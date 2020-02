Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hơn 1000 người đã chết kể từ khi dịch virus corona bùng phát

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện hiếm hoi giữa đại dịch trong khi số người chết vì virus corona ở nước này vượt 1000.

Tuy nhiên, số lượng nhiễm virus mới đã giảm 20% so với ngày hôm trước.

Ủy ban y tế Hồ Bắc xác nhận 2.097 ca mắc mới trong tỉnh vào thứ Hai, giảm so với 2.618 ngày hôm trước.

Tổng số người nhiễm virus corona trên khắp Trung Quốc là 42.200 người, trở thành cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất ở nước này kể từ khi đại dịch Sars xảy ra năm 2002-2003.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện hiếm hoi giữa đại dịch, khi ông có chuyến thăm các nhân viên y tế ở Bắc Kinh.

Ông Tập thúc giục phải "có các biện pháp kiên quyết hơn" để chống lại virus và nói rằng "chúng ta phải tự tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này".

Thông tin mới nhất ở Trung Quốc

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết 103 người chết vì virus corona ở tỉnh này vào thứ Hai, tăng từ 97 vào Chủ nhật.

Hồ Bắc đã có tổng cộng 31.728 trường hợp nhiễm virus corona với 974 ca tử vong vào cuối ngày thứ Hai. Tỷ lệ tử vong là 3%.

Tổng số người chết vì virus corona ở Trung Quốc hiện là 1.011 người.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Virus corona: Đường phố và bến tàu vắng vẻ ở Thượng Hải tuần trước

Hơn ba phần tư trường hợp tử vong do virus corona là ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Thành phố 11 triệu dân này đã bị phong tỏa trong nhiều tuần qua.

Một phái đoàn các chuyên gia quốc tế do WHO chủ trì đã tới Trung Quốc hôm thứ Hai để làm việc với giới chức tại đây. Phải đoàn này do ông Bruce Aylward, người giám sát WHO trong đại dịch Ebola tại Tây Phi năm 2014-2016.

Trong khi đó, ông Tập đeo khẩu trang trong chuyến thăm của ông ở Bắc Kinh, nhưng ông chưa tới thăm Vũ Hán.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Chủ tịch Trung Quốc ít xuất hiện trong thời gian dịch corona hoành hành

Lãnh đạo Trung Quốc cũng đã phải gánh chịu các cáo buộc về việc xem nhẹ sự nghiêm trọng của virus corona - và ban đầu đã cố gắng giữ bí mật, nhưng WHO khen ngợi nỗ lực của nước này trong việc kiểm soát dịch, bao gồm việc cách ly số lượng lớn người nghi nhiễm.

Các nước khác thì sao?

Bốn ca nhiễm virus corona mới được xác nhận tại Anh Quốc hôm thứ Hai - nâng tổng số người nhiễm tại đây lên tám người.

Trong khi đó, có thêm 65 người dương tính với virus corona trên tàu Diamond Princess hiện đang bị cách ly ở ngoài khơi Nhật Bản - nâng tổng số hành khách bị nhiễm lến 135 trong số 3.700 khách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm thứ Hai rằng ông tin đại dịch sẽ biến mất vào tháng Tư do thời tiết ấm lên - một lý thuyết không được các chuyên gia y tế ủng hộ.