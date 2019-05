Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Anh Theresa May tại Paris tháng 4/2019

Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp kêu gọi nước Anh "nhanh chóng làm rõ" về Brexit sau khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố từ chức.

Ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải "duy trì hoạt động trơn tru của EU", khi Ủy ban châu Âu loại trừ bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách Brexit.

Bà May ra thông báo sẽ từ chức vào ngày 7/6, sau ba lần Thỏa thuận Brexit với EU mà bà đề xuất bị bác tại Nghị viện.

Ông Macron cũng hòa với các nhà lãnh đạo EU vinh danh "lòng can đảm" của bà May.

Thỏa thuận rút nước Anh ra khỏi EU đã đạt được với khối này vào tháng 11/2018, sau các cuộc đàm phán gian khổ.

'Sẽ không có thay đổi'

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker theo dõi tin Thủ tướng Theresa May tuyên bố từ chức mà 'không vui', theo người phát ngôn Ủy ban

Ủy ban Châu Âu nói rõ rằng họ sẽ làm việc với người kế nhiệm của bà Theresa May nhưng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận Brexit.

"Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker đã theo dõi thông báo của Thủ tướng May sáng nay mà không có niềm vui cá nhân", phát ngôn viên của Ủy ban này, Mina Andreeva nói.

"Chủ tịch rất thích và đánh giá cao khi làm việc với Thủ tướng May và, như ông đã nói trước đây, Theresa May là một người phụ nữ can đảm, người mà ông rất kính trọng.

"Ông ấy sẽ tôn trọng và thiết lập quan hệ làm việc với bất kỳ thủ tướng mới nào, dù họ là ai, mà không ngừng lại các cuộc đối thoại với Thủ tướng May. Và quan điểm của chúng tôi về Thỏa thuận Brexit và bất cứ điều gì khác đã được đặt ra. Sẽ không có thay đổi nào cả."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thủ tướng Anh Theresa May có bài diễn văn tuyên bố từ chức nhiều cảm xúc

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi bà May từ chức, ông Juncker đã hỏi: "Làm thế nào người khác có thể đạt được những gì mà bà ấy không thể?"

Một tuyên bố từ văn phòng của tổng thống Pháp nói: "Các nguyên tắc của EU sẽ tiếp tục được áp dụng, trong đó ưu tiên cho hoạt động trơn tru của EU, và điều này đòi hỏi phải được làm rõ nhanh chóng.

"Tại thời điểm của một lựa chọn quan trọng, việc bỏ phiếu bác bỏ mà không đưa ra một dự án thay thế sẽ dẫn đến sự bế tắc."

Trong các phản ứng khác từ EU, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng đất nước của bà sẽ tiếp tục hướng tới một Brexit "có trật tự", và nói thêm rằng chính phủ của bà sẽ "tiếp tục nỗ lực để đảm bảo có mối quan hệ đối tác tốt với Vương quốc Anh"

Người đứng đầu EU, nhà đàm phán Brexit, Michel Barnier, đã bày tỏ "sự tôn trọng hoàn toàn" đối với bà May, "vì quyết tâm của bà, với tư cách là Thủ tướng, khi làm việc theo hướng Anh rút khỏi EU"

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh rằng Thỏa thuận Brexit vẫn còn nằm "trên bàn."

Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar cảm ơn bà May vì "đồng ý với chúng tôi để giữ lại và củng cố Khu vực du lịch chung", đảm bảo các quyền đối ứng cho công dân Ireland và Anh ở hai nước. Sự sắp xếp đó, theo ông, sẽ "chịu đựng được Brexit dưới mọi hình thức"