Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6

"Trung Quốc sẽ chiến đấu với bất kỳ ai định can thiệp vào cuộc "thống nhất" với Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói trong bài phát biểu gây tranh cãi.

Theo Reuters, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6, ông Ngụy cho biết Trung Quốc sẽ "chiến đấu tới cùng" nếu ai đó cố tách Trung Quốc khỏi Đài Loan, nơi Bắc Kinh coi là "một phần lãnh thổ thiêng liêng".

Đối thoại Shangri-La: Việt Nam có vai trò tích cực

Đại diện VN sẽ 'trầm lặng' dự Đối thoại Shangri-La?

TQ: 'Sẽ không bao giờ từ bỏ một tấc lãnh thổ'

TQ: Vương Nghị thành Ủy viên Quốc vụ viện

Trung Quốc giận dữ trước những động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhằm tăng cường trợ giúp cho một Đài Loan tự trị và dân chủ, gồm việc điều hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan trong hoạt động tự do hàng hải.

"Không có ý định chia rẽ Trung Quốc nào có thể thành công. Bất kỳ sự can thiệp nào vào vấn đề Đài Loan đều sẽ chuốc lấy thất bại," ông Ngụy nói trong lúc mặc quân phục của một vị tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

"Nếu bất cứ ai dám chia rẽ Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc không còn cách nào khác là phải chiến đấu bằng mọi giá... Lãnh thổ Hoa Kỳ không thể chia cắt, và Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc phải, và sẽ thống nhất," ông Ngụy nhấn mạnh.

Bản quyền hình ảnh ROSLAN RAHMAN/GETTY IMAGES Image caption Đối thoại Shangri-La 2019 diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6 tại Singapore

Hoa Kỳ, giống như hầu hết các quốc gia, không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên ủng hộ mạnh nhất và là nguồn bán vũ khí chính yếu.

Những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan chỉ ra rằng chính phủ Cộng sản chưa bao giờ cai trị Đài Loan và vì vậy đảo quốc này không thể "được thống nhất" với đại lục.

Quan hệ Mỹ-Trung ngày càng trở nên căng thẳng do cuộc chiến thương mại leo thang, Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan trong lúc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông, nơi Hoa Kỳ cũng tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải.

Đối thoại Shangri-La: Việt Nam có vai trò tích cực

Singapore 'đã bỏ xa Việt Nam' nhiều năm

Hoa Kỳ điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Tàu The USS Preble tham gia vào hoạt động "tự do đi lại" gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Hôm 1/6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan phát biểu tại Đối thoại Shangri-La rằng Hoa Kỳ sẽ không "tránh né" khi đề cập đến hành vi của Trung Quốc ở châu Á.

Hồi tháng 5/2019, người đứng đầu an ninh quốc gia Đài Loan David Lee đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên trong hơn bốn thập kỷ giữa quan chức an ninh cấp cao của Hoa Kỳ và Đài Loan.

Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1/2020 và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh tìm cách làm suy yếu nền dân chủ Đài Loan và tuyên bố sẽ bảo vệ đảo quốc và quyền tự do của nước này.