Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Chính quyền trung ương Trung Quốc đang phát động các chiến dịch tẩy chay nhắm vào nhiều doanh nghiệp được cho là ủng hộ biểu tình dân chủ ở Hong Kong, trong đó có hãng hàng không Cathay Pacific

Trung Quốc đã ra lệnh cho hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại Hong Kong đình chỉ bất kỳ nhân viên nào ủng hộ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong vùng đất này.

Yêu sách của Bắc Kinh ra trùng hợp với một cuộc biểu tình ôn hòa tại sân bay của Hong Kong, nơi hàng ngàn người chiếm một nhà ga.

Cathay cũng phải đối mặt với áp lực trực tuyến sau khi báo chí nhà nước của Trung Quốc thổi bùng dòng chữ "#BoycottCathayPacific" (Tẩy chay Cathay Pacific) trên mạng, tạo thành một xu hướng trên truyền thông xã hội Trung Quốc.

Hong Kong đang chứng kiến nhiều tuần diễn ra biểu tình phản đối Trung Quốc kiểm soát vùng đất.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hong Kong được áp dụng cơ chế một quốc gia hai chế độ kể từ khi được Anh trao trả lại cho Trung Quốc nhiều năm trước

Các cuộc biểu tình nổ ra khoảng chín tuần trước về một dự luật dẫn độ giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục và phát triển thành yêu cầu đòi tự do lớn hơn.

Hong Kong là một phần của Trung Quốc nhưng công dân của vùng đất này có quyền tự trị nhiều hơn so với Trung Hoa lục địa. Hong Kong có một nền báo chí tự do và độc lập tư pháp theo mô hình được gọi là "một quốc gia, hai chế độ" - mà giới hoạt động tranh đấu cho tự do lo sợ rằng đang ngày càng bị xói mòn.

Vạch tội Cathay

Chúng tôi thuê mướn 27.000 nhân viên ở Hong Kong làm tất cả các loại công việc khác nhau... chúng tôi chắc chắn sẽ không dám mơ có thể bảo họ phải nghĩ thế nào về một điều gì đó John Slosar, Chủ tịch hãng Cathay

Đầu tuần này, Trung Quốc đã cảnh báo những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong không "đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền trung ương".

Tuần này, Trung Quốc dường như hướng sự chú ý đến các công ty mà họ coi là có liên quan đến các cuộc biểu tình. Cathay đã bị nhắm đến sau khi một phi công của họ bị bắt trong số những người biểu tình, và liên minh tiếp viên hàng không đã ký một tuyên bố chung với nhân viên các hãng hàng không khác ủng hộ người biểu tình.

"Bốn tội lỗi của Cathay Pacific Airlines", là tiêu đề lớn trên Nhân Dân Nhật báo, tờ báo nhà nước của Trung Quốc, trong đó liệt kê chi tiết những hành động hãng hàng không mà họ nói là ủng hộ phong trào dân chủ.

Chủ tịch hãng Cathay John Slosar bảo vệ các nhân viên của mình, ông nói:

"Chúng tôi thuê mướn 27.000 nhân viên ở Hong Kong làm tất cả các loại công việc khác nhau... chúng tôi chắc chắn sẽ không dám mơ có thể bảo họ phải nghĩ thế nào về một điều gì đó."

Một thương hiệu trà bong bóng Đài Loan - Yifang - và một thức uống thể thao nổi tiếng của Nhật Bản cũng bị các chiến dịch tẩy chay nhắm mục tiêu. Một trong những chi nhánh của Yifang ở Hong Kong được cho là đã treo một tấm biển cổ vũ những người biểu tình. Chi nhánh này sau đó đã bị phá hoại, theo kênh truyền hình Đài Loan TVBS.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hãng Cathay Pacific có trụ sở ở Hong Kong thuê mướn hàng chục nghìn nhân viên

Đồ uống thể thao Nhật Bản Pocari Sweat rút quảng cáo khỏi đài truyền hình Hong Kong TVB, nơi những người biểu tình cáo buộc là đã phát sóng ủng hộ Bắc Kinh.

Dưới áp lực tẩy chay, văn phòng tại Trung Quốc đại lục của công ty đã đưa ra một tuyên bố rằng họ hoạt động tách biệt với bộ phận ở Hong Kong và duy trì quy tắc "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc.

Các cuộc tẩy chay diễn ra khi những người biểu tình tập hợp tại sân bay Hong Kong trong ba ngày biểu tình ôn hòa.

Các nhà hoạt động vẫy các biểu ngữ viết bằng các ngôn ngữ khác nhau tố cáo bà Carrie Lam (tức Lâm Trịnh Nguyệt Nga), trưởng đặc khu hành chính của Hong Kong và cảnh sát và phát tờ rơi giải thích các cuộc biểu tình gần đây.