Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Lãnh đạo Bắc, Nam Hàn và Hoa Kỳ chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ thế này

Truyền thông nhà nước Bắc Hàn ca ngợi chuyến thăm ngẫu hứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nước này là "một sự kiện tuyệt vời".

Hôm Chủ nhật, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới Bắc Hàn, cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Trump trước đó tweet hỏi rằng ông Kim có muốn gặp ông trong khi ông đang ở Hàn Quốc không.

Hôm thứ Hai, KCNA đưa tin dồn dập chưa từng thấy về cuộc họp của hai bên.

Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn cho biết cuộc gặp "theo đề nghị của Trump", là một sự kiện "lịch sử".

KCNA nói trong 66 năm kể từ Hiệp định Đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên - "đã xảy ra một sự kiện đáng kinh ngạc như vậy, khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ trao đổi những cái bắt tay lịch sử tại Panmunjom, nơi được gọi là biểu tượng của sự phân chia".

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) là tên chính thức của Bắc Hàn.

Trump và Kim nhất trí tái tục đàm phán hạt nhân

Bình Nhưỡng 'vẫn giữ vũ khí hạt nhân'?

Xác nhận ý kiến từ ông Trump, KCNA cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý "giữ liên lạc chặt chẽ trong tương lai" và "nối lại và thúc đẩy các cuộc đối thoại hữu ích để tạo bước đột phá mới trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương".

Bắc Hàn hiếm khi nhận được tin tức về thế giới bên ngoài và các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ đã mô tả Mỹ là kẻ thù đáng ghét nhất trong nhiều thập kỷ.

Vì vậy, hình ảnh của tổng thống Mỹ đi vào miền Bắc với tư cách là bạn của ông Kim là điều phi thường co với những hình ảnh người dân Bắc Hàn thường thấy.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Donald Trump bước vào Bắc Hàn bên cạnh Kim Jong-un hôm 30/6/2019

Điều gì xảy ra tại khu DMZ?

Ông Trump có chuyến thăm theo lịch trình tới Nam Hàn, sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Ông Trump có chương trình thảo luận về các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ của Bắc Hàn với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đến thăm khu phi quân sự (DMZ), vùng đệm giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc.

Hôm thứ Bảy, ông Trump đã tweet một tin nhắn cho ông Kim, đề nghị "gặp ông ấy ở biên giới / DMZ chỉ để bắt tay và nói Xin chào (?)!"

Bỏ qua {socialnetworki} tin bởi @realDonaldTrump After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 tháng 6, 2019

Sau một ngày nhiều đồn đoán và ngoại giao hậu trường, ông Trump và ông Moon đã xác nhận vào Chủ nhật rằng ông Kim đã chấp nhận lời mời và họ sẽ có một "cái bắt tay ngắn".

Hai ông Trump và Moon đến khu vực biên giới vào đầu giờ chiều và sau một vòng đi quanh xem xét ngắn, đã tiến đến gần đường phân định quân sự.

"Rất vui khi gặp lại bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp bạn ở nơi này ", ông Kim cười nói với ông Trump thông qua người phiên dịch trong cuộc gặp gỡ được phát trực tiếp trên truyền hình quốc tế.

Phát biểu bên cạnh ông Trump trong một tuyên bố hiếm hoi với báo chí, ông Kim nói cuộc gặp là một biểu tượng cho mối quan hệ "tuyệt vời" của họ.

Gọi tình bạn của họ "đặc biệt tuyệt vời", ông Trump - người từng gọi ông Kim là "người tên lửa nhỏ" - nói đó là một "ngày tuyệt vời cho thế giới" và ông "tự hào bước qua ranh giới" giữa hai miền Triều Tiên .

Cuộc gặp gỡ ban đầu được dự định sẽ là một lời chào ngắn ngủi nhưng ông Trump và ông Kim cuối cùng đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ trong một tòa nhà được gọi là Nhà Tự do, ở phía Panmunjom của Hàn Quốc, "làng đình chiến" bên trong DMZ.

"Khoảnh khắc lớn", ông Trump nói, "tiến bộ lớn".

Ông Kim mời ông Trump bước sang Bắn Hàn, nói rằng ông sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên làm điều đó.

Dáng vẻ thoải mái, ông Kim bước chân qua Nam Hàn và đứng bên ông Trump nói: "Tôi tin rằng đây là biểu hiện của sự sẵn sàng loại bỏ tất cả quá khứ không may và mở ra một tương lai mới".

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tham gia cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim, một cuộc gặp mặt chưa từng có giữa ba người.

Bắc Hàn xây lại bãi thử tên lửa: Ông Kim gửi thông điệp gì?

Mỹ phạt hai nhà phát triển tên lửa Bắc Hàn

Cuộc họp này có ý nghĩa gì?

Hai ông Trump Kim đồng ý rằng các nhà đàm phán sẽ gặp nhau trong những tuần tới để nối lại các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông "không tìm kiếm tốc độ [nhưng] đang tìm cách làm cho đúng".

Các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn, ông nói thêm, sẽ vẫn được duy trì mặc dù ông dường như bỏ ngỏ việc có thể nới lỏng chúng như một phần của cuộc đàm phán. Ông Trump cũng cho biết đã mời ông Kim đến thăm Washington.

Nhưng các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu cuộc họp có dẫn đến bất kỳ tiến triển đáng kể nào không.