Bản quyền hình ảnh PHILIP FONG/Getty Images Image caption Dân biểu tình Hong Kong bước ngang những bảng quảng cáo tại khu Tsim Sha Tsui, hôm 6/10/2019

Hong Kong đã cho tàu điện ngầm hoạt động trở lại nhưng một số nhà ga vẫn đóng cửa do "phá hoại nghiêm trọng" trong tình trạng bất ổn hôm thứ Sáu.

Hầu hết hệ thống tàu điện ngầm của Hong Kong bị đóng cửa sau khi một số trạm và doanh nghiệp bị tấn công khi người biểu tình phản đối chính phủ.

Người biểu tình đã chịu một đòn đau khi Tòa án Tối cao từ chối không lật ngược lệnh cấm đeo mặt nạ.

Tòa án cho biết luật cấm đeo mặt nạ không từ chối quyền biểu hiện tự do và hội họp.

Đặc khu trưởng Carrie Lam đã đưa ra lệnh cấm mặt nạ để người biểu tình không thể tiếp tục dấu mặt khi xuống đường.

Hôm thứ Bảy, bà Carie Lam bảo vệ quyết định của mình, nói rằng Hong Kong đã trải qua một "đêm rất đen tối" của "bạo động cực độ".

Một số ga tàu điện ngầm ở trung tâm Hong Kong sẽ đóng cửa hôm Chủ nhật để sửa chữa và xe sẽ ngừng chạy lúc 21:00, ba giờ sớm hơn thường lệ.

Nhiều cửa hàng và doanh nghiệp đóng cửa vào thứ Bảy đã mở cửa trở lại vào sáng Chủ nhật, nhưng nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ dự kiến sẽ diễn ra sau đó trong ngày.

Tình trạng bất ổn ở thuộc địa cũ của Anh bắt đầu từ tháng 6, nổi lên bởi các đề xuất liên quan đến việc dẫn độ tội phạm bị nghi ngờ sang Trung Quốc đại lục.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đặc khu trưởng Carie Lam nói Hong Kong đang ở trong ''một đêm rất đen tối"

Dự luật dẫn độ sau đó đã bị hủy bỏ nhưng các cuộc biểu tình khi đó đã mở rộng thành các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và chống cảnh sát.

Đặc khu trưởng nói gì?

"Hành vi cực đoan của những kẻ bạo loạn đã đưa Hong Kong qua một đêm rất tối, khiến xã hội ngày nay bị tê liệt một nửa", Carrie Lam tuyên bố trong một video được ghi lại vào thứ Bảy.

"Bạo động cực đoan minh họa rõ ràng rằng an toàn công cộng của Hong Kong đang bị đe dọa khắp nơi. Đó là lý do cụ thể mà chúng tôi phải đưa ra luật khẩn cấp ngày hôm qua để đưa ra luật chống mặt nạ."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một người biểu tình Hong Kong đeo mặt nạ

Chúng ta không thể cho phép những kẻ bạo loạn tiếp tục phá hủy Hong Kong quý giá của chúng ta", bà nói thêm.

Hàng trăm người biểu tình, nhiều người trong số họ đeo mặt nạ, diễu hành qua khu mua sắm Vịnh Causeway vào thứ Bảy.

"Chúng tôi không chắc được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nhưng chúng tôi cảm thấy mình phải xuống đường và thể hiện quyền cơ bản của mình để đeo mặt nạ", Sue, 22 tuổi, nói với hãng tin Reuters từ đằng sau mặt nạ đen và kính đen của cô.

"Chính phủ cần phải học nó không thể ép người dân Hong Kong quá như thế này."

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Admiralty là một trong những trạm vẫn còn bị đóng cửa

Tình hình nguy hiểm như thế nào?

Trong nhiều tháng, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các nhà hoạt động ngày càng trở nên bạo động.

Thứ ba tuần trước, lần đầu tiên cảnh sát đã bắn một người biểu tình bằng một viên đạn thật, làm bị thương người biểu tình 18 tuổi, người được cho là đã tấn công một sĩ quan cảnh sát.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một số người biểu tình vẫn cứ đeo mặt nạ mặc cho luật cấm

Hôm thứ Sáu, một cậu bé 14 tuổi bị bắn vào chân với một loạt đạn thật ở Yuen Long, một thị trấn ở phía Tây thành phố.

Một cảnh sát mặc thường phục với một chiếc xe cảnh sát không dấu tên sau đó đã được những kẻ bạo loạn ở cùng khu vực đưa ra nhưng các quan chức không liên kết hai sự việc, tờ South China Morning Post đưa tin.

Tình trạng Hong Kong hiện thời

Hong Kong là một thuộc địa cũ của Anh được trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Hong Kong có một thỏa thuận "một quốc gia, hai hệ thống" đảm bảo một số quyền tự chủ, và người dân của Hong Kong có các quyền tự do nhất định, bao gồm tự do hội họp và tự do ngôn luận.

Nhưng những quyền tự do đó - Luật cơ bản - hết hạn vào năm 2047 và không rõ tình trạng của Hong Kong khi đó sẽ ra sao.