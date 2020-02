Hạ giải nhà thờ Bùi Chu: Còn đó nỗi lòng cha xứ

Trong nhiều hội nghị về bảo vệ di sản gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn nhấn mạnh giá trị to lớn của di sản với văn hóa và kinh tế và chỉ đạo cần phải bảo vệ di sản. Tại hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 27-7-2018 ở Hà Nội, Thủ tướng đã chỉ đạo "tuyệt đối không phá huỷ, làm hỏng hay hy sinh di sản vì bất kỳ lý do gì để phục vụ phát triển. Để mất di sản, dù là một phần, chính là bắn súng vào quá khứ, đánh mất bản sắc dân tộc".