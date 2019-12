TQ lo thiếu thịt heo phục vụ Tết Nguyên Đán

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Giá thịt heo tại Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái

Giá thịt heo tại Trung Quốc tăng mạnh do tác động của đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi.

Nước này cần khuyến khích nhập khẩu lên tới trên sáu triệu tấn trong năm nay, Bộ Thương Mại Trung Quốc nói.

Trung Quốc xả kho thịt lợn dự trữ vì dịch tả lợn hoành hành

Úc trục xuất phụ nữ Việt đem theo thịt heo sống

Việt Nam chống chọi với dịch tả heo châu Phi

Việt Nam: Dịch tả heo châu Phi hoành hành

Với dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đang đến gần, Phó thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nói nước này cần phải nỗ lực đạt được mục tiêu tăng sản lượng heo và bình ổn giá cả để đáp ứng nhu cầu của người dân trong các thời điểm quan trọng, Tân Hoa Xã tường thuật.

Sau Tết Nguyên Đán, năm nay rơi vào tháng 1/2020, nước này lại tiếp tục có một sự kiện lớn là họp Quốc hội vào tháng Ba.

Hàng triệu con heo đã chết hoặc bị đem tiêu hủy do tình trạng bệnh tả heo châu Phi bùng phát tại Trung Quốc và một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bệnh dịch đã khiến lượng heo của Trung Quốc giảm đi mất phân nửa kể từ 8/2018, Reuters dẫn nguồn hãng chuyên kinh doanh hàng nông nghiệp Archer Daniels Midland Co nói trong tháng 11.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Dịch tả heo châu Phi khiến Trung Quốc mất đi phân nửa lượng heo trên toàn quốc

Các thiệt hại to lớn do dịch bệnh khiến chỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc (CPI) trong tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng nhanh nhất kể từ gần tám năm qua.

Trong tháng 10, giá thịt heo tăng hơn gấp đôi so với năm trước, cơ quan thống kê nước này nói. Lượng thịt heo nhập khẩu cũng tăng gấp đôi so với năm trước, nhằm đối phó với tình trạng suy giảm sản lượng trong nước.

Thịt heo đóng vai trò quan trọng trong đời sống ở Trung Quốc, thị trường tiêu thụ heo hàng đầu thế giới.

Báo The Guardian của Anh đưa ra con số so sánh rằng trung bình một người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 30kg thịt heo một năm trong lúc người Mỹ ăn khoảng 26kg thịt bò, còn người Anh ăn khoảng 18kg.

Tình trạng thiếu cung ở trong nước khiến Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thịt heo, và điều này cũng tác động tới các thị trường cung ứng.

Chẳng hạn như tại châu Âu, giá thịt heo đã tăng ít nhất 35% so với thời kỳ đầu năm, theo The Guardian.