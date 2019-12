Bản quyền hình ảnh Twitter @SonnyBWilliams Image caption Hình Sonny Bill Williams đăng trên trang Twitter cá nhân

Một trong những cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhất thế giới vừa trở thành ngôi sao thể thao mới nhất chỉ trích Trung Quốc về cách nước này đối xử với cộng đồng Hồi giáo thiểu số Uighur.

Trong một tin đăng trên Twitter, Sonny Bill Williams cũng chỉ trích các nước là đặt "lợi ích kinh tế lên trên lòng nhân đạo".

Trước đó, cầu thủ bóng đá Mesut Ozil của đội Arsenal cũng lên tiếng về vấn đề này.

Trung Quốc bị cáo buộc đã "giam giữ hàng loạt" khoảng một triệu người Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sonny Bill Williams là sao thể thao mới nhất lên án các nước vẫn im lặng về tình hình ở Tân Cương

Cầu thủ Williams, người New Zealand, đã cải sang đạo Hồi, đăng hình ảnh cho thấy một bàn tay in cờ Trung Quốc vặn một cánh tay in cờ của Đông Turkestan - vốn được những người ủng hộ ly khai sử dụng để chỉ vùng Tân Cương.

Cánh tay Đông Turkestan rỉ máu.

Williams, người gần đây ký hợp đồng với đội Toronto Wolfpack, đã đạt được những thành tích nổi bật trong bóng bầu dục.

Anh cũng có một sự nghiệp thi đấu boxing chuyên nghiệp ngắn ngủi nhưng thành công.

Phát biểu của anh đồng quan điểm với cầu thủ bóng đá Ozil, người chỉ trích cả Trung Quốc lẫn những người im lặng không lên tiếng.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mesut Ozi

"Kinh Koran đang bị đốt... Các nhà thờ Hồi giáo bị đóng cửa ... Các trường học Hồi giáo bị cấm... Những người anh em bị cưỡng ép đưa vào trại," cầu thủ người Hồi giáo Ozil viết trên Twitter bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, với hình nền là lá cờ Đông Turkestan.

"Người Hồi giáo im lặng. Tiếng nói của họ không được nghe."

Trung Quốc đã phản ứng đầy tức giận; đài truyền hình nhà nước bỏ phát trực tiếp trận Arsenal gặp Man City.

Ozil cũng bị xóa khỏi phiên bản tiếng Trung của video game Pro Evolution Soccer.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Ozil đã bị "tin giả lừa gạt", và mời anh tới thăm vùng Tân Cương để tự "chứng kiến".

Sau phát biểu của Ozil, võ sỹ Khabib Nurmagomedov người Nga đăng trên Instagram cá nhân một bài về lịch sử của người Uighur - nhưng post này dường như đã bị gỡ.

Hơn 20 quốc gia, trong đó có Anh Quốc, hồi tháng Bảy ký thư lên án Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Uighur.

Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật với nội dung chống lại điều mà họ gọi là "tình trạng giam giữ, tra tấn và sách nhiễu tùy tiện" người Uighur.

Dự luật nay sẽ cần được Thượng viện và Tổng thống Donald Trump phê chuẩn.

Người Uighur là ai?

Người Uighur là người sắc tộc Turk theo đạo Hồi, chiếm khoảng 45% dân số Tân Cương trong tổng số 26 triệu dân nơi này; 40% dân còn lại là người Hán.

Trung Quốc tái lập quyền kiểm soát Tân Cương vào năm 1949 sau khi đánh bại nhà nước Đông Turkestan tồn tại trong thời gian ngắn.

Kể từ đó, người Hán đã ồ ạt di dân tới đây, khiến người Uighur lo sợ đang làm xói mòn nét văn hóa của họ.

Tân Cương chính thức được coi là khu vực tự trị ở Trung Quốc, giống như Tây Tạng ở phía Nam.

Năm 2018, ủy ban nhân quyền LHQ nhận được các cáo buộc theo đó nói Trung Quốc đã "biến khu vực này thành một nơi giống như trại cải tạo khổng lồ."

Các tổ chức nhân quyền nói những người trong trại bị bắt học tiếng Trung Quan Thoại, tuyên thệ trung thành với Chủ tịch Tập Cận Bình và thậm chí có trường hợp phải tuyên bố từ bỏ tôn giáo của họ.

Những tài liệu rò rỉ mà BBC thấy được cho thấy tù nhân bị nhốt, tẩy não và trừng phạt.

Nhưng chính phủ Trung Quốc nói những trại này là tự nguyện, và cho người dân cơ hội học tập và tập huấn để chống chủ nghĩa cực đoan.