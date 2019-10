Bản quyền hình ảnh Chip Somodevilla/Getty Images Image caption Quyền Bộ trưởng An ninh Nội bộ Hoa kỳ Kevin McAleenan trong một cuộc họp báo về việc gia đình di dân phải bị phân rẽ ở Washington DC, 21/8/2019

Người đứng đầu bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, ông Kevin McAleenan, đã từ chức chỉ sau sáu tháng đảm nhận chức vụ.

Trong một tweet, Tổng thống Donald Trump cho biết ông McAleenan muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ông Trump nói ngườ thay thế McAleenan sẽ được công bố vào tuần tới.

Ông McAleenan, 48 tuổi, là người thứ tư lãnh đạo bộ An ninh Nội địa trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Ông đã giám sát các chính sách cứng rắn của tổng thống nhằm kiềm chế số người nhập cư qua biên giới Mexico.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dạo sau này mô tả một mối quan hệ hỗn loạn giữa hai người, và ông McAleenan đã chỉ trích giọng điệu của cuộc tranh luận về nhập cư.

Gần đây, ông McAleenan cũng bị những người biểu tình phản đối tại một trường đại học ở Washington DC.

Tuyên bố việc từ chức, ông Trump cho biết ông McAleenan đã thực hiện "một công việc xuất sắc".

"Chúng tôi đã làm việc với nhau rất tốt với kết quả là số người vượt các cửa khẩu biên giới đang đi xuống", ông Trump nói.

"Kevin bây giờ, sau nhiều năm làm việc trong chính phủ, muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và làm việc trong lãnh vực tư nhân."

Ông McAleenan trở thành người đứng đầu bộ này sau khi Bộ trưởng An ninh Nội vụ Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen từ chức vào tháng Tư.

tin bởi @realDonaldTrump ....Congratulations Kevin, on a job well done! I will be announcing the new Acting Secretary next week. Many wonderful candidates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 tháng 10, 2019

Tổng thống Trump thường cáo buộc bà Kirstjen Nielsen không đủ cứng rắn trong việc kiểm soát nhập cư.

Trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama, ông McAleenan từng là phó ủy viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Năm 2015, ông nhận được giải thưởng công vụ cao nhất từ tổng thống vào thời đó.

Năm 2018, McAleenan phải đối mặt với những chỉ trích của truyền thông báo chí vì đã thực hiện chính sách không khoan nhượng của ông Trump dẫn đến sự phân rẽ các gia đình ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Đây là một chính sách gây tranh cãi của nhưng ông vẫn duy trì nghĩa vụ của cơ quan mình là thực hiện luật pháp, chứ không tạo ra luật pháp.

Đầu tháng này, Washington Post mô tả ông McAleen ngày càng bị cô lập với chính quyền Trump và bị lu mờ bởi những người khác ủng hộ chính sách di dân của Tổng thống Trump, có tiếng nói lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông McAleenan than thở vì không kiểm soát được "giọng điệu, thông điệp, bộ mặt công khai và cách tiếp cận của bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong một thời gian ngày càng phân cực. Điều đó thật khó chịu, trong vai trò một nhân vật cao cấp, có trách nhiệm."