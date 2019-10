Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được đưa tới vùng biên giới với Syria

Chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom một số phần thuộc đông bắc Syria vào ngay lúc ban đầu của chiến dịch có thể sẽ dẫn tới cuộc xung đột với các đồng minh của Mỹ do người Kurd dẫn đầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói chiến dịch này là nhằm tạo ra một "vành đai an toàn", nơi không có các tay súng người Kurd và cũng sẽ là nơi dành cho người tỵ nạn Syria.

Theo Các lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu (Kurdish-led Syrian Democratic Forces - SDF), các khu vực dân sự đã bị phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ trên mặt đất cũng đã càn quét vùng biên giới.

Chiến dịch được triển khai chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút lính Mỹ ra khỏi bắc Syria, một quyết định được công bố sau khi có cuộc điện thoại với ông Erdogan vốn làm dấy lên những chỉ trích rộng khắp ở trong nước và cả ở nước ngoài.

Người Kurd, đồng minh then chốt của Mỹ trong cuộc chiến đánh bại nhóm thánh chiến tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria - canh chừng hàng ngàn chiến binh IS và thân nhân của họ tại các nhà tù, trại giam ở các khu vực do người Kurd kiểm soát. Hiện chưa rõ liệu những người này có được tiếp tục giam giữ một cách an toàn hay không.

Thổ Nhĩ Kỳ nói gì?

Trên Twitter, ông Erdogan nói chiến dịch này "nhằm ngăn chặn việc tạo hành lang khủng bố dọc biên giới phía nam của chúng tôi, đem lại hòa bình cho khu vực", và rằng nó sẽ "bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, giải phóng các cộng đồng địa phương khỏi tay những kẻ khủng bố".

Thổ Nhĩ Kỳ muốn tạo ra "vùng an toàn" không có các tay súng người Kurd - vốn bị Ankara coi là khủng bố - cũng sẽ là nơi dành cho hai triệu trong số 3,6 triệu người tỵ nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin tức nói có một số vụ nổ lớn đã xảy ra tại thị trấn vùng biên Ras al-Ain, trong lúc cũng có các vụ nổ vang lên tại Tal Abyad, theo Reuters.

Anh và Pháp đã có kế hoạch yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp để thảo luận tình hình, và Chủ tịch Ủy hội Châu Âu Jean-Claude Juncker thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ hãy "ngưng chiến dịch quân sự".

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Người Kurd ở trong Syria trước đó đã biểu tình phản đối đe dọa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Lindsay Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump, nói ông sẽ dẫn đầu việc nỗ lực yêu cầu Quốc hội Mỹ "bắt ông Erdogan phải trả giá đắt", và nói thêm: "Hãy cầu nguyện cho các đồng minh người Kurd của chúng ta, những người đã bị chính quyền của ông Trump từ bỏ một cách đáng xấu hổ".

Ông Trump đáp trả những lời chỉ trích đối với quyết định rút quân của mình bằng cách đe doạ "xóa sổ" kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu như nước này tấn công "quá mức", và nói Thổ Nhĩ Kỳ "không nên làm những gì bên ngoài điều mà chúng ta nghĩ là nhân đạo".