Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Những người biểu tình cầm biểu ngữ và đeo mặt nạ trong lúc trận đấu của NBA tại New York hôm thứ Sáu

Hàng chục khán giả tại một trận bóng rổ ở Mỹ đã giơ biểu ngữ và mặc áo phông và đeo mặt nạ để ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Người biểu tình tập trung trong trận đấu ở New York giữa hai đội Brooklyn Nets và Toronto Raptors.

Động thái này được tổ chức bởi nhà sản xuất phim Andrew Duncan, người đã mua 300 vé cho các nhà hoạt động vào sân bóng.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh đang có căng thẳng liên tục giữa Trung Quốc và NBA về các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Biểu tình Hong Kong: Carrie Lam ủng hộ cảnh sát dùng vũ lực

Hong Kong: Tại sao Bắc Kinh chưa quyết liệt dẹp tan biểu tình?

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị 'tấn công bằng búa'

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị 'tấn công bằng búa'

Hình ảnh về trận đấu hôm thứ Sáu cho thấy những người biểu tình mặc áo phông có in chữ "Stand With Hong Kong" (Đứng lên cùng Hong Kong) và "Free Tibet" (Hãy trả tự do cho Tây Tạng).

Hai người được trông thấy mặc trang phục Winnie-the-Pooh. Chú gấu hoạt hình hay được sử dụng để chế nhạo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bị cấm ở Trung Quốc.

Hình ảnh cuộc biểu tình đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong số những người biểu tình có nhà hoạt động Hong Kong, Nathan Law, cựu chủ tịch của Demosisto, một đảng ủng hộ dân chủ mà anh đồng sáng lập với nhà hoạt động trẻ tuổi nổi tiếng Joshua Wong.

"Chúng tôi muốn sử dụng nghệ thuật trình diễn của mình để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với Hong Kong và NBA", một khán giả khác, Chen Pokong, 55 tuổi, nói với tờ New York Post. "[Trung Quốc muốn] lấy đi quyền tự do ngôn luận và bây giờ truyền bá chế độ độc tài sang Mỹ."

Truyền thông địa phương cho biết một số người biểu tình đã bị đưa ra khỏi khán đài vì đã hô hào.

Các cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức tại các trận đấu khác giữa các đội Mỹ và Trung Quốc. Đầu tháng này, trong trận đấu giữa Philadelphia 76ers và Quảng Châu Loong-Lions, hai người đã bị yêu cầu rời đi vì cầm các biểu ngữ ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Trong một trận đấu khác giữa Loong-Lions và Washington Wizards, truyền thông địa phương cho biết những biểu ngữ có lời kêu gọi ủng hộ Hong Kong đã bị tịch thu.

Nhưng cuộc biểu tình hôm thứ Sáu là lần đầu tiên được tổ chức trong một trận đấu giữa hai đội thuộc liên đoàn bóng rổ Hoa Kỳ (NBA).

Cuộc tranh cãi giữa liên đoàn và chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu vào đầu tháng này sau khi quản lý của Houston Rockets, Daryl Morey đăng dòng tweet ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Kết quả, một số công ty Trung Quốc đã đình chỉ các hợp đồng tài trợ và truyền hình với NBA - một cú đánh tài chính lớn cho giải đấu, vốn có hàng triệu người theo dõi ở Trung Quốc.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ở Hong Kong tuần này, nhiều người biểu tình đã đốt áo thi đấu mang số của ngôi sao Mỹ LeBrone James sau lời phát ngôn của ông về Daryl Morey

Rockets và NBA nhanh chóng tạo khoảng cách với dòng tweet của ông Morey, trong khi siêu sao bóng rổ LeBron James cho rằng người quản lý của Rockets "không được nhận thức đầy đủ về tình hình" ở Hong Kong.

Chủ sở hữu của Brooklyn Nets, Joe Tsai - đồng thời là phó chủ tịch của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba - cũng đã chỉ trích ông Morey vì dòng tweet "gây tổn hại" của ông, nói rằng ông đã đánh giá sai về việc nhiều người Trung Quốc cảm thấy thế nào về Hong Kong.

"Ủng hộ phong trào ly khai trên lãnh thổ Trung Quốc là một trong những vấn đề vô cùng tranh cãi, không chỉ đối với chính phủ Trung Quốc, mà còn đối với tất cả người dân ở Trung Quốc," ông Tsai nói thêm.

Kể từ đó, ông Morey đã rút lại dòng tweet trên của mình. nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ ở cả hai đảng đối lập đều đã cáo buộc NBA cúi đầu trước Bắc Kinh.