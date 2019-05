Tại sao giới tù nhân giàu có thuê cố vấn nhà tù?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Giới thì hành công lực tại cổng nhà tù liên bang Alderson Prison Camp, nơi bà Martha Stewart phải nộp mình năm 2004

Cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, sẽ vào tù hôm thứ Hai - và trong tương lai gần chúng ta có thể thấy nhiều người bị kết án nổi tiếng như vụ gian luận tuyển sinh đại học lần lượt vào tù.

Khi những người giàu có rời bỏ biệt thự sang trọng của họ để đi tù, đa số sẽ tìm đến các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp để làm cuộc sống trong tù dễ chịu hơn.

Martha Stewart, Bernie Madoff, các cầu thủ NFL Michael Vick và Plaxico Burress, các ngôi sao thực tế Teresa Giudice và Abby Lee Miller.

Đó chỉ là một vài trong số những người nổi tiếng được biết là có chuyên gia tư vấn nhà tù hướng dẫn họ thông qua hệ thống nhà tù Mỹ.

Những cố vấn này có thể giúp đỡ họ trong toàn bộ quá trình, từ khi bị kết án đến lúc được trả tự do - xem hồ sơ tù, nộp kiến nghị xin các đặc quyền, được nhận các cuộc gọi điện thoại nửa đêm từ gia đình đang lúng túng khi có thân nhân phải vào tù.

Tất cả những dịch vụ hỗ trợ ân cần này đi kèm với giá từ vài trăm đôla đến vài nghìn hoặc lên tới hàng 100.000 đôla. Vậy chính xác những cố vấn nhà tù này làm gì cho khách hàng có đủ khả năng trả tiền mướn họ?

"Một khi bạn bị giam giữ, bạn mất quyền kiểm soát cuộc sống của mình", cố vấn nhà tù Larry Levine nói với BBC.

"Khi ai đó thuê tôi, tôi có thể giúp họ tận dụng các chương trình, cho họ biết quyền của mình là gì, và họ có thể làm gì để giành lại quyền kiểm soát này."

Ông Levine sống bằng nghề này đã nhiều năm, nhưng ông cũng từng phục vụ trong nhiều chức vụ khác nhau tại các nhà tù liên bang trên khắp nước Mỹ trong hơn một thập niên.

"Tôi sẽ không nói với họ những gì lẽ ra phải xảy ra - mà nói với họ những gì thực sự sẽ xảy ra và tại sao."

Ông Levine cho BBC biết ông đã những người liên quan đến vụ lừa đảo tuyển sinh đại học mướn. Hai nữ diễn viên Felicity Huffman và Lori Loughlin nằm trong số những phụ huynh giàu có bị buộc tội âm mưu gian lận trong kỳ thi của con, hoặc hối lộ huấn luyện viên để cấp học bổng thể thao giả từ các trường đại học ưu tú của Mỹ.

Sao Hollywood, triệu phú và bê bối đưa con vào đại học Mỹ

Cohen đổ lỗi cho 'hành động bẩn thỉu' của Trump

Khách hàng cũ của ông Levine bao gồm một thẩm phán bị buộc tội ăn cắp tiền và một viên chức chính phủ bị bắt vì thanh toán chi phí giả cho cơ quan để bỏ tiền vào túi riêng. Ông ước tính rằng hiện giờ, 75% khách hàng của ông là tội phạm cổ cồn trắng và 25% còn lại bị buộc các tội liên quan đến ma túy.

Nhưng có một điều giống nhau: "Khi mọi người đến với tôi, họ là những người bị rơi vào cảnh khổ. Tôi giúp họ giảm bớt tối đa sự khổ sở.

"Công việc của tôi vừa giống như việc của một nhà tâm lý học, một cố vấn hôn nhân, một huấn luyện viên cuộc sống và một linh mục."

Bản quyền hình ảnh Larry Levine

Hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ nổi tiếng không trong suốt, bất kể địa vị xã hội của tù nhân.

Rất nhiều lời khuyên của các chuyên gia tư vấn như ông Levine đến khách hàng mọi giới tập trung vào việc làm sáng tỏ những bước vô tận từ phòng xử án đến phòng giam trong nhà tù.

Hiểu được các từ ngữ, các chuỗi sự kiện, những gì các loại trung tâm cải huấn khác nhau mong đợi ở người tù, và làm thế nào để vào được các chương trình giảm án.Nhiều khi nó thậm chí liên quan đến việc một người có thể bị buộc tội gì - nên chấp nhận bản án công tố viên đưa ra hay đòi phải được ra toà xét xử.

