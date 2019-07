Bản quyền hình ảnh Tasos Katopodis/Getty Images Image caption Trump chi một 'núi tiền' cho lễ Độc lập Mỹ?

Tổng thống Donald Trump ca ngợi "những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm" của quân đội Hoa Kỳ trong bài phát biểu tại sự kiện Ngày Độc lập gây tranh cãi.

"Chúng ta kỷ niệm lịch sử của chúng ta, người dân của chúng ta và những anh hùng đã tự hào bảo vệ lá cờ của chúng ta", ông nói với đám đông tại Đài tưởng niệm Lincoln ướt đẫm mưa ở Washington DC.

Sự kiện "Salute to America" được kỷ niệm với màn trình diễn máy bay quân sự và pháo hoa.

Giới đối lập cáo buộc ông Trump đã lãng phí tiền bạc và chính trị hóa lễ kỷ niệm trước chiến dịch tái tranh cử của ông.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders viết trên Twitter: "Đây là những gì chính quyền làm: Donald Trump lấy 2,5 triệu đô la từ Cục Công viên Quốc gia để tôn vinh chính mình với màn trình diễn xe tăng quân sự lăn bánh ở Washington."

Lầu Năm Góc không tiết lộ chi phí của lễ kỷ niệm mà nhiều người tin là lấy cảm hứng từ chuyến thăm của ông Trump trong lễ diễu hành nhân Quốc Khánh Pháp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức năm 2017.

Một số báo cáo cho biết Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ đã chuyển gần 2,5 triệu đô la để trang trải chi phí cho lễ kỷ niệm này.

Chuyện gì đã diễn ra?

Bản quyền hình ảnh Stephanie Keith/Getty Images Image caption Trình diễn máy bay quân sự trong lễ Độc lập Mỹ 4/7/2019

Phát biểu trước đám đông đã can đảm đội mưa và thời tiết nóng bức tới tham dự buổi lễ, ông Trump tỏ lòng kính trọng với quân đội trước khi giới thiệu màn trình diễn máy bay.

Ông nói về cuộc chiến giành độc lập của nước Mỹ và ca ngợi "di sản phi thường" của đất nước.

"Cùng nhau, chúng ta là một phần của một trong những câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể, câu chuyện về nước Mỹ", ông Trump nói tại sự kiện. Tiếng hô "nước Mỹ, nước Mỹ" vang lên lẻ tẻ khi ông nói.

"Đó là biên niên sử của những công dân dũng cảm không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn", ông Trump nói tiếp. "Miễn là chúng ta không bao giờ ngừng chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn ... sẽ không có gì mà nước Mỹ không thể làm được."

Sân khấu tại Đài tưởng niệm Lincoln được treo cờ và xe quân sự được trưng bày gần đó. Hai xe tăng Abrams nặng 70 tấn đỗ ở một con đường phụ vì chúng quá nặng.

Sự kiện này được mở cửa miễn phí cho công chúng, ngoài khu vực bán vé cho khách VIP trước đài tưởng niệm. Các bản nhạc được chơi gồm Chiến tranh giữa các vì sao, Hail to the Chief và God bless the USA.

Lễ tưởng niệm diễn ra gần như không có sự cố nào trừ vài vụ ẩu đả nhỏ bên ngoài Nhà Trắng trước đó, hôm thứ Năm, sau một cuộc biểu tình đốt cờ.

Sau bài phát biểu của ông Trump, nhiều người đã đến buổi hòa nhạc theo lịch trình trên bãi cỏ của Tòa nhà Quốc hội, nơi một màn bắn pháo hoa được tiến hành bất chấp điều kiện trời mưa.

Người Mỹ tụ tập để nhìn thấy ông Trump 'một chút'

Harry Low, BBC News

Image caption Người Mỹ tụ tập để nhìn thấy ông Trump 'một chút'

"Ai không yêu sinh nhật nước Mỹ?" Andrea Stanford [thứ hai từ phải sang] cười rạng rỡ.

Người phụ nữ 58 tuổi này là một thành viên trong nhóm "Phụ nữ ủng hộ Trump", người đã lái xe 15 giờ từ Florida tới đây cùng bạn của bà. Tất cả mọi người, bà tiết lộ, đang mặc đồ lót màu đỏ, trắng và xanh. Vì sao?

"Donald Trump đang định nghĩa lại về chức danh tổng thống và cam kết tự do," bà nói.

"Ông ấy là tổng thống đầu tiên giữ lời hứa - về kinh tế và quân sự", bà nói thêm, đề cập đến cuộc gặp gần đây tại DMZ với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

Bên cạnh hồ nước, nơi mưa rơi suốt buổi chiều, người dân từ các bang trên khắp nước Mỹ đứng chen chân. Người từ các bang Utah, Indiana và Washington đều có mặt, họ muốn được tận mắt nhìn thấy tổng thống chủ dù chỉ thoáng qua.

Một người đàn ông người Mỹ gốc Phi đến từ Maryland đội mũ có hình cựu Tổng thống Obama và nói rằng ông chỉ đơn giản muốn ăn mừng ngày độc lập với những người đồng hương Mỹ.

Thế còn chi phí?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Trump nói trong một tweet trước sự kiện rằng chi phí "sẽ rất ít so với giá trị của nó

Ông Trump nói trong một tweet trước sự kiện rằng chi phí "sẽ rất ít so với giá trị của nó".

Chỉ riêng mà trình diễn máy bay quân sự đã có giá hàng chục ngàn đô la mỗi giờ.

Ông Trump cũng yêu cầu có màn diễu hành bằng xe tăng trong Ngày Độc lập.

Các kế hoạch của ông Trump cho một màn trình diễn quân sự vào Ngày cựu chiến binh vào tháng 11 năm ngoái đã bị hủy bỏ sau khi các quan chức quốc phòng nói rằng nó sẽ có giá khoảng 92 triệu đô la - nhiều hơn ba lần so với ước tính ban đầu.