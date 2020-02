Bản quyền hình ảnh Channel One Image caption Channel One của Nga phát sóng một giả thuyết liên kết virus corona với Tổng thống Trump

Sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các thuyết âm mưu và thông tin sai lệch khắp nơi trên mạng, nhưng ở Nga, chúng còn được lan truyền trên các chương trình truyền hình chính thức trong giờ cao điểm.

Truyền hình Nga cũng độc đáo ở chỗ họ mang một ngụ ý chung nhất quán: rằng giới tinh hoa phương Tây mờ ám và đặc biệt là Hoa Kỳ thật đáng trách.

Một trong những đài truyền hình quốc gia chính, Channel One, thậm chí đã dành ra một góc thường xuyên dành cho các thuyết âm mưu về virus corona trên chương trình tin tức buổi tối chính có tên Vremya ("Thời gian").

Phong cách tường thuật báo chí của họ mơ hồ, có vẻ như để vạch trần các thuyết âm mưu nhưng để lại cho người xem ấn tượng rằng những thuyết âm mưu này cũng chứa một chút sự thật.

Một trong những ý nghĩ hoang tưởng được Vremya phát sóng gần đây là từ "corona", có nghĩa là vương miện trong cả tiếng Latin và tiếng Nga.

Họ nói từ coronavirus gợi ý là Donald Trump đã dính líu một cách nào đó.

Bản quyền hình ảnh Channel One Image caption Kirill Kleymyonov của Channel One cho rằng giả thuyết về vai trò của Hoa Kỳ trong bệnh dịch virus corona không thể bị gạt ra ngoài

Tại vì Donald Trump từng sản xuất các cuộc thi sắc đẹp, trao vương miện cho người chiến thắng.

Nhưng thực tế, các nhà khoa học đặt tên cho virus này vì hình dạng giống như vương miện của nó.

Ấy thế, người dẫn chương trình của Vremya cảnh báo không nên bác bỏ ý tưởng này quá sớm.

'Vũ khí sinh học sắc tộc''

Video của show này thừa nhận lý thuyết vương miện là "kỳ lạ", nhưng lại cho xuất hiện một chuyên gia nói rằng chủng virus corona của Trung Quốc do con người tạo ra, và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hoặc các công ty dược phẩm Hoa Kỳ đứng đằng sau nó.

Báo cáo cũng lặp lại các tuyên bố cũ rích, sai lầm của truyền thông Kremlin và các quan chức rằng Hoa Kỳ đã điều hành một phòng thí nghiệm ở Georgia, nơi họ đã thử nghiệm vũ khí sinh học trên con người.

Phóng viên Channel One sau đó trích dẫn các thuyết âm mưu rằng chủng virus corona mới chỉ ảnh hưởng đến người châu Á và có thể là một loại "vũ khí sinh học sắc tộc".

Bản quyền hình ảnh Channel One Image caption Tường trình về virus corona của Channel One lặp lại những cáo buộc vô căn cứ về chương trình "vũ khí sinh học" của Hoa Kỳ

Ông thừa nhận rằng có bằng chứng rõ ràng bác bỏ điều này, nhưng nói thêm một cách gợi ý: "Ngay cả các chuyên gia thận trọng trong đánh giá cũng nói rằng không có gì có thể loại trừ được."

Các thuyết âm mưu về virus corona cũng đã xuất hiện nhiều trên chương trình trò chuyện chính trị chính của Channel One, Vremya Pokazhet (Time Will Tell), và thậm chí công khai hơn trên các chương trình tin tức.

Ý chính là đề xuất rằng các tác nhân tố phương Tây khác nhau - các công ty dược phẩm, Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của nước này - bằng cách nào đó có liên quan đến việc giúp tạo ra hoặc phát tán virus, hoặc ít nhất là trong việc truyền bá sự hoảng loạn về nó.

Thuyết âm mưu được cho là có những mục đích khác nhau - trong trường hợp "Big Pharma" - thu lợi từ việc tạo ra vaccine chống lại virus corona hoặc, trong trường hợp của Hoa Kỳ, đánh vào nền kinh tế Trung Quốc để làm suy yếu đối thủ cạnh tranh địa chính trị.

Lo lắng

Rời khỏi màn hình TV, vụ lây lan của virus corona dường như đang gây lo ngại nghiêm trọng cho các quan chức Nga.

Giao thông đường sắt và đường hàng không đến Trung Quốc đã bị hạn chế, và người Nga di tản khỏi Trung Quốc đã bị cách ly trong hai tuần trong một nhà điều dưỡng ở Siberia.

Một nhà thờ ở Moscow thậm chí đã tổ chức một thánh lễ để cầu nguyện cho sự cứu rỗi khỏi nạn virus corona.

Sợ hãi virus corona dường như đạt đến đỉnh điểm.

Nhật báo Vedomosti của Nga báo cáo rằng Kremlin đã đưa ra các kiểm tra nhiệt độ cho những ai tham dự các sự kiện với Tổng thống Vladimir Putin, mà người phát ngôn Dmitry Peskov gọi là "biện pháp phòng ngừa".