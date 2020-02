Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Tay súng quân nhân xả súng tấn công người mua sắm tại một trung tâm thương mại chiều tối thứ Bảy ở Thái Lan

Tay súng quân nhân giết chết 20 người trong vụ xả súng ở thành phố Nakhon Ratchasima của Thái Lan đã bị lực lượng an ninh bắn chết, cảnh sát Thái Lan cho biết.

Jakraphanth Thomma, 32 tuổi, vào chiều thứ Bảy đã giết chết sĩ quan chỉ huy của mình trước khi đánh cắp vũ khí từ một doanh trại quân đội.

Nghi phạm tiếp tục tấn công trên đường phố và trong một trung tâm mua sắm Terminal 21.

Sau đó Thomma liên tục cập nhật thông tin trên tài khoản mạng xã hội của anh ta trước khi bị bắn chết sau khi lẩn trốn cả đêm trong tòa nhà.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của anh ta.

"Chúng tôi không biết tại sao anh ta làm điều này. Có vẻ như anh ta phát điên," phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kongcheep Tantrawanit nói với hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul đã đăng trên trang Facebook của mình vào sáng Chủ nhật: "Cảm ơn cảnh sát và quân đội đã chấm dứt tình hình. Tay súng đã bị bắn chết !!!"

Các quan chức cũng đính chính lại con số 21 người chết trước đó.

Narinrat Phitchayakhamin, người đứng đầu Văn phòng Y tế Công cộng tỉnh, cho biết: "Số người chết chính thức hiện tại là 20 và 42 người bị thương. Trong số đó, 21 người vẫn đang ở bệnh viện và 21 người đã về nhà".

Tuy nhiên, vẫn có khả năng số người tử vong có thể tăng lên.

Chuyện gì xảy ra ở trung tâm mua sắm?

Vào tầm chiều thứ Bảy, tiếng súng đã vang lên ở một trung tâm mua sắm tại thành phố Korat, phía đông bắc Bangkok trong khi lực lượng an ninh tìm cách đột kích tòa nhà, cố gắng khống chế tay súng.

Một số người đã được đưa ra khỏi trung tâm, nhưng có những lo ngại rằng nhiều người khác vẫn đang bị bắt làm con tin.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Lực lượng an ninh đã hạ gục tay súng tại trung tâm thương mại

Vào lúc 9:30 giờ sáng Chủ Nhật, cảnh sát xác nhận rằng tay súng đã bị bắn chết, nhưng cho đến nay không có thêm thông tin chi tiết vụ việc đã kết thúc như thế nào.

Các báo cáo trước đó cho biết tay súng, 32 tuổi, đã thử trốn thoát từ phía sau tòa nhà.

Mẹ của nghi phạm cũng được đưa đến trung tâm mua sắm để cố gắng thuyết phục anh ta đầu hàng.

Một trong những người được giải cứu cho BBC biết rằng cô và những người khác trốn trong phòng tắm trên tầng bốn, trước khi chạy trốn xuống tầng hai và nấp dưới bàn ăn nhà hàng trong ba giờ đồng hồ và nghe thấy ít nhất bốn tiếng súng trước khi cô nhìn thấy một số binh sĩ và được đưa đến nơi an toàn.

Charlie Crowson, một giáo viên tiếng Anh sống ở Nakhon Ratchasima, nói với BBC rằng anh trông thấy "thi thể nằm trên đường phố" của thị trấn bình yên này.

Crowson nói rằng một trong những học sinh cũ của bạn gái anh nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công kéo dài nhiều giờ.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Lực lượng an ninh Thái tìm cách đưa nhiều người rời khỏi khu mua sắm Terminal 21 đến nơi an toàn vào sáng Chủ Nhật

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Nhiều người nói họ trốn dưới bàn ăn trong khu mua sắm trước khi có thể trốn thoát

Cuộc tấn công diễn ra như thế nào?

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 3:30 giờ chiều giờ địa phương vào Thứ Bảy tại doanh trại quân đội Suatham Phithak, nơi sĩ quan chỉ huy, được Bangkok Post cho biết danh tính là Đại tá Anantharot Krasnae, đã bị sát hại.

Tờ Bangkok Post cho biết một phụ nữ 63 tuổi, mẹ vợ của Đại tá Anantharot và một người lính khác cũng bị giết ở đó.

Nghi phạm đã lấy vũ khí và đạn dược từ doanh trại trước khi rời đi bằng một chiếc Humvee.

Sau đó, anh ta đã nổ súng tại một số địa điểm trước khi đến trung tâm thương mại Terminal 21 vào khoảng 18:00 giờ địa phương.

Truyền thông địa phương cho thấy nghi phạm rời khỏi phương tiện của mình và nổ súng khi mọi người tìm cách bỏ trốn.

Cảnh quay CCTV cho thấy anh ta hay dương một khẩu súng trường ở trong trung tâm thương mại.

Bản quyền hình ảnh AFP

Nghi phạm đã đăng gì trên mạng xã hội?

Anh ta vẫn liên tục cập nhật mạng xã hội của mình trong suốt cuộc tấn công, thậm chí còn hỏi liệu anh ta có nên đầu hàng hay không.

Trước đó, ông đã đăng một hình ảnh một khẩu súng lục với ba băng đạn, cùng với dòng chữ "đã đến lúc phải phấn khích" và "không ai có thể tránh khỏi cái chết".

Facebook hiện đã gỡ trang này xuống.

Họ nói: "Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân, gia đình của họ và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này ở Thái Lan. Facebook sẽ không chấp thuận những người thực hiện hành vi tàn bạo này, chúng tôi cũng không cho phép mọi người ca ngợi hoặc ủng hộ cuộc tấn công này. "