Một số chuyên gia tư vấn được BBC liên lạc bày tỏ sự không tin tưởng giới luật sư - họ quan niệm rằng luật sư thường không để ý đến chi tiết, không giải thích cho can phạm những lựa chọn bằng ngôn ngữ mà người thường có thể hiểu được, hoặc hay thuyết phục thân chủ chấp nhận thỏa thuận với công tố viên thay vì đấu tranh cho thân chủ được tha bổng.

Nhưng trong trường hợp những khách hàng giàu có, giới được trang bị đầy đủ hỏa lực pháp lý, họ tìm kiếm một sự xét xử phù hợp hơn.

Chuyên gia tư vấn Justin Paperny của tổ chức White Collar Advice cho biết hai gia đình trong vụ lừa đảo tuyển sinh ông đang làm việc với, đang xin được hướng dẫn về cách có được bản án tốt nhất có thể.

"Thẩm phán muốn nghe ý kiến của bị cáo, vì vậy chúng tôi giúp họ nói rõ với tòa, bằng lời của chính mình, tại sao họ xứng đáng với bản án ngắn nhất", ông Paperny nói.

"Chúng tôi làm việc với bị cáo để viết ra câu chuyện của họ, tạo ra các video nói về trách nhiệm mà họ chấp nhận, nắm bắt thực tế, thông cảm với nạn nhân."

Bản quyền hình ảnh Boston Globe via Getty Images Image caption Tài tử Lori Loughlin (giữa) và chồng, Mossimo Giannulli (giữa, phía sau) rời tòa án liên bang Joseph Moakley ở Boston vào tháng Tư

Sau khi phiên tòa kết thúc và bản án được công bố, thì đảm bảo được vào một nhà tù tốt là điều then chốt, và đó là phần lớn các chương trình mà giới chuyên gia tư vấn nhà tù này cung cấp.

Những tên tuổi Cohens và Loughlins của thế giới thường được đưa đến những nhà tù an ninh tối thiểu, thường không có hàng rào quây kín, và phòng xây theo kiểu ký túc xá thay vì phòng giam.

Họ có thể phải ngủ chung phòng với hàng tá bạn tù, nhưng cuộc sống trong trại tù liên bang khác xa với cách mà nó được miêu tả trong các chương trình truyền hình như "Orange is the New Black."

Nói thế, nhưng không phải lúc nào tù nhân nhà giàu cũng có thể tìm được nhà tù theo ý muốn.

Michael Frantz, giám đốc của Jail Time Consulting, cho biết: "Vì trung bình 44% nhà tù bị cảnh quá đông người, những người bị kết án được xếp vào một trại tù từ an ninh thấp, trung bình đến cao".

"Tù nhân có thể bị đưa đến một nơi xa từ 3,200 đến 4,000 cây số. Trong một [nhà tù an ninh] thấp, có thể xảy ra một chút bạo lực, nhưng không nhiều.

"Khi bạn bị đưa đến nhà tù mức an ninh trung bình hoặc cao - thì đó là những nơi xảy ra các vụ hãm hiếp, đâm chém, đánh đập, và các trò chơi bạo lực khác."

Ông Frantz - người đã từng ở 36 tháng trong nhà tù liên bang - giúp khách hàng kiến nghị về các nhà tù an toàn và cho phép người tù được nhiều tự do nhất có thể, đồng thời cũng xét đến sở thích cá nhân của khách hàng.

"Nếu tù nhân là một người thích tập thể dục, thì họ không muốn bị đưa đến một trại tù không thể tập thể dục", ông Frantz nói.

"Nếu tù nhân muốn ở một mình và đọc sách, đó cũng là một điều cần được cân nhắc. Nếu người tù muốn một loại thực phẩm nào đó, thì chúng tôi sẽ tìm những loại nhà tù đó - và có những nhà tù có thể cung cấp thức ăn đặc biệt."

Ông Michael Cohen, chẳng hạn, sẽ bị giam tại nhà tù Otisville, ở vùng nông thôn ngoại ô New York, nổi tiếng có các bữa ăn kosher và dịch vụ cho người Do Thái.

Ngôi sao thực tế Mike của chương trình "The Situation" Sorrentino và Billy McFarland, người đứng sau Lễ hội Fyre, nằm trong số 113 tù nhân mà cánh tay phải đắc lực của ông Trump sẽ ở cùng.

Bản quyền hình ảnh MANDEL NGAN/AFP/Getty Images Image caption Michal Cohen tuần này bắt đầu thụ án ba năm cho tội gian lận, trốn thuế, phạm pháp trong việc gây quỹ tranh cử và nói dối Quốc hội

Lời khuyên chung dành cho những người bị kết án giàu có khi bị giam giữ luôn luôn là: "hãy sống im lặng và làm quen với việc không được chiều theo điều mình muốn.

Theo các chuyên gia tư vấn, điều tù nhân giới cổ cồn trắng sợ nhất là bị đánh đập và không thể liên lạc với gia đình.

