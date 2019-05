Chuyện "Bà nội trợ giỏi" hay tranh luận về "nô lệ" của phụ nữ Miến Điện

Bản quyền hình ảnh Christian Science Monitor Image caption Nhiều phụ nữ Nam Hàn không muốn hy sinh sự nghiệp để kết hôn và ở nhà chăm sóc con cái.

Phụ nữ Miến Điện tranh luận về khác biệt giữa "bà nội trợ giỏi" và một nô lệ; những bà mẹ Hàn Quốc tìm được giải pháp sáng tạo cho việc giữ trẻ, và truyền thông nhà nước Trung Quốc tìm cách giải quyết xu hướng không muốn kết hôn.

Tôi là Lara Owen, nhà báo về những vấn đề Phụ nữ của BBC tại Đông Á.

Với sáu ban ngôn ngữ của BBC ở Đông Á, chúng tôi có những nhà báo tham gia vào những đề tài quan trọng nhất liên quan đến và do phụ nữ điều khiển.

Dưới đây là một số câu chuyện chúng tôi xem xét trong tuần này.

Một cuộc tranh luận xảy ra ở Myanmar về ý nghĩa của việc trở thành một bà nội trợ giỏi. Tranh luận này được bắt đầu trực tuyến bởi Hla Nu Tun, một cựu giám đốc của cuộc thi sắc đẹp khu vực Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương.

Trong một bài viết, bà Tun vạch ra 10 bước mà phụ nữ nên tuân theo để làm hài lòng chồng. Những bước này gồm bôi kem đánh răng lên bàn chải đánh răng của ông xã, chuẩn bị bữa sáng vào ngày hôm trước và đảm bảo mùi hương của sơn móng tay không lấn át cả nhà.

Có lẽ không ngạc nhiên khi bài viết gặp một phản ứng dữ dội. Bài viết gốc của Tun nhận được 13 nghìn bình luận.

Một người dùng Facebook viết: "Bài của bạn nên có tựa đề 'Làm thế nào để trở thành nô lệ'".

"Tôi chắc chắn chồng bà ấy thậm chí không cảm ơn vợ vì điều này", một người khác bình luận.

Bản quyền hình ảnh NICOLAS ASFOURI

Tuy nhiên cũng có vài người ủng hộ ý tưởng của Tun.

"Nhiều người hiểu bạn muốn gửi thông điệp gì cho họ. Tôi đang cùng bạn chiến đấu," một người nói.

Một người khác viết: "Ngày nay, nhiều phụ nữ không làm gì khác ngoài việc xài tiền của chồng. Phụ nữ đưa ra những bình luận tiêu cực ở đây nghĩ rằng chỉ quan hệ tình dục với chồng là đủ để trở thành một người vợ tốt."

Bất chấp phản ứng dữ dội trên mạng, bà Tun khẳng định 10 bước để thành một bà nội trợ giỏi của bà là những quy tắc nghiêm ngặt, nhưng nói rằng "sự linh hoạt trong vai trò của vợ chồng trong hôn nhân có thể làm tăng hạnh phúc và làm giảm tỷ lệ ly hôn".

Bà Tun nói với BBC lời khuyên của bà là "một giải pháp nhanh và rẻ để hâm nóng hôn nhân và củng cố quan hệ tình cảm", nhưng cũng nói rằng bà tin rằng công việc gia đình không chỉ là công việc của riêng phụ nữ."

Tranh cãi này là một phần của cuộc tranh luận rộng hơn về vai trò của phụ nữ ở Myanmar khi đất nước này mở cửa sau nhiều thập kỷ cai trị của quân đội.

Yee Yee Aung, một phóng viên của BBC Miến Điện nói rằng đây là thời điểm của thay đổi.

"Ngày càng nhiều phụ nữ Myanmar đang thách thức vai trò của hai giới và tranh luận về bài viết này cho thấy phụ nữ đang lên tiếng nhiều hơn về quan điểm của họ", Aung nói.

Các bà mẹ đi làm ở Seoul đang làm rung chuyển nơi làm việc

Cố gắng cân bằng sự nghiệp với thiên chức làm mẹ là một thách thức với nhiều phụ nữ trên thế giới.

Đó là lý do tại sao tuần này một câu chuyện từ Seoul, Hàn Quốc lọt vào mắt tôi.

Ba người sếp nữ đứng đầu công ty tư vấn nhỏ, 'Ginger Tea Project' đang cho phép và khuyến khích nhân viên của họ đưa con đến sở làm.

