Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad phát biểu tại hội nghị thường niên Tương lai châu Á tại Tokyo hôm 30/5

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad kêu gọi Hoa Kỳ nên nhượng bộ trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, bao gồm cả mâu thuẫn liên quan công ty viễn thông khổng lồ Huawei, cảnh báo rằng việc không đạt được thỏa thuận sẽ có thể dẫn đến xung đột quân sự, theo tờ Asia Nikkei Review.

Huawei đã đạt được một "tiến bộ to lớn so với công nghệ Mỹ", Mahathir nói trong hội nghị thường niên Tương lai châu Á tại Tokyo, do Nikkei tổ chức.

Mặc dù Hoa Kỳ từ lâu đã có khả năng nghiên cứu và phát triển, "họ phải chấp nhận rằng khả năng này [bây giờ] cũng có thể được phát triển ở phương Đông."

"'Nếu tôi không đi trước anh, thì tôi sẽ cấm anh, tôi sẽ gửi tàu chiến' - đó không phải là cạnh tranh," Mahathir nhấn mạnh. "Đó là đe dọa."

Trong khi các quốc gia bao gồm Nhật Bản và Úc đang áp dụng các biện pháp để tránh sử dụng thiết bị Huawei khi họ giới thiệu các mạng di động 5G mới, Mahathir báo hiệu rằng Malaysia không có ý định khước từ công ty này.

"Nghiên cứu của Huawei lớn hơn nhiều so với khả năng của Malaysia. Chúng tôi sẽ tận dụng công nghệ của họ nhiều nhất có thể", ông nói và cho biết rằng ông không quan tâm đến các cáo buộc về hoạt động gián điệp vì không có điều gì phải che giấu.

Trước đó, hôm 25/4, ông Mahathir đã có chuyến thăm đến Trung tâm Nghiên cứu Bắc Kinh của Huawei và được chính người sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi đón tiếp, theo trang web của Huawei.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một cửa hàng của Huawei ở Kuala Lumpur

"Cả hai đã trao đổi lâu về cách đưa thông tin và công nghệ viễn thông giúp thúc đẩy phát triển kinh và phục vụ cộng đồng địa phương."

Tờ The Star, cho rằng chuyến thăm của Mahathir giống như một sự "ủng hộ" của Mahathir dành cho Huawei.

Lời kêu gọi tẩy chay Huawei Hoa Kỳ phần lớn bị lờ đi ở Đông Nam Á, theo The Star.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Malaysia về thương mại và công nghiệp quốc tế, Ong Kian Ming, đã đi thăm một trung tâm đào tạo Huawei ở Cyberjaya và khen ngợi công ty Trung Quốc đầu tư vào Malaysia.

Một số nhà khai thác viễn thông lớn của Malaysia, như Maxis và Axiata, đang là khách hàng chính của Huawei.

Tháng trước, Maxis đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ 5G đầu tiên tại Malaysia với thiết bị của Huawei sau một thông báo rằng hai công ty sẽ hợp tác để tăng tốc 5G.

Tuần trước Mahathir đã có cuộc gọi điện thoại 5G đầu tiên ở Malaysia bằng điện thoại thông minh Huawei 5G, theo báo chí địa phương.

Tại Philippines, Globe Telecom đã ca ngợi Huawei vì đã vượt trội so với đối thủ cạnh tranh về mặt công nghệ, và các chuyên gia tư vấn về bảo mật nói Huawei "hoàn toàn sạch".

Sau chuyến thăm Trung Quốc, văn phòng thủ tướng Mahathir đã ra một thông cáo, nói rằng "Trung Quốc là một người bạn thân và là đối tác quan trọng đối với Malaysia".

"Chuyến thăm này dự kiến ​​sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Malaysia và Trung Quốc cũng như thúc đẩy hợp tác rộng rãi giữa hai nước."

Vào 2018 sau khi quay trở chính trường, cựu thủ tướng Mohamad Mahathir lại trở thành tân Thủ tướng Malaysia ở tuổi 92. Ông được ghi nhận vì những nỗ lực chống tham nhũng và cải thiện tình trạng tài chính, bao gồm đàm phán một thỏa thuận ít tốn kém hơn cho một dự án đường sắt với Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phủ bóng đen lên nền kinh tế của Malaysia. Tổng sản phẩm trong nước đã chậm lại trong quý đầu tiên của năm 2019, do gây thiệt hại cho xuất khẩu của Malaysia.

"Sẽ không có chiếc tàu chiến nào ở Biển Đông," ông cảnh báo rằng "một sự cố nhỏ sẽ dẫn đến chiến tranh".

"Khi hai người khổng lồ chiến đấu với nhau, thì chính cỏ lá đang bị chà đạp."