Mặc dù các nhà tù nơi họ phải thụ án nói chung là an toàn, căng thẳng về chủng tộc và chính trị luôn hiện hữu, và có các quy tắc ứng xử họ phải tuân theo.

"Thể hiện tối đa sự tôn trọng mọi người", ông Levine khuyên các khách hàng cao cấp. "Đừng cắt ngang hàng khi chờ gọi điện thoại.

"Đừng với tay qua khay thức ăn của người khác - Tôi đã thấy người bị [đánh đập] vì điều đó không lịch sự."

Ông Frantz cảnh báo rằng trong trường hợp của Michael Cohen, thì nên cảnh giác với bất kỳ người ủng hộ Trump nào mà ông có thể phải ở chung, và cố gắng "lặn sâu dưới tầm radar".

"Những người mê Trump sẽ không vui với anh chàng này chút nào", ông Frantz nói.

"Mọi thứ xảy ra vào nửa đêm - nước tiểu đổ vào người bạn, các tù nhân giữ bạn lại cho người khác bôi phân lên bạn. Những chuyện này thường xuyên xảy ra."

Và không chỉ các bạn tù - không tuân lệnh người cai ngục có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Frantz thụ án tại một trại an ninh tối thiểu, nhưng khi lính gác nghĩ rằng ông cư xử không đúng mực, ông vẫn bị gửi đến một "loại phòng giam đặc biệt" nơi anh ta sống trong một phòng giam xây bằng xi măng với một tù nhân khác, trong suốt 91 ngày.

Vậy thì, chi phí chính xác để có một chuyên gia tư vấn giúp bạn nhận được một bản án ngắn, tiện nghi thoải mái và hướng dẫn bạn thành công trong việc giam giữ và sau đó, là bao nhiêu?

Ông Paperny cho biết dịch vụ của ông dao động từ 9 đôla (để mua cuốn sách của ông) đến 100,.000 đôla để viết sách cho khách hàng, xây dựng thương hiệu hoặc được điều hành doanh nghiệp của họ từ nhà tù.

"Đó là những việc liên quan đến kế hoạch kinh doanh ở ngoài đời, ngoài bất kỳ công việc nhà tù nào mà tù nhân phải làm," ông Paperny nói.

Bản quyền hình ảnh Justin Paperny Image caption Justin Paperny

Ông Frantz cung cấp các chương trình tương tự, bao gồm cứu vãn danh tiếng, giảm án và một khóa học cơ bản 'làm thế nào để sống sót trong tù'.

Khóa học "sống sót trong tù" rẻ nhất giá 495 đôla. Nguyên gói dịch vụ độc quyền của công ty bao gồm tất cả mọi dịch vụ cộng với quyền liên lạc trực tiếp với ông Frantz, 24 giờ một ngày, giá 35,000 đôla.

"Giới tù nhân giàu không muốn tùy thuộc vào may rủi, và họ có tiền", ông nói về những khách hàng chọn gói dịch vụ đó.

"Họ đã chi gần 1,5 triệu đôla cho luật sư, vậy còn 35,000 đôla nữa thì có là bao?

Khi được hỏi về đạo đức nghề nghiệp, các chuyên gia tư vấn được BBC liên lạc cho biết họ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi khách hàng, không chỉ những người có đủ khả năng chi trả cho trọn gói dịch vụ, và tất cả đều làm một số công việc miễn phí.

Ông Levine nói thoạt tiên ông sẽ lắng nghe, miễn phí, trường hợp của bất kỳ ai.

Ông Frantz thì nói rằng ông cố gắng giữ hầu hết các khóa học dưới giá 2,000 đôla và cung cấp chương trình trả góp không tính lãi suất.

Ông Paperny nói công ty của ông cũng điều hành một chương trình đào tạo miễn phí cho các tù nhân ở California, mà chi phí được văn phòng nhà tù liên bang trả.

Nhưng lệ phí của họ vẫn cao hơn nhiều so với những gì mà một tù nhân trung bình ở Mỹ có thể chịu nổi.

Việt Nam cần học Anh cho tù nhân 'thụ án tại gia'?

Anh Ba Sàm: Ngày về của 'một tù nhân bận rộn'

"Vâng, có thể một số người cho là đây là một dịch vụ đắt đỏ", ông Paperny thừa nhận. "Nhưng thật lòng mà nói đó là một khoản đầu tư."

Thuê một nhà tư vấn để chỉ học các chiến thuật sống còn trong tù là một sự lãng phí, ông nói thêm. Nhưng đối với những người giàu có, với các doanh nghiệp phải tiếp tục điều hành và thương hiệu để duy trì?

"Thì khách hàng của chúng tôi hoàn toàn xem tiền trả dịch vụ như một khoản đầu tư, thay vì một chi phí."