Có một khu cho trẻ em vui chơi gần nơi mọi người làm việc. Có trò chơi bảng, khối xây dựng và bảng phấn. Các bà mẹ ngồi quanh bàn trong phòng họp, trong khi các con họ bận rộn nghĩ ra lịch trình chơi của riêng mình.

Và khi các đồng nghiệp khác cùng làm theo, điều đó trở thành chuẩn mực.

Bản quyền hình ảnh Lara Owen - BBC World Service

One of the founders Seo Hyun-sun says it's changed the way she sees work.

Hong Ju-eun nói trong việc làm trước đây, cô luôn cảm thấy đau lòng khi bỏ con để đi làm.

"Con tôi thường túm lấy quần tôi khóc mỗi sáng và tôi cũng khóc vì trái tim tan vỡ - trong vòng 6 tháng, cậu con trai và tôi cùng nhau khóc", Hong Ju-eun nói với BBC ban tiếng Hàn.

Một trong những sáng lập viên, Seo Hyun-sun, nói rằng điều đó đã thay đổi cách cô nhìn công việc.

"Tôi không nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp của mình nhiều nữa vì bây giờ con tôi đã nhìn thấy những gì tôi làm và tôi làm việc cùng ai, nó có thể bối cảnh hóa những gì tôi trải qua khi vừa làm mẹ vừa đi làm. Con tôi cũng hiểu hơn khi thấy tôi căng thẳng vì công việc. Là một người mẹ phải đi làm, tôi luôn có cảm giác tội lỗi, và môi trường linh hoạt này đã giúp tôi gần như mất đi mặc cảm đó," cô nói.

Công ty tư vấn mà họ làm việc đang nghiên cứu sắp xếp cách làm việc linh hoạt và hy vọng sẽ tác động đến các công ty khác theo con đường của họ.

'Tôi không muốn cuộc sống hôn nhân'

BBC ban Tiếng Trung Quốc đã lên YouTube để thảo luận về lý do tại sao ngày càng ít phụ nữ Trung Quốc kết hôn.

Xu hướng này đã leo thang trong những năm gần đây. Mới cuối năm 2011, khi tôi sống ở Bắc Kinh, nhiều người bạn nữ của tôi còn đặt câu hỏi làm thế nào có thể vừa có con vừa có một sự nghiệp tốt.

Nhưng tỷ lệ sinh thấp là điều ngày càng khiến chính phủ Trung Quốc lo lắng. Tỷ lệ kết hôn đạt mức thấp mới kể từ năm 2013, chỉ có 7,2 trên 1000 người kết hôn vào năm 2018, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

People Daily, cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc thậm chí còn giới thiệu hashtag "Tại sao bạn không kết hôn?" (#你为啥不结婚#).

Bản quyền hình ảnh Jie Zhao

Phụ nữ giờ đây độc lập về kinh tế lớn hơn vì họ được tiếp cận với giáo dục cao hơn trước đây. Lần đầu tiên vào năm 2009, số nữ sinh viên đại học đã vượt qua nam sinh viên và năm 2010, số nữ sinh viên học cao học đạt 50%.

Số phụ nữ chọn theo đuổi nghề nghiệp thay vì nghĩ việc phải bắt đầu một gia đình ngày càng tăng. Năm 2018, một cuộc khảo sát của người Trung Quốc về người độc thân cho thấy 70% số người được hỏi nghĩ rằng họ cần mua một ngôi nhà trước khi lập gia đình.

Và đồng thời họ là những người phụ nữ muốn có con mà không cần lấy chồng. Nhưng điều đó không dễ.

A Lan, 27 tuổi, cuối cùng đã phải đăng một video lên mạng xã hội kêu gọi một người hiến tinh trùng, sau khi không thể tìm thấy một ngân hàng tinh trùng chấp nhận một người phụ nữ độc thân

"Tôi không mong muốn cuộc sống hôn nhân, tôi thích sống một mình. Nhưng tôi muốn có con," cô nói.

Bản quyền hình ảnh Tencent QQ - A Lan

Xuyên qua những câu chuyện này, bạn có thể thấy phụ nữ ở châu Á đang thách thức sự kỳ vọng họ phải đóng các vai trò nhất định, hoặc nhận được phản ứng dữ dội khi củng cố những truyền thống đó.

Cho dù đó là khái niệm trở làm thế nào để trở thành một bà nội trợ tốt, nhu cầu kết hôn hay quyết định giữa việc chọn sợ nghiệp hay làm một người mẹ tận tụy, rõ ràng một số phụ nữ Đông Á đang không sẵn sàng ép mình theo truyền thống.