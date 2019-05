Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Đang có các cuộc thăm dò về các ứng cử viên có thể thay thế Thủ tướng Anh, bà Theresa May

Người kế nhiệm Theresa May làm thủ tướng không nên kêu gọi mở bầu cử phổ thông cho đến khi Brexit hoàn thành, một bộ trưởng nội các Anh cảnh báo.

Một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu sớm có nguy cơ thất bại trước đảng Lao động và "giết chết Brexit hoàn toàn", vẫn theo cảnh báo này.

Bình luận của Bộ trưởng Y tế Matt Hancock được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán liên đảng giữa Bảo thủ cầm quyền và Lao động đối lập nhằm phá vỡ sự bế tắc bị sụp đổ vào thứ Sáu 17/5/2019.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò ý kiến của các thành viên đảng Bảo thủ cho báo The Times công bố hôm 17/5 đưa ông Boris Johnson, cựu Ngoại trưởng và cựu Thị trưởng London, trở thành người được ưa thích để kế nhiệm bà May.

Ông Hancock nói với tờ Daily Telegraph rằng đây sẽ là một "thảm họa" khi kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử trước khi Vương quốc Anh rời khỏi EU vì theo ông "mọi người không muốn điều đó".

Ông nói thêm: "Chúng ta cần có trách nhiệm thực hiện kết quả trưng cầu dân ý Brexit."

"Ai biết được kết quả của một cuộc bầu cử phổ thông sẽ như thế nào trong những hoàn cảnh này? Một cuộc tổng tuyển cử trước đó không chỉ đã gây rủi ro khi tạo cơ hội cho Jeremy Corbyn, mà đã có nguy cơ giết chết Brexit hoàn toàn."

'Chuẩn bị rời ghế Thủ tướng'

Bản quyền hình ảnh The Times/BBC Image caption Một thăm dò xuất hiện trên nhật báo the Times của Anh hôm 17/5/2019 cho thấy cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đang là một ứng cử viên nặng ký có tiềm năng thay thế Thủ tướng Anh

Thủ tướng May đã hứa sẽ sắp xếp thời gian biểu để rời khỏi Phủ Thủ tướng ở Downing Street sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện về Dự luật thỏa thuận rút ra khỏi của EU trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 3/6.

Brexit mới đầu được dự kiến diễn ra vào ngày 29/3 - nhưng sau khi các nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ tới ba lần thỏa thuận mà bà May đã đàm phán với EU, Liên minh châu Âu đã cho Anh gia hạn đến ngày 31/10.

Điều này đã thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa chính phủ và đảng Lao động đối lập để xem liệu hai bên có thể đồng ý một cách thức nào đó để phá vỡ thế bế tắc hay không nhưng những cuộc đàm phán đã kết thúc trong tuần này mà không đạt thỏa thuận nào.

Ông Hancock cho biết tình hình hiện tại sẽ gây khó khăn cho việc dự đoán kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử phổ thông nào trước Brexit.

Ông nói thêm: "Chúng ta đã phải thực hiện Brexit ở Quốc hội trước, sau đó chúng ta có thể tiến lên phía trước."

Một cuộc thăm dò của YouGov do báo The Times đặt hàng cho thấy cựu Ngoại trưởng Boris Johnson là người được ưa thích để kế vị bà Theresa May với tư cách Thủ tướng - ông Johnson là lựa chọn đầu tiên thay thế bà với 39% lượng người được thăm dò đồng ý.

Ông Johnson, người đã công bố ý định ra tranh cử vào đầu tuần này, có số lượng ủng hộ theo thăm dò phổ biến gấp ba lần so với lựa chọn gần nhất tiếp theo là cựu Bộ trưởng phụ trách Brexit, ông Dominic Raab (13%).

Trong số những người khác, Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid và Bộ trưởng Môi trường Michael Gove đều chiếm 9%, với đương kim Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt trên 8% và ông Hancock, người đưa ra ‎ ý kiến ở trên được trên 1%.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Lao động đối lập, ông Jeremy Corbyn dự kiến sẽ tuyên bố trong rằng chỉ có đảng Lao động mới có thể ngăn chặn sự gia tăng của "cực hữu" trong một sự kiện cuối tuần này.

Phát biểu trước cuộc bầu cử quốc hội châu Âu, ông Corbyn dự kiến sẽ nói rằng nhiều năm bị bỏ bê, bê trễ đã "mở cửa" cho cực hữu.

"Chính trị thường lệ sẽ không đánh bại họ," ông được dự kiến sẽ phát biểu.

"Chúng ta cần chương trình cấp tiến của đảng Lao động để chuyển đổi đất nước của chúng ta và xoay chuyển tình trạng bất bình đẳng bằng cách chấm dứt thắt lưng buộc bụng và đầu tư vào cộng đồng và người dân của chúng ta."