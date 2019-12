Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Trump và luật sư của ông đã có cơ hội đặt câu hỏi tại phiên điều trần, nếu họ tham dự

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và các luật sư của ông sẽ không tham dự phiên điều trần luận tội tại Hạ viện hôm thứ Tư.

Ông Trump dự kiến sẽ không thể tham gia "một cách công bằng", cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone nói trong một lá thư gửi Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Tuần trước, Chủ tịch Jerrold Nadler nói rằng ông Trump có thể tham dự hoặc "ngừng phàn nàn về quy trình".

It said it would respond separately to an invitation to the second hearing - which does not yet have a date set - by Friday.

Nhà Trắng không cho biết liệu ông Trump có tham dự phiên điều trần thứ hai hay không.

Họ nói rằng từ giờ đến thứ Sáu sẽ trả lời riêng cho lời mời đến phiên điều trần thứ hai - hiện chưa được ấn định ngày.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Phiên điều trần tuần này trong 3 phút

Thư của Nhà Trắng nói gì?

Bức thư, đã được Politico đăng tải, cáo buộc ủy ban Hạ viện "làm việc không hoàn toàn đúng quy trình và sự công bằng cơ bản" trong cuộc điều tra.

Thư nói rằng lời mời tham dự vào ngày 4 tháng 12 sẽ không cho Nhà Trắng có đủ thời gian để chuẩn bị cho phiên điều trần và không cung cấp thông tin về các nhân chứng.

Ông Cipollone cho biết các báo cáo cho thấy các nhân chứng là "dường như tất cả chỉ có tính cách hàn lâm" và "không có nhân chứng thực tế". Nhân chứng thực tế là người có thể khai về những kiến thức cá nhân của mình về các sự kiện trong khi một nhân chứng chuyên gia hỗ trợ thẩm phán bằng cách đưa ra ý kiến.

Tại sao Ukraine rất quan trọng đối với Hoa Kỳ

Điều tra luận tội Trump: những 'kịch bản' khả dĩ

Những nhân vật chính trong cuộc điều tra luận tội Trump

Luật sư của tổng thống cũng nói rằng ủy ban đã gọi ba nhân chứng nhưng chỉ cho phép đảng Cộng hòa gọi một nhân chứng.

Ông Cipollone tấn công tuyên bố của ông Nadler cho rằng quá trình này "phù hợp" với các cuộc điều tra luận tội trong lịch sử, cho rằng Tổng thống Bill Clinton đã có một phiên điều trần công bằng hơn vào năm 1998.

Ông nói rằng để ông Trump được đại diện trong các phiên điều trần tiếp theo, ông Nadler sẽ cần đảm bảo "các quyền theo thủ tục được bảo vệ" và quy trình này là "công bằng và chính đáng".

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Fiona Hill: Sondland đã làm "các việc chính trị vặt" cho Trump

Điều gì sẽ xảy ra hôm thứ Tư?

Phiên điều trần hôm thứ Tư đánh dấu giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội, vốn tập trung vào cuộc điện đàm vào tháng 7 giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc điện đàm đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Zelensky điều tra Joe Biden, hiện đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, và con trai ông là Hunter Biden, người trước đây đã làm việc cho công ty năng lượng Burisma của Ukraine.

Cuộc điều tra luận tội đang xét xem liệu ông Trump có đe dọa từ chối viện trợ quân sự của Mỹ để gây áp lực với Ukraine trong việc điều tra gia đình ông Biden không. Tổng thống đã bác bỏ mọi hành vi sai trái và gọi cuộc điều tra là "cuộc săn phù thủy".

Tuần trước, Ủy ban Tình báo Hạ viện đã kết thúc hai tuần điều trần công khai, sau vài tuần phỏng vấn kín các nhân chứng.

Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo thuộc đảng Dân chủ, cho biết các ủy ban dẫn đầu cuộc điều tra - Tình báo, Giám sát và Ngoại giao - hiện đang soạn những báo cáo của họ, sẽ được ban hành vào ngày 3 tháng 12.

Hôm thứ ba, bản ghi chép mới nhất của các lời khai đã được công bố, ghi rõ chi tiết lời khai của quan chức ngân sách cao cấp Mark Sandy.

Ông Sandy nói với các nhà điều tra của Hạ viện rằng hai nhân viên ngân sách Nhà Trắng đã từ chức sau vụ từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói rằng một, một luật sư, đã bày tỏ lo ngại của mình rằng hành động này có thể là vi phạm luật ngân sách năm 1974.

Ông Jerrold Nadler nói gì?

Ông Nadler đã viết thư cho Tổng thống Trump thứ Tư tuần trước, mời ông tham dự phiên điều trần.

"Tổng thống có một sự lựa chọn", ông Nadler nói trong một tuyên bố. "Ông có thể nhân cơ hội này đưa ra được quan điểm và tiếng nói của mình trong các phiên điều trần luận tội, hoặc ông có thể ngừng phàn nàn về quy trình luận tội.

"Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ chọn tham gia cuộc điều trần, trực tiếp hoặc thông qua các luật sự, như các tổng thống khác đã làm trước ông."

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Jerrold Nadler nói Trump nên tham gia hiên điều trần hoặc "ngừng phàn nàn"

Trong thư gửi tổng thống, ông Nadler nói rằng phiên điều trần sẽ là cơ hội để thảo luận về cơ sở lịch sử và hiến pháp cho việc luận tội.

"Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về việc liệu các hành động bị cáo buộc của ông có đảm bảo là Hạ viên nên thực thi thẩm quyền thông qua các điều khoảng viết luận tội của mình hay không", ông Nadler nói thêm.

Cuộc điều tra luận tội sẽ tiếp diễn ra sao?

Ủy ban Tư pháp dự kiến sẽ bắt đầu soạn thảo các điều khoản luận tội - tức các cáo buộc về các hành vi bị cho là sai trái của tổng thống - vào đầu tháng 12.

Sau một cuộc bỏ phiếu tại Nhà do đảng Dân chủ kiểm soát, một phiên tòa sẽ được tổ chức tại Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số.

Tại Thượng viện, nếu ông Trump bị đa số 2/3 kết án - một kết quả được cho là rất khó xảy ra - ông sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị cách chức sau khi bị luận tội.

Nhà Trắng và một số thành vien đảng Cộng hòa muốn phiên tòa bị giới hạn trong vòng hai tuần.