Biểu tình Hong Kong: Carrie Lam ủng hộ cảnh sát dùng vũ lực

Bản quyền hình ảnh PHILIP FONG/Getty Images Image caption Người biểu tình Hong Kong đeo mặt nạ hình Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, bất chấp lệnh cấm đeo mặt nạ nơi công cộng

Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam hôm 19/10 phát biểu ủng hộ cảnh sát dùng vũ lực trước các cuộc tuần hành chống chính phủ dự kiến diễn ra cuối tuần này, theo Reuters.

Sau một tuần tương đối yên tĩnh, cuộc tuần hành lớn dự kiến diễn ra hôm Chủ Nhật 20/10 sẽ thử sức mạnh của phong trào dân chủ. Các nhà vận động dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục mặc dù cảnh sát nói cuộc biểu tình này là bất hợp pháp.

Trong các cuộc biểu tình trước đó, hàng ngàn người đã thách thức cảnh sát và rầm rộ xuống đường dù không được phép. Các cuộc biểu tình này thường khởi đầu ôn hòa nhưng sau đó trở nên bạo lực vào ban đêm.

Tình trạng bất ổn ở Hong Kong bùng nổ sau khi lãnh đạo Hong Kong đề xuất dự luật dẫn độ vốn cho phép đưa các nghi phạm sang xét xử tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Ma Cao. Vụ một thanh niên Hong Kong, Chan Tong-kai, bị buộc tội giết bạn gái ở Đài Loan trước khi chạy trốn về lại Hong Kong đã được đem ra làm ví dụ về lý do vì sao dự luật này là cần thiết.

Hôm thứ Sáu 18/10, Chan Tong-kai, người đang bị giam ở Hong Kong vì tội rửa tiền, đã viết thư cho bà Lam nói rằng anh ta muốn nộp mình cho Đài Loan liên quan đến cáo buộc giết bạn gái trước đó.

Bà Lam nói trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Bảy 19/10 với đài truyền hình RTHK rằng đó là một sự giải thoát vì nó có thể kết thúc vụ án.

Bà cũng nói rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực thích hợp để xử lý các cuộc biểu tình, và rằng họ phản ứng với những người biểu tình bạo lực, trong bối cảnh cảnh sát Hong Kong bị chỉ trích là đã dùng bạo lực quá mức với người biểu tình.

Bản quyền hình ảnh NurPhoto/Getty Images Image caption Bà Carrie Lam xuất hiện hôm 16/10/2019

Hơn 2.600 người đã bị bắt kể từ khi các cuộc biểu tình leo thang vào tháng Sáu.

Kể từ đó, những người biểu tình đưa ra các yêu cầu vượt ra ngoài việc phản đối dự luật dẫn độ, trong bối cảnh lo ngại gia tăng rằng Bắc Kinh đang làm xói mòn các quyền tự do được đảm bảo khi Anh Quốc trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997.

Trung Quốc phủ nhận cáo buộc và đã đổ lỗi cho các quốc gia nước ngoài như Hoa Kỳ và Anh đã kích động tình trạng bất ổn.

Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại Hong Kong kể từ khi thành phố này được trả về cho Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền.

Cảnh sát đã từ chối cấp phép cho cuộc tuần hành vào Chủ Nhật vì lý do nó có thể dẫn đến bạo lực và phá hoại, vốn đã tăng lên trong những tuần gần đây khi những người biểu tình mặc trang phục giống ninja đen đã đập phá các trạm tàu điện ngầm, các ngân hàng và cửa hàng Trung Quốc.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết động thái của cảnh sát dường như nhằm mục đích ngăn cản mọi người tham dự cuộc tuần hành.

Các cuộc biểu tình vào thứ Sáu đã ôn hòa hơn, người biểu tình nắm tay tạo thành một chuỗi người dọc theo mạng lưới tàu điện ngầm thành phố và đeo các mặt nạ nhân vật hoạt hình bất chấp lệnh cấm.

Bà Lam tuần này đã từ chối thẳng thừng hai trong số năm đòi hỏi cốt lõi của người biểu tình, gồm: quyền bầu cử phổ thông và ân xá cho những người bị buộc tội trong các cuộc biểu tình. Bà nói rằng đòi hỏi số một là bất hợp pháp và đòi hỏi thứ hai nằm ngoài khả năng của bà.

Bản quyền hình ảnh MOHD RASFAN/Getty Images Image caption Bà Carrie Lam nói cảnh sát đã dùng 'vũ lực thích hợp' để phản ứng lại những người biểu tình bạo lực

Thay vào đó, bà đã tìm cách dập tắt cuộc khủng hoảng bằng các kế hoạch cải thiện nguồn cung nhà ở và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.

Không khí trong thành phố vẫn căng thẳng.

Nhà hoạt động vì dân chủ nổi tiếng Jimmy Sham trong tuần qua đã bị đánh đập dã man bằng búa bởi bốn người đàn ông, một động thái mà các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ cho rằng nhằm đe dọa những người biểu tình và kích động bạo lực trước ngày Chủ nhật tuần trước.

Cơ quan tTền tệ Hong Kong, ngân hàng trung ương thành phố, nói hôm thứ Bảy rằng một số máy rút tiền sẽ tạm thời ngừng hoạt động, vì lý do an ninh hoặc do lo ngại bị phá hoại.