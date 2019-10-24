Tesla hisseleri yüzde 20'den fazla değer kazandı

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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sürpriz verileri ve Çin'deki yeni fabrikasında üretime başladığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 21 değer kazandı.

Tesla hisseleri, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 300 dolar sınırını geçti ve 307 dolara kadar yükseldi.

Şirket Çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğinde 143 milyon dolar kar ettiğini açıklamıştı. Bu rakam beklentilerin üzerindeydi.

Tesla ayrıca Çin'in Şangay kentindeki dev fabrikasında üretime başladığını da duyurmuştu.

Şirket fabrikada bu yıl sonuna dek, en uygun fiyatlı otomobili Model 3'ten haftada en az 1000 adet üretmeyi hedefliyor.

Çin halen dünyanın en büyük otomonil pazarı.

Tesla da daha önce Çin pazarında hızla büyümeyi stratejisinin önemli bir parçası yapmış ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından olumsuz etkilenmişti.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Elon Musk

Geçen yıl patlak veren bir dizi skandalın ardından, Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcıların baskısıyla yönetim kurulu başkanlığını bırakmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıl sürücüsüz araçlar üretebileceğini de açıklamıştı.

Uzmanlar ise Musk'ın iddiasına şüpheyle yaklaşıyor.