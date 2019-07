Bản quyền hình ảnh Florida Department of Law Enforcement Image caption Ông Jeffrey Epstein bị cáo buộc điều hành một mạng lưới các cô gái dưới tuổi thành niên

Nhà tài phiệt giàu có người Mỹ Jeffrey Epstein, người có nhiều mối quan hệ bạn bè với giới quyền lực, đã ra trước tòa ở New York với các cáo buộc điều hành "một mạng lưới rộng lớn" các bé gái vị thành niên để phục vụ tình dục.

Hôm thứ Hai, xuất hiện trong bộ quần áo tù màu xanh sẫm, ông Epstein không nhận tội.

Nội dung cáo trạng nói rằng ông đã dụ dỗ trẻ vị thành niên tới thăm các dinh thự của mình tại Manhattan và Florida trong thời gian từ 2002 đến 2005.

Theo cáo trạng, các bé gái, có em mới chỉ 14 tuổi, đã được cho hàng trăm đô la để thực hiện những hành vi tình dục.

Ông nay đối diện với một tội danh buôn người vì mục đích phục vụ tình dục, và một tội danh âm mưu buôn người vì mục đích phục vụ tình dục.

Năm nay 66 tuổi, nhà quản lý quỹ đầu tư bị bắt hôm thứ Bảy tại Sân bay Teterboro sau khi bay từ Pháp tới trên chiếc phi cơ riêng.

Ông Epstein sẽ tiếp tục bị giam trong tù cho tới phiên tòa xem xét yêu cầu cho tại ngoại hầu tra, ngày 11/7.

Cáo trạng nói gì?

Nội dung cáo trạng nói rằng ông Epstein biết rõ các nạn nhân đều dưới 18 tuổi. Họ thường được mời có một màn massage khỏa thân trước khi bị lạm dụng tình dục, bản cáo trạng nói.

Người bị buộc tội "cũng trả cho một số nạn nhân để họ tuyển thêm các cô gái khác tới để họ cũng bị lạm dụng tương tự," bản cáo trạng nói.

Ông ta âm mưu cùng những người khác "gồm cả những người làm thuê và các cộng sự", là những người đã giúp lên lịch gặp gỡ tại dinh thự ở Manhanttan và tư dinh ở Palm Beach của ông ta, theo nội dung cáo trạng.

Epstein nói rằng ông tin là các cô gái đều ít nhất cũng đã 18 tuổi, và rằng việc tiếp xúc là đã được sự đồng ý.

Tại một cuộc họp báo, Chưởng lý Quận Nam New York, Geoffrey Berman, nói rằng cuộc bố ráp của cảnh sát tại khu nhà của Epstein tại Manhattan đã thu giữ được những hình ảnh các cô gái khỏa thân.

Ông nói rằng Epstein cho thấy có rủi ro sẽ bay trốn đi, và ông khuyến cáo bị cáo phải bị nhốt giữ chờ xét xử.

Ông Berman kêu gọi bất kỳ ai có thể là nạn nhân hoặc có thông tin gì về nạn nhân hãy ra trình báo.

Ông Epstein có liên hệ với ai?

Ông Epstein từng là bạn với Hoàng tử Andrew của Anh, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Tổng thống Donald Trump.

Ông Bill Clinton đã ra tuyên bố theo đó nói ông "không biết gì về những tội phạm kinh tởm này".

Ông đã đi cùng trong "tổng số bốn chuyến trên chiếc phi cơ của Jeffrey Epstein" và có một cuộc họp với ông này hồi năm 2002, bản tuyên bố nói.

Nhưng ông Clinton nói ông "đã không nói chuyện với ông Epstein từ hơn chục năm qua."

Trong một bài giới thiệu trên tạp chí New York hồi 2002, ông Trump đã gọi ông Epstein là "một tay rất hay ho" ("terrific guy").

