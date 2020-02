Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Greta Thunberg

Nhà vận động 17 tuổi Greta Thunberg, người Thụy Điển nói tại Bristol trong cuộc biểu tình và bãi khóa vì môi trường rằng 'Thế giới này đang bốc cháy'.

Chừng 20 nghìn người, gồm nhiều thanh thiếu niên Anh bỏ học đi biểu tình đã đội mưa đi nghe Greta Thunberg.

Greta cảnh báo các lãnh đạo thế giới "đừng tìm cách buộc tôi tắt tiếng vì thế giới này đang bốc cháy - nguyên văn "the world is on fire".

Sự kiện mang tên Đình công của giới trẻ Bristol - Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C) diễn ra trong trời mưa gió ở thành phố ven biển miền Nam Anh Quốc hôm 27/02.

Đám đông hô to "Greta, Greta" để nghe nhà vận động môi trường trẻ tuổi nói:

"Chính chúng ta là Sự Thay Đổi. Thay đổi sẽ đến, dù ai đó có muốn hay không."

'Những kẻ cầm quyền đã phản bội chúng ta'

Sinh viên học sinh Bristol bỏ học ngày thứ Sáu để đi nghe Greta Thunberg, bất chấp cảnh báo của cảnh sát Anh rằng đám đông có thể "bị nguy hiểm" vì dẫm vào ngay.

Họ mang theo biểu ngữ tiếng Thụy Điển 'Skolstrejk for Klimatet' có nghĩa là 'Bãi khóa, nghỉ học vì Khí hậu'.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Greta dẫn đầu cuộc tuần hành qua trung tâm Bristol, thành phố biển của Anh

Image caption Nhiều trẻ em đã bỏ học đi ủng hộ Greta Thunberg

Cuộc đình công, bãi khóa bắt đầu từ College Green để rồi đoàn tuần hành đi qua trung tâm Bristol.

Những lời bốc lửa của Greta Thunberg thu hút quần chúng gồm:

"Đấu tranh rất có hiệu quả nên tôi kêu gọi các bạn hãy hành động."

"Những kẻ nắm quyền lực đã phản bội chúng ta."

Lớn lên ở Stockholm, Greta và cô em gái là hai học sinh giỏi nhưng cô đã chọn con đường hoạt động xã hội.

Ban đầu, giống như mọi trẻ em Thụy Điển khác, Greta học về biến đổi khí hậu và cảm thấy đặc biệt bị đe dọa bởi băng sơn ở Bắc Cực đang tan chảy.

Nhưng khác với các bạn cùng lứa, cô không thể để cho những lo lắng này trôi đi, theo bài của Pablo Uchoa trên BBC News về chân dung Greta Thunberg.

"Lần đầu tiên nghe về hiện tượng hâm nóng toàn cầu, tôi nghĩ rằng điều này không thể là sự thật", Greta từng viết.

Nếu có một điều nào đó đang đe dọa "toàn bộ sự tồn tại của chúng ta" Greta nghĩ, "thì chúng ta sẽ không nói về bất cứ điều gì khác".

Bắt đầu bằng các cuộc biểu tình đơn lẻ trước cơ quan công quyền Thụy Điển, Greta Thunberg bước vào cuộc vận động toàn cầu và trở nên nổi tiếng thế giới.

Hồi tháng 9/2019, hàng triệu người, đa số là học sinh, tham gia vào một làn sóng biểu tình toàn cầu kêu gọi hành động để đối phó với biến đổi khí hậu.

Đỉnh điểm của sự kiện ở New York là bài phát biểu của Greta.

Cô đã được tạp chí Time chọn là Nhân vật của Năm 2019.

Tuy thế cũng có những lời chỉ trích nhắm vào cô.

Chẳng hạn Thủ tướng Úc, Scott Morrison, nói Greta đang bị các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu lợi dụng.

