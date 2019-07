Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Nhiệt độ nóng kỷ lục tại Paris nhiều khả năng bị phá vào ngày thứ Năm 25/07.

Bỉ và Hà Lan có nhiệt độ đo được cao nhất từ trước đến nay trong đợt nắng nóng ở Tây Âu.

Thị trấn Kleine Brogel của Bỉ ở tỉnh Limburg lên tới 39,9 độ C (102 độ F), nóng nhất kể từ khi đo về nhiệt độ kỷ lục vào năm 1833.

Một chuyến tàu Eurostar bị hỏng do nóng cực độ, khiến hành khách mắc kẹt.

Thành phố Eindhoven phía nam Hà Lan đã lên tới 39,3 độ C, vài giờ sau khi kỷ lục quốc gia về trời nóng 75 năm qua ở Hà Lan bị phá tại một căn cứ không quân gần đó.

Trong điều kiện nhiệt độ nắng nóng, tin từ Pháp cho biết có 5 trường hợp tử vong có thể liên quan đến thời tiết.

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại Paris 40,4 độ C vào năm 1947 - dự kiến sẽ bị vượt ngưỡng vào ngày mai thứ Năm với dự báo có thể lên tới 42 độ C.

Luxembourg đang trong tình trạng báo động đỏ cho miền nam và thủ đô - với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 40 độ C vào thứ Tư và thậm chí cao hơn vào thứ Năm.

Cơ quan khí tượng Anh Quốc cho biết nhiệt độ tại Cavendish ở Suffolk vào hôm thứ Tư là 33.7 độ C nhưng nam và đông England có thể lên tới kỷ lục 39 độ C (102.2 độ F) vào ngày mai, phá kỷ lúc nóng 38.5 độ C từ 2003.