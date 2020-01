10 câu chuyện đáng chú ý trong năm 2020

Bản quyền hình ảnh Getty Images / NASA

Năm 2019 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng (về chính trị, về biến đổi khí hậu...), và năm 2020 cũng không kém phần sôi động.

Sẽ có rất nhiều chuyện đáng chú ý diễn ra trong năm mới, may thay hầu như đều là chuyện mang tính tích cực.

Vào những ngày đầu năm mới, mời quý vị cùng BBC điểm 10 trong số rất nhiều sự kiện lớn sẽ diễn ra trong năm nay.

1. Olympics và Paralympics Tokyo

Không phải dễ mà thuyết phục mọi người chịu ngồi xem TV vào giữa mùa hè nóng nực, nhưng chuyện này thì khác.

Năm nay, Thế vận hội sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24/7 cho đến 9/8. Tiếp theo đến sẽ là Đại hội Thể thao Khuyết tâtl, từ 25/8 đến 6/9.

Nga sẽ không có mặt tranh tài năm nay do bị cấm tham dự các sự kiện thể thao lớn trong vòng bốn năm sau bê bối doping.

Tuy nhiên, các vận động viên chứng minh được rằng họ không dính vào vụ bê bối đó sẽ được phép thi đấu dưới một lá cờ trung lập thay vì cờ Nga.

2. Hàng triệu cây xanh sẽ được trồng

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch thì chúng ta sẽ có một thảm xanh khổng lồ mới, tạo ra khí oxy, với việc hàng triệu cây xanh sẽ được trồng trên toàn thế giới.

Năm 2019, Liên Hiệp Quốc công bố kế hoạch trồng rừng tại các thành phố châu Á và châu Phi để tạo cân bằng cho những nơi (hầu như) đã bị con người và cuộc sống nơi thành thị phá hỏng.

Đây là kế hoạch dài hạn, nhưng đã có các ngôi sao truyền thông xã hội như Mr Beast, người chỉ sau hai tháng vận động trên mạng đã quyên dược số tiền đủ để trồng thêm 20 triệu cây trên toàn cầu.

3. Euro 2020: Giải bóng đá châu Âu diễn ra ở nhiều thành phố

Tại sao lại đăng cai tổ chức giải bóng đá châu Âu ở chỉ một thành phố trong khi quý vị có thể làm ở 12 nơi?

Đó là chuyện sẽ diễn ra trong giải Euro 2020, với các trận đấu được tổ chức tại Glasgow và Dublin, và các trận chung kết và bán kết ở London.

Đây cũng là năm tươi sáng cho tuyển Anh - họ hiện đang được các nhà cái đặt niềm tin là có nhiều khả năng thắng giải.

4. Câu chuyện Brexit

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson thắng lớn trong kỳ bầu cử ở Anh cuối năm 2019

Kỳ tổng tuyển cử cuối năm 2019 không đem lại kết quả làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đã giúp ông Boris Johnson thắng đa số ghế trong Quốc hội, và điều này cho thấy thông điệp "Hãy làm xong Brexit" của ông có tác dụng lên rất nhiều người.

Bất kể bạn bỏ phiếu theo cách nào thì đa số mọi người cũng đều đồng ý rằng tình trạng bế tắc hoàn toàn tại Quốc hội quanh chuyện Brexit đã đi tới mức không chấp nhận nổi.

Ông Johnson hứa là UK sẽ rời Liên hiệp châu Âu vào cuối tháng Giêng, và chính quyền sẽ bổ sung thêm một điều khoản mới vào dự luật nhằm bác bỏ bất kỳ việc gia hạn nào đối với thời gian chuyển tiếp vượt quá thời điểm cuối năm ngoái.

5. Bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump sẽ tranh cử nhiệm kỳ hai (nếu thắng, ông sẽ nắm quyền thêm bốn năm nữa). Tuy nhiên, việc này sẽ diễn ra sau khi ông phải đối diện với tiến trình luận tội của phe đối lập, đảng Dân chủ.

Đây sẽ là thời điểm vô cùng quan trọng cho nền chính trị thế giới. Chúng ta sẽ phải chờ đợi cho đến tháng Mười Một để biết kết quả.

