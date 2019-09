Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Chỉ có 22% dân Moscow bỏ phiếu hôm 08/09

Dù đã 'cải trang' thành ứng viên độc lập, người của ông Vladimir Putin thuộc đảng Nước Nga Thống Nhất chỉ giành được 25 ghế trong hội đồng thành phố Moscow, giảm từ 40 ghế kỳ trước.

Trong toàn bộ 45 ghế của hội đồng thành phố, các ứng viên của Đảng Cộng sản Nga chiếm 13 ghế, tăng lên từ 5 ghế trong nhiệm kỳ trước.

Bốn ứng viên của đảng theo phái tự do, Yabloko, đều trúng cử.

Theo các báo Phương Tây, Yabloko "là đảng duy nhất thực sự độc lập" trong cuộc bầu cử vào hội đồng thủ đô Moscow.

Tiếng xấu của đảng

Vì cái tên Nước Nga Thống Nhất 'trở nên xấu xa' trong dư luận, các ứng viên của đảng này đều ra tranh cử với tư cách độc lập, theo phóng viên BBC News Sarah Rainsford có mặt tại Moscow đưa tin.

Hồi tháng 9/2018, phe cộng sản biểu tình ở Moscow chống cải cách lương hưu mà Điện Kremlin đề xuất đã dùng chữ 'Nhục nhã' dán lên hình các chính trị gia đảng Nước Nga Thống Nhất.

Sau đó, ông Putin phải rút lại luật về tuổi hưu mới.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Phe cộng sản biểu tình hồi tháng 9/2018 ở Moscow, dùng chữ 'Nhục nhã' dán lên hình các chính trị gia đảng Nước Nga Thống Nhất

Ông Andrei Metelsky, lãnh đạo đảng Nước Nga Thống Nhất ở Moscow, đã không tái đắc cử.

Tại St Petersburg, quê hương ông Putin, đương kim thống đốc vùng thuộc đảng Nước Nga Thống Nhất cũng ra ứng cử với tư cách 'độc lập'.

Năm vị thống đốc vùng khác cũng tìm cách ra ứng cử theo kiểu tương tự để tránh vì dính líu vào đảng Nước Nga Thống Nhất.

Đảng này đã có kết quả khá hơn trong bầu cử vào các chức thống đốc vùng trên Liên bang Nga.

Tuy thế, trong dấu hiệu cử tri Nga mất niềm tin vào hệ thống bầu cử, chỉ có 22% cử tri ở Moscow đi bỏ phiếu hôm Chủ Nhật 08/09/2019.

Đảng Nước Nga Thống Nhất cũng thua đậm ở Khabarovsk, vùng Viễn Đông của Nga.

Tại đây, đảng dân tộc chủ nghĩa LDPR đã thắng 34 trên 35 ghế dân biểu vào nghị viện địa phương.

Mệt mỏi vì 'thời đại' Putin?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Putin xuất hiện nhiều trên các mạng truyền hình nước Nga do Kremlin kiểm soát

Còn vài năm mới đến 2024, khi ông Vladimir Putin hết nhiệm kỳ nữa, hiện có ý kiến cho rằng người Nga ngày càng ít hứng thú với 'thời đại Putin'.

Bài 'Putin's Hold on the Russian Public Is Loosening' của Sir Andrew Wood, Viện Chatham House, London (28/02/2019) cho hay có tâm lý chán nản ở Nga.

"Thu nhập thực tế giảm từ 11-14% với người dân Nga trong bốn năm qua, kể từ khi Nga chiếm Crimea, đem lại một liều thuốc tự hào cho Nga."

"Nay, điều tra dư luận cho thấy niềm tin vào chính phủ, các cơ quan nhà nước đều giảm sút, xuống thấp nhất từ 2002."

"Cuối 2018, điều tra dư luận của Levada cho hay 53% dân Nga mong muốn nội các của Medvedev bị sa thải."