Trump gạt bỏ các thử nghiệm 'vũ khí nhỏ' của Bắc Hàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump gạt bỏ những lo ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Bắc Hàn, điều này dường như mâu thuẫn với cố vấn an ninh quốc gia của ông.

Trong một tweet được đăng ngay sau khi đến Nhật Bản vào Chủ nhật, ông Trump gọi các tên lửa của Bắc Hàn là "vũ khí nhỏ".

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton cho biết hôm thứ Bảy rằng việc Bắc Hàn thử tên lửa vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản vào Chủ nhật 26/5 và đã chơi golf với Thủ tướng Shinzo Abe.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhau ăn sáng vào Chủ nhật, trước khi ra sân golf 16 lỗ ở Chiba, bên ngoài thủ đô Tokyo.

Ông Trump cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận với Nhật Bản để giải quyết vấn đề mà ông gọi là mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

Ông Trump viết: "Bắc Hàn đã phóng một số vũ khí nhỏ, làm phiền một số người của tôi và những người khác, nhưng không phiền tôi". Ông nói thêm: "Tôi tin tưởng rằng Chủ tịch Kim sẽ giữ lời hứa với tôi."

Đây không phải lần đầu tiên, ông Trump viết trên Twitter những điều có thể gây mâu thuẫn với ông Bolton, và cả với quốc gia sở tại. Ông Abe tuần trước đã gọi các vụ thử tên lửa của Bắc Hàn là "vô cùng đáng tiếc".

Ông Bolton và ông Abe đều cáo buộc Bắc Hàn vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Sự mâu thuẫn giữa tổng thống Mỹ và cố vấn an ninh quốc gia của ông theo sau những quan điểm trái ngược của cả hai gần đây về chính sách đối ngoại, bao gồm cả cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela và mối quan hệ của Mỹ với Iran.

Bắc Hàn thử nghiệm những vũ khí nào?

Việc nối lại quan hệ hợp tác giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ tưởng rằng đã đạt được năm ngoái sau khi ông Trump và ông Kim gặp nhau tại Singapore.

Nhưng mối quan hệ đã trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây sau khi hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Trump và ông Kim kết thúc ở Việt Nam mà không đạt được thỏa thuận nào.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng, Bắc Hàn đã thực hiện nhiều vụ thử vũ khí.

Đầu tháng này, Bắc Hàn thử một số tên lửa tầm ngắn, phóng từ bán đảo Hodo ở phía Đông của nước này. Truyền thông Bắc Hàn cho biết đích thân ông Kim giám sát một "cuộc tấn công diễn tập", thử nghiệm nhiều loại tên lửa khác nhau.

Cuộc thử nghiệm này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cho biết đã thử nghiệm những gì được mô tả là "vũ khí dẫn đường chiến thuật" mới vào tháng Tư.

Cả hai cuộc thử nghiệm này không vi phạm lời hứa không thử tên lửa tầm xa hoặc hạt nhân. Tuy nhiên, những vụ thử nói trên có thể khiến Nhật Bản khó chịu.

Phát biểu tại Tokyo tuần trước, ông Abe lặp lại lời của ông Bolton, gọi vụ phóng tên lửa gần đây của Bắc Hàn là "vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và vô cùng đáng tiếc".

"Trong khi hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và các nước liên quan khác, chúng tôi đang lên kế hoạch giải quyết vấn đề này một cách thích hợp bằng cách tăng cường thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc," ông nói.

Bắc Hàn đã phóng một số tên lửa vượt qua Nhật Bản vào năm 2017, và ông Trump nói với ông Abe rằng Mỹ có thể chặn tên lửa "nếu cần thiết".

Tại sao ông Trump đến Nhật Bản?

Tổng thống Mỹ có mặt tại Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề thương mại và an ninh. Các vụ thử tên lửa và chương trình hạt nhân của Bắc Hàn dự kiến sẽ đứng đầu chương trình nghị sự.

Nhật Bản được xem là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, vì lý do an ninh và kinh tế, và ông Trump đã tìm cách củng cố mối quan hệ, thực hiện các chuyến đi ngoại giao thường xuyên để gặp ông Abe.

Mối đam mê của họ với golf là một cách họ đã gắn kết. Họ chơi golf vào Chủ nhật tại Mobara ở Chiba.

Ngoài golf, ông Trump sẽ tham dự ngày cuối cùng của giải đấu "basho" sumo và gặp gỡ Hoàng đế mới của Nhật Bản, Naruhito.

Ông Trump sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Nhật hoàng mới.

Cùng lúc đó, các cuộc đàm phán của đại diện thương mại của Trump, ông Robert Lighthizer và người đồng cấp Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi, đang diễn ra.

Họ đặt mục tiêu đạt được tiến bộ trong việc đàm phán một thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Ông Trump tin rằng mối quan hệ thương mại của hai nước không công bằng. Ông nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Tokyo vào thứ Bảy rằng "Nhật Bản đã có lợi thế đáng kể trong nhiều năm qua".

Tình hình thương mại sẽ trở nên "công bằng hơn một chút", ông Trump nói, mà không giải thích chi tiết.