6. Rất nhiều phim mới về siêu anh hùng

Năm nay sẽ là một năm có rất nhiều phim mới về các nhân vật siêu anh hùng, từ cả Marvel lẫn DC.

DC sẽ ra Wonder Woman 1984 và Birds of Prey - đưa các nhân vật nữ vào tâm điểm các kế hoạch 2020 của họ.

Marvel thì có kế hoạch làm phim Venom 2 và Black Widow.

Mobius (kẻ ác ma cà rồng, kẻ thù của Người Nhện, do Jared Leto thủ vai) và Eternals (những con người có sức mạnh siêu cường, do dàn tài tử Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan và Kit Harington đóng cùng nhiều diễn viên khác) cũng sẽ ra rạp.

Và nếu như may mắn thì chúng ta sẽ được xem New Mutants thuộc loạt phim X-Men, vốn đã bị cho 'đắp chiếu' kể từ trailer của phim được tung ra hồi 2017.

7. Bộ chơi game PlayStation và Xbox mới

Với rất nhiều người thì năm nay là lúc cất đi bộ PS4 và Xbox One, bởi cả Sony và Microsoft sẽ tung ra các bộ console mới trong năm 2020.

Cả hai được trông đợi là sẽ ra mắt vào cuối năm, và Microsoft đã công bố thiết bị Series X của mình vào cuối năm 2019.

8. Sự sống trên Sao Hỏa

Nếu quý vị đã chán ngấy chuyện chính trị thì quý vị sẽ cảm thấy hào hứng khi biết rằng việc chuyển lên Sao Hỏa sẽ trở nên hiện thực hơn trong năm nay.

Bản quyền hình ảnh NASA Image caption Curiosity, thiết bị thăm dò đầu tiên có khả năng tự chụp hình selfie trong không gian, sẽ có 'bạn đồng hành' trong năm nay

NASA đang đưa một máy thăm dò lên Sao Hỏa, cũng như đang sàng lọc mẫu phẩm đất để xem liệu nơi này trước đây đã từng có sự sống hay không. Đây là một phần trong sứ mệnh của NASA trong việc thẩm định hành tinh đỏ có thích hợp để trở thành nơi sinh sống của con người trong tương lai hay không.

Máy thăm dò mới sẽ gia nhập với máy thăm dò Curiosity của NASA trên Sao Hỏa, vốn nổi tiếng là robot đầu tiên có thể tự chụp hình selfie trên không gian.

9. Các phim về những nhân vật không phải là siêu anh hùng

Năm 2020 sẽ có một loạt các phim 'bom tấn' được dự kiến tung ra, như phim mới của Pixar, 'Onward', phim 'Mộc Lan' (bản do người thật diễn chứ không phải bản hoạt hình trước kia) của Disney, phim James Bond mới 'No Time To Die'...

Nhưng có lẽ thú vị nhất là cuối cùng chúng ta sẽ được xem phim Sonic The Hedgehog, bộ phim hài hành động vốn đã bị trì hoãn do các fan quá chán ghét CGI trong đoạn trailer đầu tiên của phim.

10. COP26: Hội nghị về thay đổi khí hậu tại Anh.

Có rất nhiều các kỳ họp về thay đổi khí hậu đã diễn ra tại Anh trong năm 2019, nhưng cuộc thảo luận sẽ trở nên chính thức hơn nhiều trong năm nay.

Greta Thunberg được vinh danh là Nhân vật Của Năm, các cuộc biểu tình phản đối tình trạng biến đổi khí hậu đã nổ ra trên cả nước, và phong trào Nổi Loạn Chống Tuyệt Chủng đã làm đóng cửa các thành phố lớn nhằm tỏ thái độ phản kháng.

Vào cuối năm nay, Anh sẽ là nơi tổ chức một trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu lớn nhất thế giới, với kỳ họp thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra tại Glasgow.

Sự kiện này sẽ đưa quan điểm của Anh về vấn đề biến đổi khí hậu vào tầm ngắm của toàn thế giới.