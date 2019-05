Facebook là tâm điểm điều tra quản lý dữ liệu của Ireland

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Facebook có hơn hai tỷ người dùng trên toàn thế giới

Gã khổng lồ Facebook và các công ty con Instagram và WhatsApp là tâm điểm của hầu hết các cuộc điều tra dữ liệu tại Cộng hòa Ireland kể từ khi quy định bảo vệ dữ liệu mới của Liên minh châu Âu có hiệu lực năm ngoái.

Ủy ban bảo vệ dữ liệu của Ireland cho biết họ đã tiến hành 19 cuộc điều tra theo luật định, 11 trong số đó tập trung vào Facebook, WhatsApp và Instagram.

Twitter và LinkedIn cũng đang được điều tra và tuần trước, ủy ban đã đưa Google vào tầm ngắm vì cách hãng này sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp quảng cáo có mục tiêu.

Cuộc điều tra theo sau khoản tiền phạt 56 triệu đôla Google phải nộp cho cơ quan quản lý dữ liệu của Pháp vì "thiếu minh bạch, thông tin không đầy đủ và thiếu sự đồng ý hợp lệ về cá nhân hóa quảng cáo".

Google đang kháng cáo quyết định này.

Facebook chép danh sách email của 1,5 triệu người dùng

Facebook dành 3 tỷ đôla cho điều tra quyền riêng tư

Facebook tăng bảo mật cho Instagram và Whatsapp

Hầu hết các công ty công nghệ lớn của Mỹ, gồm Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, LinkedIn, Airbnb và Dropbox, đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân ở Ireland.

Vì vậy, trách nhiệm kiểm soát việc tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU - bắt đầu vào tháng 5 năm 2018 - thuộc về Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu (DPC) của quốc gia này.

Chín trong số các cuộc điều tra của DPC đã được đưa ra sau khi có các khiếu nại của cá nhân và cả doanh nghiệp, trong khi 10 cuộc điều tra bắt đầu do chính DPC.

Mối quan tâm phổ biến nhất là về cơ sở pháp lý trong việc xử lý dữ liệu cá nhân, thiếu minh bạch về cách công ty thu thập dữ liệu cá nhân và quyền của mọi người để truy cập dữ liệu của họ.

"There has been a huge increase in awareness among individuals about their data rights since GDPR came in," says Graham Doyle, the DPC's head of communications.

Graham Doyle, người đứng đầu bộ phận truyền thông của DPC nói: "Nhận thức của người dùng về quyền dữ liệu của họ đã gia tăng nhiều kể từ khi GDPR ra đời."

Điều này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng khiếu nại, từ 2.500 năm 2017 lên hơn 6.500 hiện nay, ông Doyle nói.

Một văn phòng gồm 27 nhân viên đã được tăng lên tới hơn 130. Ông Doyle hy vọng con số này sẽ tăng lên hơn 200 trong năm tới.

Phát ngôn viên của Facebook cho biết: "Chúng tôi đã dành hơn 18 tháng làm việc để đảm bảo việc tuân thủ GDPR.

"Chúng tôi đã làm cho chính sách của mình rõ ràng hơn, các cài đặt quyền riêng tư dễ tìm hơn và giới thiệu các công cụ tốt hơn để mọi người truy cập, tải xuống và xóa thông tin của họ. Chúng tôi liên hệ chặt chẽ với Văn phòng bảo vệ dữ liệu Ireland để đảm bảo chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có . "

GDPR là gì?

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) có hiệu lực vào tháng 5/2018 cung cấp cho công dân EU nhiều quyền hơn về cách cách công ty thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của họ.

Chúng ta có quyền yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của mình từ các công ty và họ phải tuân thủ trong vòng một tháng.

Dữ liệu đó phải dễ hiểu và cũng phải được trình bày ở định dạng dễ đọc bằng máy, để khách hàng có thể chuyển tất cả dữ liệu của họ cho đối thủ cạnh tranh.

Chúng ta có thể yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu không chính xác nào hoặc toàn bộ sẽ bị xóa nếu chúng ta muốn.

