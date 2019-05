Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Iran và Hoa Kỳ trong tình trạng căng thẳng

US President Donald Trump has issued a stern warning to Iran, suggesting it will be destroyed if a conflict breaks out between the two countries.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran, nói rằng nước này sẽ bị phá hủy nếu xung đột nổ ra giữa hai nước.

"Nếu Iran muốn có chiến tranh, thì điều đó sẽ là kết thúc chính thức kết của Iran", ông Trump nói trong một tweet vào Chủ nhật. "Đừng có mà đe dọa Hoa Kỳ!"

Mỹ đã triển khai thêm tàu chiến và máy bay tới vùng Vịnh trong những ngày gần đây.

Nhưng tweet của ông Trump đánh dấu một sự thay đổi giai điệu sau những nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột quân sự gần đây.

Chỉ mới vài ngày trước, tổng thống Trump nói với các trợ lý rằng ông không muốn áp lực của Mỹ đối với Iran biến thành một cuộc xung đột.

Và khi được các phóng viên hỏi vào thứ Năm tuần trước liệu Mỹ có chiến tranh hay không, ông Trump trả lời: "Tôi hy vọng là không".

Mỹ gọi Vệ binh Cách mạng của Iran là 'khủng bố' và đáp trả

Trump: tình báo Mỹ 'ngây thơ' và nên 'đi học lại'

Thủ tướng Israel thề sáp nhập khu định cư Bờ Tây

Iran cũng giảm cường điệu về lo ngại căng thẳng giữa hai bên đang leo thang. Hôm thứ Bảy, bộ trưởng ngoại giao của Iran khẳng định không hứng thú gì với chiến tranh.

"Sẽ không có chiến tranh vì chúng tôi không muốn chiến tranh cũng như không ai có ảo tưởng họ có thể đối đầu với Iran trong khu vực", Mohammad Javad Zarif nói với hãng thông tấn nhà nước Irna.

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Trump cảnh báo Iran đừng đe dọa Mỹ

Tại sao hai bên căng thẳng?

Những xung đột mới nhất nổ ra sau khi Iran đình chỉ các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 và đe dọa sẽ tiếp tục sản xuất uranium được sử dụng để sản xuất nhiên liệu lò phản ứng và vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận này nhằm cắt giảm các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này, nhưng Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận năm ngoái.

Gọi thỏa thuận này là "khiếm khuyết", ông Trump sau đó áp đặt lại các biện pháp trừng phạt.

Tehran bị cáo buộc đã đặt tên lửa lên các tàu thuyền ở vùng Vịnh và giới điều tra Mỹ cho rằng nước này đã làm hư hại bốn tàu chở dầu ngoài khơi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tuyên bố Iran đã bác bỏ.

Diễn tiến mới nhất ở vùng Vịnh

Trong những ngày gần đây, Mỹ triển khai hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tới khu vực và thông báo đã vạch ra kế hoạch đưa 120.000 binh sĩ đến Trung Đông.

Các nhân viên ngoại giao Mỹ được lệnh rời khỏi Iraq và quân đội Hoa Kỳ đã tăng mức độ đe dọa trong khu vực vì có tin tình báo về các lực lượng được Iran hậu thuẫn - điều này mâu thuẫn với lời một vị tướng người Anh nói rằng "không có mối đe dọa gia tăng".

Các binh sĩ Hà Lan và Đức cho biết họ đã đình chỉ các chương trình huấn luyện quân sự ở nước này.

Vào Chủ nhật, quân đội Iraq cho biết một tên lửa đã được bắn vào Vùng Xanh (Green Zone) được củng cố nghiêm ngặt của Baghdad, nơi có những tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

Tên lửa này được tường thuật là đã tấn công một tòa nhà bỏ hoang gần đại sứ quán Mỹ. Không có thương vong và vẫn chưa rõ ai là người đứng sau vụ tấn công.

Trong một diễn biến khác, Ả Rập Saudi cáo buộc Tehran đã tấn công bằng máy bay không người lái vào một đường ống dẫn dầu vào thứ Sáu. Ả Rập Saudi Arabia cáo buộc rằng phiến quân Houthi ở Yemen đã tấn công theo lệnh của Iran.

Một tờ báo của Ả Rập Saudi kêu gọi Hoa Kỳ tấn công vào nước này.

Iran phủ nhận các cáo buộc.