Dân biểu Patrick Maloney: 'Bắc Kinh tìm cách bắt nạt Quốc hội' Mỹ

Bản quyền hình ảnh Tom Williams/Getty Images Image caption Dân biểu Sean Patrick Malone trong một buổi họp tại Quốc hội

Trung Quốc từ chối cấp Visa cho một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ. Một quan chức TQ nói với một nhân viên quốc hội rằng Visa sẽ chỉ được cấp nếu họ hủy bỏ một điểm dừng ở Đài Loan, theo tin Bloomberg.

Bloomberg trích dẫn bài xã luận Beijing Tries to Bully Congress (Bắc Kinh muốn bắt nạt Quốc hội) của Sean Patrick Maloney, đảng Dân chủ, dân biểu tiểu bang New York đăng trên Wall Street Journal hôm 13/10:

''Trung Quốc đã có một hành động phi thường đầu tháng này khi từ chối cấp Visa cho một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ. Chúng tôi bị cấm không được vào nước này chỉ vì một lý do duy nhất là dự định đến thăm Đài Loan.''

Qua bài viết, Dân biểu Maloney cho biết ''các quan chức Trung Quốc nhiều lần nói với nhân viên của tôi rằng nếu tôi hủy chuyến đi đến Đài Loan, tôi sẽ được cấp thị thực."

Và nhận định: ''Đây là hành động 'tống tiền bằng visa'', được thực hiện để ngăn truyền thống tương tác lâu đời của Quốc hội Hoa Kỳ với Đài Loan, điều đặc biệt quan trọng với giới hạn tự áp đặt của nhánh hành pháp đối với những chuyến công du.''

''Khi chúng tôi nói rõ rằng hủy bỏ việc dừng phái đoàn ở Đài Loan không phải là một lựa chọn, các quan chức yêu cầu tôi đưa ra một tuyên bố tán thành phiên bản "chính sách một Trung Quốc" của Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc đại lục là Trung Quốc có chủ quyền duy nhất, làm yếu đi sự tồn tại chính trị của Đài Loan và cô lập hơn 24 triệu người trên đảo.'' Dân biểu Maloney kể.

Trong bài xã luận, Dân biểu Maloney nói ông sẽ tìm cách để Quốc hội củng cố sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho Đài Loan trong những tháng tới, mặc dù không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhà lãnh đạo quốc hội hoặc Nhà Trắng đã đồng ý với dự định của ông.

Trung Quốc và Đài Loan đã được cai trị một cách riêng biệt kể từ khi một chính phủ quốc gia trốn sang Đài Bắc hơn 70 năm trước trong một cuộc nội chiến với phe Cộng sản theo Mao Trạch Đông. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đã loại trừ lực lượng quân sự để khẳng định quyền kiểm soát đối với nước này.

Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Đài Loan gần đây đã được mở rộng, với Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz, thuộc đảng Cộng hòa, tuần trước đã trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đầu tiên tham dự lễ Quốc khánh tại Đài Bắc trong vòng 35 năm.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cory Gardner, một nghị sĩ Cộng hòa tại tiểu bang Colorado và Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cũng đã viết một bài bình luận vào tuần trước trên tờ Hill có trụ sở tại Washington, kêu gọi tăng cường quan hệ Đài Loan - Hoa Kỳ để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng ở Thái Bình Dương.

Phản ứng dư luận

Bài xã luận của Dân biểu Sean Patrick Maloney thu hút nhiều bình luận của độc giả tờ Wall Street Journal.

Độc giả ký tên Xavier Simon viết:

''Chà điều đó [bắt nạt Quốc hội] không quá khó để làm. Bất cứ ai theo dõi C-Span đều biết rằng bộ máy quan liêu hiện đang điều hành Washington thấy là các hành viên của Quốc hội là những người dễ bị hướng dẫn. Người duy nhất không sợ người Trung Quốc hay bộ máy quan liêu là Tổng thống Trump.''

Cuối cùng, chính những bài viết như thế này sẽ tạo ra sự khác biệt, không phải là mối đe dọa mà chúng ta sẽ không thực thi. Không giống như ở Trung Quốc, ở đất nước này, người dân có chủ quyền và chỉ họ mới có thể quyết định họ có muốn mua hàng Trung Quốc hay không. Những gì Tổng thống của chúng ta có thể làm là đàm phán các thỏa thuận tốt nhất có thể cho tất cả chúng ta. Với những bài báo như thế này, chúng ta có thể tự đưa ra quyết định là hàng hóa của người Trung Quốc có xứng đáng được chúng ta ủng hộ hay không."

Độc giả Corey Glab:

''Rất vui được gặp một dân biểu, đặc biệt là một dân biểu đảng Dân chủ, hiểu được sự xấu xa của nhà nước xã hội chủ nghĩa (phát xít) mạnh nhất thế giới.""

Độc giả Ted Thomas:

''Tôi không thường xuyên đứng lên và vỗ tay cho một người đảng Dân chủ, ngoại trừ trường hợp của ông Maloney...''

''Trung Quốc hiện tuyên bố có một nuke có thể bắn đến lục địa của chúng ta sau 30 phút, và không thể ngăn chặn. Có thể... việc họ có thể phóng những vũ khí như vậy trong tầm vóc quy mô hay không là một câu hỏi khác. Họ có biết tất cả các nuke trong tầu ngầm của chúng ta ở đâu không?''

''Đài Loan tồn tại vì một lý do. Một lý do tốt là thực tế "dân chủ Trung Quốc" (ở trên); lý do khác là để nhắc nhở chúng ta những giá trị của Hoa Kỳ khi bị dưới áp lực trông sẽ như thế nào. Chúng ta có đủ quyết tâm để theo sự dẫn dắt của Đài Loan về Trung Quốc không? Chúng ta có đủ dũng cảm không ?''

Và độc giả Marianne Gilliam góp ý kiến:

''Con trai chúng tôi sống ở Đài Loan. Cậu ấy cùng vợ điều hành một trường dạy tiếng Anh. Chúng tôi đã đến thăm họ nhiều lần. Đài Loan là một đất nước xinh đẹp với những con người thân thiện. Chúng tôi rùng mình khi nghe ngôn ngữ hiếu chiến của Trung Quốc đại lục về sự thống nhất. Người Đài Loan thông minh và ước mong đất nước của họ là một nền dân chủ thịnh vượng. Tôi rất hào hứng khi đọc bài viết này và lời hứa của ông Maloney là sẽ chú ý nhiều hơn đến người bạn quan trọng này ở Viễn Đông. Chúng ta nên nỗ lực để tăng cường mối quan hệ với Đài Loan.''

Bài viết này được chia xẻ trên trang Twitter, cũng thu hút được nhiều lời bình:

Twitter James Millward viết:

''Không cho các phái đoàn của Quốc hội Mỹ vào Trung Quốc không phải là một ý tưởng tốt đảng ĐCSTQ ạ. Họ sẽ không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở Trung Quốc để giúp họ hình thành những ý kiến tích cực hơn.''

Twitter Ben Chiu:"Một ví dụ khác về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa hiểu những gì có thể áp dụng được ở Bắc Kinh không áp dụng được ở Washington DC. Tất nhiên DC không tránh khỏi có vấn đề này tính ngược lại.''

Và Titter lấy bút hiệu Chiang Kai Shek viết:

Cộng sản độc tài Trung Quốc tiếp tục khai sáng cho người Mỹ về cách họ sẽ bị đối xử nếu Trung Quốc đạt được vị thế siêu cường.''