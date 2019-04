Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các vụ tấn công khủng bố hôm Chủ nhật đã làm rung chuyển Sri Lanka với một nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể được liên kết với các vụ đánh bom khiến 321 người thiệt mạng và 500 người bị thương ở Sri Lanka, Thủ tướng của nước này cho biết.

Ranil Wickremeinghe nói chính phủ tin rằng các cuộc tấn công vào Chủ nhật 21/4/2019 không thể được thực hiện nếu không có liên kết với các nhóm khủng bố ở nước ngoài.

Lễ tang tập thể đầu tiên được tổ chức vào thứ ba 21/4 khi Sri Lanka đánh dấu một ngày chính thức để tang cho các nạn nhân.

Tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Cảnh sát hiện đã bắt giữ 40 nghi phạm liên quan vụ tấn công, tất cả đều là công dân Sri Lanka.

"Điều này không thể được thực hiện chỉ bởi địa phương", ông Wickremeinghe nói. "Đã có đào tạo và một sự phối hợp mà chúng ta không thấy trước đó."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cơn sốc vẫn còn được cảm nhận ở quốc gia Nam Á sau cuộc tấn công đẫm máu

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm thứ Ba tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua kênh tin tức Amaq. Chính phủ Sri Lanka trước đó đã đổ lỗi các vụ nổ do nhóm Hồi giáo địa phương National Thowheed Jamath (NTJ) thực hiện.

Tám vụ nổ đã được đưa tin, trong đó có ba nhà thờ bị tấn công trong lúc diễn ra các thánh lễ Phục sinh.

Ba khách sạn ở thủ đô, Colombo - Shangri-La, Kingsbury và Cinnamon Grand - cũng bị nhắm mục tiêu.

Một cuộc tấn công vào một khách sạn thứ tư hôm Chủ nhật đã bị hủy bỏ, ông Wickremeinghe nói nhưng không nêu tên khách sạn. Ông cũng cảnh báo rằng các chiến binh vẫn còn tự do và vũ khí chất nổ vẫn còn ở ngoài sau vụ tấn công.

Ai thực sự đứng sau vụ tấn công?

IS cho biết họ đã "nhắm mục tiêu là công dân của liên minh thập tự chinh [liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu] và Kitô hữu ở Sri Lanka".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Chính quyền đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công

Nhóm này không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này nhưng đã chia sẻ một hình ảnh trên truyền thông xã hội của tám người đàn ông có ý định đứng sau vụ tấn công.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã tuyên bố "giải phóng" thành trì cuối cùng của IS vào ngày 23 tháng Ba.

Mặc dù tuyên bố này đánh dấu chiến thắng đoạt lãnh thổ cuối cùng đối với nhà nước Hồi giáo tự xưng, các chuyên gia cảnh báo nó không có nghĩa là sự kết thúc của IS hoặc hệ tư tưởng của nó.

Ông Wickremeinghe nói rằng chỉ có công dân Sri Lanka bị bắt liên quan đến vụ tấn công cho đến nay, nhưng một số kẻ tấn công có thể đã đào thoát ra nước ngoài trước các vụ đánh bom.

''Chúng tôi chắc chắn là cơ quan an ninh có quan điểm rằng vụ tấn công có liên kết với nước ngoài và một số bằng chứng cho thấy điều đó. Vì vậy, nếu IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) nhận trách nhiệm, chúng tôi sẽ điều tra tuyên bố này", ông nói thêm.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hình ảnh một nghi phạm khủng bố được camera an ninh ghi lại

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ruwan Wijewardene nói với quốc hội rằng NTJ được liên kết với một nhóm Hồi giáo cực đoan khác mà ông đặt tên là JMI.

Ông Wijewardene không cho biết thêm chi tiết.

Ông cũng nói "các cuộc điều tra sơ bộ" chỉ ra rằng các vụ đánh bom là để trả đũa các vụ tấn công chết người vào các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand, vào tháng Ba, nhưng một lần nữa không có thêm thông tin nào.

NTJ không có lịch sử về các cuộc tấn công quy mô lớn nhưng đã trở nên nổi tiếng vào năm ngoái khi bị cáo buộc phá hỏng các bức tượng Phật giáo. Nhóm này không tuyên bố rằng họ đã thực hiện vụ đánh bom hôm Chủ nhật.

Các cuộc tấn công hôm 21/4 đã nhấn mạnh những rạn nứt trong lãnh đạo Sri Lanka, sau khi có tin rằng nhà chức trách đã được cảnh báo về một mối đe dọa sắp xảy ra từ nhóm thánh chiến NTJ.

Nhưng Thủ tướng Ranil Wickremeinghe và nội các đã không được thông báo, các bộ trưởng nói.