Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Vụ Jeffrey Epstein khiến toàn thế giới chú ý tới Hoàng tử Andrew của Anh

Vụ tự tử trong tù ở Mỹ của nhà tài phiệt, tỷ phú Jeffrey Epstein, trong lúc đang chờ ra tòa với các cáo buộc phạm tội tình dục, khiến cho một thành viên nổi trội trong Hoàng gia Anh trở thành tâm điểm chú ý.

Cuộc tranh cãi tập trung vào mối quan hệ của Hoàng tử Andrew với ông Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục và tổ chức vui chơi tình dục cho giới quyền thế với các thiếu nữ vị thành niên.

BBC sa thải người vì ‘trò đùa ngu ngốc’ về Hoàng gia

Tiệc sinh nhật Nữ Hoàng Anh ở Hà Nội

Chồng Nữ hoàng Anh an toàn sau tai nạn xe hơi

Hoàng tử Andew 'có thể' mất việc

Hoàng tử 59 tuổi, mang tước hiệu Công tước xứ York, là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth. Khi chào đời, ông đứng vị trí thứ hai trong danh sách những người kế vị ngai vàng nước Anh.

Sau sự xuất hiện của đoạn video có vẻ như cho thấy Hoàng tử Andrew tại khu dinh thự tai tiếng của Jeffrey Epstein tại New York, báo chí Anh đã đòi hỏi phải có lời giải thích về việc gương mặt hoàng gia này biết đến đâu về các tội mà ông Epstein bị cáo buộc.

Phải đăng ký tội phạm tình dục

Jeffrey Epstein bị kết tội tội phạm tình dục hồi 2008. Sau đó, gần đây ông bị thêm các cáo buộc buôn người vì mục tiêu tình dục, trước khi ông tự sát trong tù.

Tờ báo Anh The Mail on Sunday công bố đoạn băng hình, trong đó cho thấy Hoàng tử Andrew tại dinh tự Manhattan của Jeffrey Epstein.

Đoạn video được cho là ghi hồi 2010, hai năm sau khi ông Epstein lần đầu tiên bị kết tội.

Bản quyền hình ảnh Court of Florida/PA Image caption Virginia Roberts nói rằng cô đã quan hệ tình dục với Hoàng tử, nhưng Điện Buckingham bác bỏ

Trong video này, Jeffrey Epstein được nhìn thấy trước, rời khỏi nhà cùng một phụ nữ trẻ trông rõ ràng là chưa đủ tuổi thành niên.

Khoảng một giờ sau, Hoàng tử Andrew được nhìn thấy mở cửa từ bên trong dinh thự cùng một phụ nữ trẻ khác. Cô gái này rời khỏi nhà trong lúc hoàng tử Anh vẫy tay chào tạm biệt.

Thỏa thuận nhận tội

Epstein, người từng quản lý quỹ đầu cơ thanh khoản (hedge fund), đã nhận tội vào năm 2008 đối với một tội danh gạ gẫm mua dâm, và một tội gạ gẫm mua dâm người chưa thành niên.

Việc đạt được thỏa thuận gây tranh cãi này với giới chức Hoa Kỳ khiến ông tránh được các cáo buộc liên bang, vốn có thể khiến ông phải đối diện với án tù chung thân.

Thay vào đó, ông ta nhận mức án nhẹ nhàng hơn, ngồi tù chỉ 13 tháng rồi được thả nhưng phải đăng ký vào danh sách phạm tội tình dục.

Truyền thông Mỹ khi đó đã chỉ trích mạnh mẽ dàn xếp nhận tội này, cho rằng nó giúp giấu bớt mức độ phạm tội của Epstein và giúp chấm dứt cuộc điều tra của FBI về việc liệu có thêm nhiều nạn nhân khác hoặc nhiều người có thế lực khác liên quan tới hay không.

Bản quyền hình ảnh News Syndication Image caption Hoàng tử Andrew (trái) tiếp tục gặp gỡ Jeffrey Epstein sau khi ông này bị kết tội là phạm các tội liên quan đến tình dục

Jeffrey Epstein được biết là có quan hệ với nhiều người giàu có, quyền thế trước khi xảy ra vụ buộc tội đầu tiên đối với ông. Trong số những người này có cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và đương kim Tổng thống Donald Trump.

Một khi danh tiếng của ông ta bị hủy hoại, những bạn hữu danh giá đó đã lảng tránh ông. Nhưng Hoàng tử Anh Andrew thì không.

Cáo buộc của Virginia Roberts

Ngoài video còn có một bức ảnh chụp hoàng tử Anh hồi 2001 vòng tay quanh Virginia Roberts, người nêu cáo buộc trong hồ sơ tại tòa Mỹ rằng hoàng tử Anh đã quan hệ tình dục với cô hồi cô mới 17 tuổi. Đó là lúc cô được Jeffrey Epstein giới thiệu với ông.

Điện Buckingham luôn bác bỏ cáo buộc này. Các tòa ở Mỹ cũng vậy.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hoàng tử Andrew là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elisabeth và Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh

Phản ứng trước video mới nhất do báo the Mail on Sunday công bố, Điện Buckingham nói: "Hoàng tử đau lòng về việc bất kỳ ai bị lạm dụng, và việc cho rằng Ngài bỏ qua, tham dự hoặc khuyến khích bất kỳ hành xử nào như vậy đều là không đúng."

Tuy nhiên, một điều dường như không thể chối bỏ được: Hoàng tử Andrew tiếp tục giao du với một kẻ đã bị xác định rõ là phạm tội tình dục trong suốt thời gian dài sau khi tin này được công bố công khai, điều mà cho đến nay vẫn chưa được Điện Buckingham và Hoàng tử Andew giải thích.

Bất chấp cái chết của Jeffrey Epstein, cuộc điều tra về các cáo buộc buôn người cho mục tiêu tình dục còn lâu mới kết thúc, khiến cho cả thế giới quan tâm tới việc Buckingham sẽ nói gì tiếp.

Cựu phóng viên BBC chuyên theo dõi tin tức Hoàng gia Anh, Michael Cole cho rằng cách thứ Hoàng gia xử lý vấn đề cho đến nay là chưa đủ.

"Cần có câu trả lời"

"Việc chối bỏ thẳng thừng là không tác dụng," ông nói với chương trình truyền hình Newsnights của BBC. "Cần có câu trả lời."

"Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Sự tình sẽ tồi tệ hơn cho Hoàng tử và cho Điện Buckingham."

Michael Cole trông đợi rằng ít nhất một, hoặc có thể là trên một vụ kiện dân sự ở Mỹ sẽ được những đối tượng được cho là nạn nhân bị buôn bán tình dục của Epstein khởi sự, khiến cho hoàng gia Anh phải dính tới hệ thống pháp đình Mỹ.

Các luật sư Mỹ hiện đang yêu cầu Hoàng tử cung cấp lời khai từ vị trí là nhân chứng chính trong vụ Epstein buôn bán tình dục.

"Bất kể là người có vị trí cao tới đâu,' Michael Cole nói, "thì trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, luật vẫn đứng ở vị trí cao hơn."