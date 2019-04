Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Bà Kirstjen Nielsen giữ chức vụ Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ từ tháng 12/2017

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen, người thực thi một số chính sách biên giới gây tranh cãi của Tổng thống Trump, vừa từ chức.

Bà Nielsen nói "vinh dự cả đời" khi làm việc chho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng người tạm thời thay thế bà Nielsen là Kevin McAleenan, Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ.

Bà Nielsen chịu trách nhiệm thực hiện dự án bức tường biên giới và kế hoạch gây ly tán các gia đình nhập cư.

Bà không nêu lý do ra đi trong thư từ chức, mặc dù bà nói rằng đây là "thời điểm thích hợp để tôi bước sang một bên" và nói rằng Hoa Kỳ "ngày nay an toàn hơn so với khi tôi gia nhập chính quyền [của Tổng thống Trump]".

Thông báo bà Nielsen thôi chức vụ này được đưa ra vài ngày sau khi tổng thống Trump đến thăm khu vực biên giới phía nam.

Ông Trump gần đây đã đe dọa sẽ đóng cửa đường biên giới, nhưng sau đó lại hứa sẽ cho Mexico một năm để ngăn chặn ma túy và người di cư qua Mỹ.

Kirstjen Nielsen là ai?

Bà Nielsen lần đầu tiên gia nhập chính quyền của ông Trump vào tháng 1/2017 với tư cách là trợ lý của cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly.

Bà trở thành phó của ông Kelly khi ông chuyển sang làm chánh văn phòng Nhà Trắng, nhưng trở lại để lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa vào cuối năm đó.

Bà Nielsen bảo vệ các chính sách biên giới như giữ trẻ em trong các khu vực được rào dây kẽm gai trước sự lên án mạnh mẽ và chất vấn dữ dội của đảng Dân chủ trong Quốc hội.

Vào tháng 6/2018, những người biểu tình đã la ó tên bà Nielsen khi bà đi ăn tại một nhà hàng Mexico ở Washington DC.

Nhưng bà phớt lờ cuộc biểu tình, viết trên Twitter rằng bà sẽ "làm việc không mệt mỏi" để sửa chữa hệ thống nhập cư yếu kém

Mối quan hệ của bà với ông Trump được cho là khó khăn, mặc dù trong mắt công chúng, bà được nhìn nhận là trung thành với chính quyền Trump.

Một dấu hiệu của chính sách biên giới khắc nghiệt hơn?

Anthony Zurcher, Phóng viên BBC Bắc Mỹ

Bà Kirstjen Nielsen được cho là đã 'đi trên băng mỏng' trong chính quyền Trump trong hơn một năm qua. Đồng minh thân cận nhất của bà, ông John Kelly, rời Nhà Trắng vào tháng 12. Bây giờ, cùng với mùa tan băng hàng năm vào mùa xuân, lớp băng dưới chân bà cuối cùng đã vỡ.

Bản quyền hình ảnh Mario Tama/Getty Images Image caption Một người cha bế con trai trong một trại tập trung gần biên giới Mỹ-Mexico

Hoặc có lẽ đạt đến vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa đơn giản đã là chạm giới hạn của bà. Câu chuyện thực tế như thế nào sẽ phải chờ đến khi các thông tin nội bộ rò rỉ không thể tránh khỏi mỗi khi ông Trump thực hiện thay đổi nhân sự.

Tuy nhiên, điều có vẻ rõ ràng là có những xung đột diễn ra sau hậu trường trong Nhà Trắng - những xung đột đi kèm với những lời hoa mỹ ngày càng hiếu chiến của tổng thống về vấn đề nhập cư.

Chỉ hai ngày trước, ông Trump đã thôi đề cử Ronald Vitiello cho chức giám đốc Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ bởi vì, ông nói, ông muốn thực hiện một định hướng "cứng rắn hơn".

Bây giờ thì Bộ trưởng An ninh Nội địa của ông Trump - người mà trước đây ông Trump từng nhìn nhận là 'không đủ cứng rắn' - đã từ chức.

Tên của bà Nielsen sẽ mãi mãi gắn liền với chính sách biên giới gây ly tán cho các gia đình nhập cư của chính quyền Trump dẫn đến sự phản đối kịch liệt của lưỡng đảng vào năm ngoái. Tổng thống Trump cuối cùng đã phải nhượng bộ, nhưng những động thái mới nhất này chỉ cho thấy một cách tiếp cận chắc chắn đối đầu hơn với vấn đề an ninh biên giới.