Và các công ty có trách nhiệm giữ dữ liệu của chúng ta an toàn. Nếu bất kỳ bị đánh cắp hoặc vô tình chia sẻ với các tổ chức trái phép, các công ty phải thông báo cho cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia trong vòng 72 giờ.

Anthony Lee, chuyên gia về quyền riêng tư dữ liệu và là cộng sự tại công ty luật DMH Stallard nói: "Các công ty công nghệ lớn thực sự đang bị chú ý từ sau vụ bê bối Facebook-Cambridge Analytica và các vi phạm dữ liệu được công bố rộng rãi".

"Rất nhiều công ty công nghệ lớn này làm việc trực tiếp với người tiêu dùng nên phải đối mặt, xử lý nhiều dữ liệu cá nhân, nhưng các công ty này đến từ Mỹ, nơi không có luật riêng tư mạnh mẽ như châu Âu", ông nói thêm.

"Nếu họ từng không nắm rõ các yêu cầu mà GDPR đặt ra, thì chắc chắn bây giờ họ đã thấu hiểu."

Theo Hiệp hội các chuyên gia bảo mật quốc tế (IAPP), tiền phạt cho các vi phạm GDPR hiện lên tới 56 triệu euro. Tiền phạt có thể lên tới 20 triệu euro hoặc 4% doanh thu hàng năm.

Omer Tene, phó chủ tịch và giám đốc tri thức của IAPP nói: "Trong năm đầu, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục ngàn khiếu nại và các vụ vi phạm dữ liệu."

"Nhưng chúng tôi vẫn chưa có nhiều bằng chứng cho thấy GDPR dẫn đến sự cải thiện trong cách quản lý dữ liệu của các tổ chức."

IAPP ước tính rằng các tổ chức đã chỉ định hơn 500.000 nhân viên bảo vệ dữ liệu với trách nhiệm cụ thể trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến GDPR.

Bản quyền hình ảnh Gittings Photography Image caption Ann Bevitt cho rằng tác động thực sự của GDPR vẫn chưa được các doanh nghiệp cảm nhận rõ

Nhưng họ nghĩ rằng các công ty vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo tuân thủ GDPR.

Và Ann Bevitt, thuộc công ty luật Cooley, tin rằng trong khi một số công ty đã bắt đầu "thay đổi toàn diện trong văn hóa của họ về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu" nhiều công ty khác chỉ thay đổi qua loa lấy lệ.

Một năm sau khi GDPR có hiệu lực, bà cảnh báo rằng "ở một mức độ nào đó, tác động vẫn chưa được cảm nhận, trong đó chúng ta chưa thấy hoạt động pháp lý được thực thi, cả về mức độ và số lượng".

Điều này có thể sẽ thay đổi trong năm tới khi số lượng các cuộc điều tra hoàn thành - và khả năng phải nộp phạt - tăng lên.

Facebook sẽ hợp nhất Messenger, Instagram và Whatsapp

Quốc hội Anh muốn Facebook 'chấn chỉnh ngay'

Facebook phát giác mạng 'tin giả' đóng tại Anh

Zuckerberg hứa một Facebook tôn trọng 'quyền riêng tư'

Sở dĩ có sự chậm trễ là vì các cuộc điều tra có thể mất nhiều tháng. Tất cả các bên cần được lấy ý kiến trước khi cơ quan bảo vệ dữ liệu có thể đưa ra kết luận. Sau đó, quyết định phải được đưa tới tất cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu khác của EU để phê duyệt.

Và công ty bị điều tra có quyền kháng cáo quyết định cuối cùng.

Ủy viên bảo vệ dữ liệu của Ireland, Helen Dixon, dự kiến sẽ đưa ra quyết định của mình về một số trường hợp vào tháng 7 hoặc tháng 8, với các phán quyết cuối cùng được đưa ra vào cuối năm nay, ông Doyle dự đoán.

Các công ty công nghệ lớn có thể sẽ dần cảm thấy sức nóng trong thời gian tới.