Image caption Jimmy Sham mang theo một biểu ngữ tại một cuộc tuần hành ở Hong Kong

Nhà lãnh đạo của một trong những tổ chức ủng hộ dân chủ lớn nhất Hong Kong đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị tấn công.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy Jimmy Sham thuộc Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF) nằm trên đường, người đầy máu.

Sự kiện này xảy ra vài giờ sau khi Đặc khu trưởng Carrie Lam phải ngừng đọc bài diễn văn hàng năm sau khi bị la ó phản đối tại tòa nhà lập pháp.

Các cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ nền dân chủ cho Hong Kong bắt đầu vào tháng 6 và không có dấu hiệu giảm bớt.

Hong Kong: Diễn văn thường niên của bà Carrie Lam bị đình chỉ

Biểu tình Hong Kong: Tập Cận Bình cảnh cáo “tan xương nát thịt”

Biểu tình Hong Kong: Lý do khiến Starbucks bị tấn công

Chuyện gì xảy ra cho Jimmy Sham?

CHRF cho biết Jimmy Sham bị một nhóm gồm năm người đàn ông cầm búa tấn công ở quận Mong Kok của bán đảo Kowloon, và bị thương ở đầu.

Tổ chức này nói thêm rằng Jimmy Sham tỉnh táo khi được đưa đến bệnh viện, và đang trong tình trạng ổn định.

Đây là lần thứ hai lãnh đạo của CHRF bị tấn công kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.

CHRF cho rằng cuộc tấn công dính dáng đến những người ủng hộ Bắc Kinh, những người cũng bị nghi ngờ tấn công các nhà hoạt động dân chủ khác trong những tháng gần đây.

"Không khó để liên kết sự việc này với một vụ khủng bố chính trị đang lan rộng để đe dọa và ngăn chặn việc thực thi hợp pháp các quyền tự nhiên và pháp lý", CHRF tuyên bố trong một văn bản.

Tổ chức biểu tình phi bạo lực, tổ chức nhiều cuộc tuần hành lớn vào đầu mùa hè, cho biết họ đang xin giấy phép của cảnh sát để tổ chức một cuộc tuần hành mới vào Chủ nhật.

Những đơn xin tuần hành gần đây của CHRF đã bị chính quyền từ chối, trong khi nhiều nhà hoạt động quyết tâm hơn đã tổ chức các cuộc biểu tình bất chấp lệnh cấm và đụng độ với cảnh sát.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi các nhà chức trách mở một cuộc điều tra về vụ Jimmy Sham bị tấn công.

"Jimmy Sham bị bỏ trên đường sau khi bị đánh chảy chảy máu và phải nhập viện vì chấn thương ở đầu.

"Ngay cả trong bối cảnh chính quyền đang gia tăng các cuộc tấn công vào giới đấu tranh, sự việc này vẫn gây sốc về sự tàn bạo của nó", Joshua Rosenzwei, người đứng đầu văn phòng khu vực Đông Á của Ân xá Quốc tế cho biết.

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Cảnh Jimmy Sham bị một nhóm người bao vây

Chuyện gì xảy ra tại viện lập pháp?

Các nhà lập pháp đối lập đã làm phiên họp của Hội đồng Lập pháp (Legco) phải ngưng lại khi bà Carrie Lam bắt đầu đọc bài diễn văn hàng năm.

Sau lần gián đoạn đầu tiên, phiên họp tiếp tục chỉ để bị gián đoạn thêm một lần nữa. Sau đó bài diễn văn bị đình chỉ - thay vào đó bà Lam đã đọc diễn văn gửi đi bằng video.

Đó là lần đầu tiên bài diễn văn thường niên tại viện lập pháp của một đặc khu trưởng Hong Kong bị ngừng lại.

Điều đó có nghĩa là dự luật dẫn độ - nguyên nhân gây ra nhiều tháng biểu tình - không thể được rút chính thức.

Sau một gián đoạn đầu tiên, phiên tiếp tục chỉ bị gián đoạn một lần nữa.

Sau đó, nó đã bị đình chỉ - và một bài phát biểu được ghi lại trước bởi bà Lam đã được đăng trên trang web của Legco.

Trong cuộc họp báo sau bài diễn văn được chuyển đi qua video, bà Carrie Lam bác bỏ tuyên bố rằng bài phát biểu của bà đã lờ đi các yêu cầu của phong trào phản kháng.

Nhưng bà nói rằng đây không phải là lúc để xem xét việc cải cách bỏ phiếu, trong khi khẳng định Hong Kong có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí mà không có sự can thiệp của Trung Quốc.