi.

Mộtnghiên cứu năm 2015 tiết lộ rằng các hồ băng ở băng sơn Khumbu - nơi các nhà leo núi cần phải vượt qua để lên đỉnh - đã trở nên rộng hơn và nối liền vào nhau do tốc độ băng tan chảy nhanh.

Quân đội Nepal đã rút cạn hồ Imja gần Đỉnh Everest vào năm 2016 sau khi mực nước hồ tan ra từ băng chạm tới mức nguy hiểm.

Một nhóm các nghiên cứu, bao gồm các thành viên từ Đại học Leeds và Aberystwyth của Anh, hồi năm ngoái đã tiến hành khảo sát băng sơn Khumbu và nhận thấy lớp băng ấm hơn dự đoán.

Băng tại đây đạt mức -3.3 độ C, thậm chí phần băng lạnh nhất có mức nhiệt độ cao hơn 2 độ C so với nhiệt độ không khí trung bình hàng năm ở khu vực.

Dẫu vậy, không phải tất cả thi thể lộ ra từ lớp băng đều do băng tan nhanh.

Một số thi thể lộ ra là bởi sự chuyển dịch của băng sơn Khumbu, các nhà leo núi nói.

"Do sự dịch chuyển của băng sơn Khumbu, chúng tôi thỉnh thoảng lại phát hiện ra thêm các xác chết," phó chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn Leo núi Nepal, Tshering Pandey Bhote, nói.

"Nhưng hầu hết các nhà leo núi đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi phát hiện ra những điều bất thường như vậy."

Bản quyền hình ảnh Ang Tashi Sherpa Image caption Hầu hết các thi thể được đưa xuống liên quan đến các tai nạn gần đây trên núi

'Đánh dấu' bằng thi thể

Một số thi thể nằm ở phần trên cao của núi Everest cũng được các nhà leo núi dùng làm dấu mốc.

Một trong những điểm như vậy được đánh dấu là "đôi ủng xanh", ở vị trí gần đỉnh núi.

Đây là vật dụng của một nhà leo núi đã chết dưới một tảng đá nhô ra. Chân ông vẫn nằm trong đôi ủng xanh và mũi ủng hướng ra phía leo lên.

Một số chuyên gia leo núi nói rằng thi thể của ông sau đó đã được đưa đi, nhưng các viên chức của ngành du lịch Nepal nói rằng họ không có thông tin về việc người ta có nhìn thấy những phần thi thể còn lại hay không.

Việc phát hiện và đem các thi thể từ núi cao xuống là công việc vừa khó khăn, vừa tốn kém.

Các chuyên gia nói chi phí để đưa các thi thể xuống khoảng từ 40.000 tới 80.000 đô la.

"Một trong những trường hợp khó nhất là đưa xuống từ độ cao 8.700m, gần đỉnh," cựu chủ tịch NMA, Ang Tshering Sherpa, nói.

"Tử thi đã hoàn toàn đóng băng và nặng 150k, lại phải được đưa ra từ vị trí rất khó khăn ở độ cao như thế."

Các chuyên gia cho rằng quyết định làm gì với thi thể trên núi cũng rất mang tính cá nhân.

"Hầu hết các nhà leo núi muốn được để lại trên núi nếu như họ chết," ông Alan Arnett, cũng là một nhà leo núi nói.

"Vì vậy, sẽ là không tôn trọng người đã khuất nếu như đưa thi thể họ ra khỏi cung đường leo núi, trừ khi gia đình họ muốn vậy."