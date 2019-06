Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một tàu hải quân của Canada đỗ tại Odessa - hình minh họa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng các tàu hải quân của Canada đã đi qua Eo biển Đài Loan, nơi phân cách Đài Loan với Trung Quốc, hành động có thể đổ dầu vào lửa cho mối quan hệ vốn đang rất xấu giữa hai nước, Reuters tường thuật.

Tin cho hay các tàu đã đi qua eo biển này vào ngày 18/6, trong chiến dịch nhằm thực thi "tự do đi lại", theo trang tin The Globe and Mail của Canada.

Được biết đây là lần đầu tiên Canada thực hiện hành trình như vậy kể từ khi căng thẳng giữa hai bên dâng lên sau vụ giới chức Canada bắt giữ quan chức của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.

Cách đây chưa lâu, hồi tháng Tư, Bắc Kinh đã lên án việc Pháp quyết định cho một tàu khu trục đi qua Eo biển Đài Loan.

Khi đó, Trung Quốc đã gọi hành động của Paris là 'phi pháp'.

Trong tuần rồi, Bắc Kinh đã dừng toàn bộ việc nhập khẩu thịt Canada, giữa lúc tranh cãi ngoại giao và thương mại với Ottawa đang càng trở nên trầm trọng.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bà Mạnh Vãn Chu, quan chức cao cấp của hãng công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc, đã bị Canada bắt từ tháng 12 năm ngoái

Trung Quốc đang đòi Canada phải thả bà Mạnh Vãn Chu, người đã bị bắt giữ từ tháng Mười Hai năm ngoái theo trát bắt của Mỹ.

Sau vụ Canada bắt bà Mạnh, Trung Quốc đã bắt giữ hai người Canada với lý do an ninh quốc gia, và áp lệnh hạn chế đối với một số mặt hàng nông sản của Canada.

Bộ Quốc phòng Canada thừa nhận hai tàu hải quân của nước này đã đi qua vùng biển trên hồi tuần trước, nhưng bác bỏ cáo buộc theo đó nói Canada đang tìm cách đưa ra quan điểm chính trị.

Hai chiến hạm đã thăm Việt Nam

Các tàu này trước đó đã ghé thăm Việt Nam, và đi qua Eo biển Đài Loan sẽ là tuyến đường ngắn nhất để các tàu từ đó tới vùng biển Bắc Hàn, nơi Canada đang giúp chặn tình trạng buôn lậu trên biển, Bộ Quốc phòng Canada nói.

Tàu khu trục đa năng HMCS Regina và tàu tiếp vận MV Asterix đã neo đậu tại Cảng biển Quốc tế Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa hôm 10/6 trong chuyến thăm bốn ngày tới Việt Nam.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của tàu hải quân Canada tới Việt Nam.

Phóng viên Canada có mặt trên một trong các tàu trên nói rằng trong quá trình tàu đi qua Eo biển Đài Loan, có lúc hai chiến đấu cơ Trung Quốc bay áp xuống chỉ cách hai tàu khoảng 300 mét.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của quân đội Canada Ashley Lemire nói bà chưa thể ngay lập tức xác nhận tin này.