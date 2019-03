'Chán nản' vì TT Trump cắt viện trợ Trung Mỹ

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Người nhập cư từ Honduras tìm cách vào Mỹ qua Mexico

Các chính trị gia đối lập và các tổ chức viện trợ đặt câu hỏi về quyết định cắt viện trợ cho ba quốc gia Trung Mỹ của Tổng thống Trump.

Ông Trump ra lệnh ngừng các khoản viện trợ cho El Salvador, Guatemala và Honduras để ép chính phủ các nước này chặn dòng người nhập cư vào Mỹ.

Những ý kiến chỉ trích nói quyết định này sẽ làm ảnh hưởng tới các chương trình hiện có nhằm thuyết phục người dân ở lại nước họ.

Quốc hội Mỹ có thể tìm cách chặn không cho nguồn tiền viện trợ này được sử dụng cho mục đích khác.

Các quan chức Mỹ nói hệ thống xuất nhập cảnh tại biên giới với Mexico đang hoạt động ở mức quá tải nhưng chính quyền Mỹ vẫn muốn tăng số người xin tỵ nạn được trả về bên kia biên giới lên gấp 5 lần - từ 60 lên 300 người/ngày.

Số người tỵ nạn chạy trốn khỏi bạo lực ở El Salvador, Honduras và Guatemala đang tăng rất mạnh. Ba quốc gia này là nơi xuất thân của phần lớn người nhập cư ở biên giới phía Nam nước Mỹ.

Tổng thống Trump nói ông có thể sẽ đóng cửa biên giới nếu Mexico không làm nhiều hơn để chặn dòng người nhập cư qua biên giới vào Mỹ.

Khoản viện trợ bị cắt lớn bao nhiêu?

"Chúng tôi đang thực hiện chỉ thị của Tổng thống và chấm dứt chương trình viện trợ nước ngoài năm tài khóa 2017 và 2018 cho vùng Tam giác Bắc," một người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ được hãng tin Reuters dẫn lời. Người này từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Theo tờ the Washington Post, khoản tiền có nguy cơ bị cắt là gần 500 triệu USD năm 2018 cộng với hàng triệu tiền còn lại từ năm tài khóa trước. Một nguồn của Reuters ước tính tổng số tiền vào khoảng 700 triệu USD.

Năm 2018, Guatemala nhận 248 triệu USD trong khi Honduras nhận 175 triệu USD và El Salvador nhận 115 triệu.

"Tôi đã chấm dứt các khoản tiền trả cho Guatemala, Honduras và El Salvador," ông Trump nói với báo giới hôm thứ sáu ngày 29/3.

"Không có tiền nào tới các nơi đó nữa... Chúng ta đã trả họ những khoản tiền rất lớn và chúng ta không trả họ nữa vì họ chưa làm gì cho chúng ta cả."

Cắt viện trợ có tác động gì?

Những người ủng hộ viện trợ tranh luận rằng cách tốt nhất để ngăn nhập cư từ khu vực này là thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm bớt bạo lực, và rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của các khoản viện trợ, từng được tăng năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Cắt viện trợ là "tự bắn vào chân mình," bà Adriana Beltrán, giám đốc an ninh công dân tại văn phòng Washington của nhóm nghiên cứu nhân quyền Mỹ Latinh, được tờ the New York Times dẫn lời.

"Có những thách thức dài hạn mà sẽ cần một giải pháp bền vững dài hạn," bà nói thêm.

"Chúng ta có thể bàn về cách làm sao chúng ta đảm bảo rằng viện trợ là có hiệu quả, rằng viện trợ sẽ không hỗ trợ cho các chính phủ tham nhũng."

Một nhóm nghị sỹ Dân chủ đang đi thăm El Salvador lên án động thái của ông Trump trong một thông cáo chung, nói rằng cách làm của ông Trump là "hoàn toàn phản tác dụng".