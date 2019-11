Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bà Joanne Kate Swinson, sinh năm 1980, hiện là lãnh tụ đảng Lib Dem - Tự do Dân chủ ở Anh

Nêu ra chương trình tranh cử, lãnh tụ Lãnh tụ đảng Tự do Dân chủ Anh (Lib Dem), bà Jo Swinson kêu gọi hợp pháp hóa cần sa.

Theo bà Swinson, người Scotland, tiền thu về từ việc bán cần sa hợp pháp ở các tiệm có giấy phép sẽ đem cho ngân sách nhà nước 1,5 tỷ bảng một năm.

Bà Jo Swinson nói với chương trình BBC Newsnight rằng bà đã từng hút cần sa hồi còn là sinh viên đại học.

Bà thừa nhận "hút cần sa rất thích, và đó không phải là điều gì bất thường".

"Nhiều người khác cũng hút và chúng ta cần để cho người dùng có thể hút một cách an toàn."

Lib Dem, đảng lớn thứ tư trong Quốc hội Anh (20 nghị sỹ - tính đến trước ngày giải thể nghị viện), hiện đang tung ra các lời cam kết nhằm thu hút cử tri.

Một trong cách cam kết đó là nếu lập chính phủ, họ sẽ "tạo ra thị trường cần sa có kiểm soát bằng luật, và coi loại dược thảo này là thuốc dạng B" và cho người trên 18 tuổi mua hợp pháp.

Bà Jo Swinson phê phán chính sách của hai đảng khác tại Anh, Bảo thủ và Lao động, là " cấm đoán ma tuý loại nhẹ".

Đảng của bà muốn học theo chính sách của Hoa Kỳ và Canada là hợp pháp hóa cần sa để cho người dùng mua hợp pháp.

Quan điểm này, giống như cách đã làm ở Hà Lan, cho rằng việc coi cần sa là đồ cấm chỉ khiến các băng đảng tội phạm hoạt động mạnh trong thị trường đen để trồng và bán cần sa.

Theo bà Swinson, để thị trường cần sa như một lĩnh vực hình sự, "chỉ đánh vào giới trẻ và đó là lối đẩy họ vào các tội ác khác".

Trước bầu cử 12/12/2019, đảng Tự do Dân chủ Anh nêu ra nghị trình của họ là ngăn Brexit và giữ Anh trong Liên hiệp châu Âu.

Ngoài ra, đảng này muốn giải quyết biến đổi khí hậu bằng cách tới 2030 đạt mục tiêu tạo ra 80% nguồn điện cho cả nước Anh từ năng lượng tái tạo.

Dù bà Jo Swinson không đề cập trực tiếp về vụ 39 nạn nhân Việt Nam chết khi vào Anh bằng đường lậu hồi tháng 10/2019, sáng kiến hợp pháp hóa cần sa của đảng Tự do Dân chủ Anh được một số giới chú ý.

Bản quyền hình ảnh Barcroft Media Image caption Cảnh sát Anh khuân các bao chứa cần sa ra từ một căn nhà bị biến thành 'trại cần sa' ở Luton, phía Bắc London tháng 3/2019. Ảnh chỉ có tính minh họa

Bản quyền hình ảnh MANAN VATSYAYANA Image caption Một người Việt đã bị trục xuất về Hải Phòng sau khi tham gia nghề trồng cần sa và cảnh sát Anh bị bắt

Ông Daniel Silverstone, từ trường Liverpool John Moores University viết trên một trang về nhân quyền, nói đến sự thiếu hiệu quả của cảnh sát Anh chống nạn buôn người.

Trồng cần sa lậu ra sao? Trồng trong môi trường kín để tưới cây đều, điều chỉnh không khí Dựng đèn có ánh sáng nhân tạo 24/7 Tạo vòng sinh trưởng từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch là 3 tuần Có thể rút ngắn thời gian chiếu sáng xuống 18 giờ/ngày, nhưng phải chờ thu hoạch sau 7-9 tuần. Chất lượng dầu cần sa tùy thuộc vào nồng độ THC (Tetrahydrocannabinol, chất tạo ảo giác thần kinh) trong lá khi thu hoạch và quá trình sấy khô.

Trong bài viết 'How To Prevent The Deaths Of More Vietnamese Migrants Trying To Reach Britain' (31/10/2019) ông nêu rằng một cách tiếp cận mới có thể giúp cải cách hệ thống pháp luật Anh chính là nghị trình hợp pháp hoá cần sa của đảng Tự do Dân chủ:

"Chính sách Lib Dem đề nghị có thể giảm đi tính hấp dẫn, lợi nhuận lớn từ việc làm phi pháp (trồng cần sa) tại Anh, và giúp Anh đứng cùng hàng ngũ với các nước châu Âu, những điểm đến mà người nhập cư lậu Việt Nam đi qua."

Tác giả này cũng viết rằng một trong những mục tiêu quen thuộc của di dân Việt vào Anh là để trồng cần sa phi pháp.

Hà Lan trong năm 2019 đã bắt đầu cho quá trình thử nghiệm 4 năm hợp pháp hóa cần sa, với trên 70 cửa tiệm được giấy phép bán loại ma tuý này từ nay đến 2021.

Hồi tháng 10/2018, Canada ra luật liên bang hợp pháp hóa việc trồng và dùng cần sa.

Nay, nước này đang tiến đến chỗ cho bán cả các loại đồ ăn và đồ uống có chứa cần sa nồng độ nhẹ.

Theo đánh giá của Deloitte trong nghiên cứu 'Nuôi dướng tăng trưởng mới' (Nurturing new growth), thị trường đồ hút, hàng ăn và đồ uống có chất cần sa ở Canada ước tính đạt 2,7 tỷ đô la Canada.

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Cần sa sấy khô