"Ở cùng ông ấy rất thú vị," ông Trump nói. "Người ta thậm chí còn nói rằng ông ấy thích phụ nữ đẹp không kém gì tôi, và nhiều cô trong đó là các cô gái trẻ."

Các cáo buộc trước kia thế nào?

Ông Epstein trước đây từng bị cáo buộc lạm dụng hàng chục bé gái tuổi teen trong thời gian từ 1999 đến 2007.

Nhưng ông đã đạt được thỏa thuận để tránh bị các cáo buộc buôn bán phụ nữ vì mục đích phục vụ tình dục.

Thay vào đó, ông ta đã nhận tội vào năm 2008 đối với các cáo buộc nhẹ hơn ở bang Florida, về các tội danh gạ gẫm và dẫn mối cho người dưới 18 tuổi bán dâm.

Ông ngồi tù 13 tháng và bị đăng ký là kẻ phạm tội tình dục, nhằm tránh nguy cơ bị tù chung thân.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Ông Epstein có một tư dinh tại Palm Beach

Đầu năm nay, một thẩm phán ở Florida ra phán quyết rằng các công tố liên bang đã phạm luận khi không thông báo cho các nạn nhân của ông Epstein về thỏa thuận đã dàn xếp khi đó.

Thẩm phán Kenneth Marra hiện đang quyết định xem liệu thỏa thuận không truy tố ông Epstein về các cáo buộc nghiêm trọng hơn có giá trị hay không.

Tòa Bạch Ốc nói họ cũng đang "xem xét" vai trò của Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta trong vụ đưa ra thỏa thuận trên, là thỏa thuận mà ông đã chuẩn thuận khi ông còn là một chưởng lý Hoa Kỳ.

Hồi tháng Mười Hai, ông Epstein đã tước đi của những người được cho là nạn nhân cơ hội lần đầu tiên đưa ra lời khai chống lại ông với việc đạt thỏa thuận phút chót thành dàn xếp vụ kiện dân sự.

Thân thế ông Epstein thế nào?

Hồi trẻ, ông Epstein, người chào đời tại New York, dạy môn toán và vật lý tại trường tư Dalton School ở Manhattan.

Ông chuyển sang lĩnh vực tài chính vào năm 1976, làm nhân viên ở mảng dịch vụ mua bán hợp đồng tại ngân hàng Bear Stearns. Trong vòng bốn năm, ông được trao vị trí thành viên hạn chế.

Sau đó ông thành lập hãng quản lý tài chính riêng, có tên là J Epstein & Co, được cho là quản lý tài sản khách hàng với giá trị ròng trên 1 tỷ đô la Mỹ.

Năm 1996, ông đổi tên công ty thành The Financial Trust Co, đóng tại Quần đảo Virgin của Mỹ để tránh thuế.

Lối sống xa hoa cũng những bí mật xung quanh danh sách khách hàng của ông và các thông tin chi tiết về việc kinh doanh của ông khiến Epstein nôi rtiếng là một người đàn ông lắm tiền nhưng đầy bí hiểm.

Tin tức nói là Epstein đã đặt hàng vẽ tranh tường ở nhà, miêu tả chính ông đang ngồi trong tù.

Bên cạnh việc có khối tài sản to lớn cùng danh sách bạn bè nổi tiếng, Epstein đã xây dựng hình ảnh mình như một người nhân ái.

Hồi 2003, ông xuất hiện trên các dòng tin chính khi đóng góp 30 triệu cho Đại học Harvard để xây dựng một chương trình nghiên cứu động lực tiến hóa và toán sinh.

Các tường thuật về khối tài sản hiện thời của ông đưa ra các số liệu khác nhau, và công ty của ông tại Quần đảo Virgin thì không có hồ sơ công khai nào.

Theo các bút lục tại tòa án Florida mà hãng tin NBC News trích dẫn, Epstein cũng có các bất động sản tại Quần đảo Virgin của Mỹ, Paris và Mexico.