Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Hai ứng cử viên tranh luận tay đôi, nhưng phải đứng cách nhau gần 2 mét vì lo ngại về virus corona

Chín tháng sau khi 20 ứng cử viên đảng Dân chủ tập trung cho cuộc tranh luận đầu tiên của mùa bầu cử sơ bộ năm 2020, cuộc đua giờ chỉ còn là giữa hai ứng cử viên - Bernie Sanders và Joe Biden.

Trong hoàn cảnh này, người ta có thể dự đoán cuộc tranh luận sẽ ảm đạm với những bất đồng ý kiến được phát biểu trong tinh thần tôn trọng nhau.

Thay vào đó tranh luận giữa Biden và Sanders là tranh cãi đầy sôi nổi, trong đó Sanders tấn công vào Biden theo kiểu mà ông chưa bao giờ làm bốn năm trước, trong chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công chống lại Hillary Clinton.

Nếu cuộc ''cách mạng Bernie'' đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông, thì ứng cử viên - người chỉ mới vài tuần trước được coi là ứng cử viên hàng đầu - sẽ không chịu thua mà không đánh một trận chí chết.

Hai ứng cử viên thảo luận về những bước mà cá nhân họ - với tư cách là những người cao tuổi đầy nguy cơ - đang thực hiện để tránh bị nhiễm virus corona, gồm hạn chế gặp gỡ quần chúng, cho nhân viên làm việc từ xa, và tổ chức các cuộc vận động tranh cử trên diễn đàn trực tuyến.

Cả hai ứng cử viên thất thập cổ lai hy có một vài điều nhầm lẫn. Biden gọi cúm lợn năm 2009 là N1HI, không phải H1N1. Sanders tại một thời điểm, liên tục gọi virus corona là "Ebola".

Biden đã tạo được tin nóng bỏng bằng cách hứa sẽ chọn một nữ ứng cử viên phó tổng thống nếu giành được đề cử của đảng Dân chủ. Sanders thì không cam kết như vậy, mặc dù cũng nói rằng mình có "xu hướng mạnh mẽ đi theo hướng đó".

Dưới đây là một số điểm quan trọng và xung đột trong cuộc tranh luận.

Tranh luận thời buổi virus corona

Không có gì ngạc nhiên khi đại dịch virus corona - và kế hoạch giải quyết vấn đề này của các ứng cử viên - chi phối cuộc tranh luận.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Cú chạm khuỷu tay giữa hai ứng cử viên thay thế cái bắt tay trước khi tranh luận

Biden nói về việc mở rộng thử nghiệm, bao gồm bắt buộc phải có ít nhất 10 địa thử nghiệm theo kiểu ''drive through'' ở mọi tiểu bang, tập hợp các nhà lãnh đạo và chuyên gia toàn cầu để tạo ra một phản ứng quốc tế chống lại virus và xây các bệnh viện mới.

Sanders đồng ý, thêm rằng bệnh viện cần được cung cấp đủ thiết bị và nhân sự để đối phó với sự gia tăng của bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sắp xảy ra. Ông cũng nói Hoa Kỳ nên "đảm bảo" tiền lương cho những người Mỹ mất việc vì thiệt hại kinh tế từ khủng hoảng bệnh dịch.

Tuy nhiên, sau khi hai bên tranh luận được một lúc thì sự khác biệt cơ bản giữa hai ứng cử viên được thấy rõ - điều không phải là một cú sốc lớn với những ai theo dõi các ý kiến khác biệt về chăm sóc sức khỏe trong bất kỳ cuộc tranh luận Dân chủ nào trước đây.

Biden nói rằng virus corona là cuộc khủng hoảng khẩn cấp đòi hỏi chính phủ liên bang phải trả tất cả các chi phí xét nghiệm và điều trị.

Hoa Kỳ giảm lãi suất xuống gần bằng không và tung gói kích thích kinh tế khổng lồ

Sân bay Mỹ hỗn loạn vì kiểm tra sức khỏe

Tuy nhiên, đối với Sanders, đại dịch virus corona phản ánh "sự yếu kém và rối loạn chức năng" đáng kinh ngạc của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, được cấu trúc xung quanh một ngành công nghiệp tư vì lợi nhuận. Ông muốn chính phủ trả tiền cho mọi bệnh tật, không chỉ cho virus này.

"Trong một năm tốt, không có dịch bệnh, khoảng 60.000 người chết mỗi năm vì họ không có tiền đi bác sĩ kịp thời,'' Sanders nói. "Rõ ràng cuộc khủng hoảng này chỉ làm cho một tình huống xấu trở nên tồi tệ hơn."

Biden phản bác rằng chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành không phải là giải pháp, lưu ý rằng Ý có hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành theo kiểu Sanders, nhưng hiện đang bị virus tràn ngập.

Biden muốn một một chính sách lựa chọn bảo hiểm y tế được điều hành công khai cạnh tranh cùng với các công ty bảo hiểm tư nhân. Sanders muốn chính phủ thay thế hoàn toàn bảo hiểm tư nhân. Cuối cùng, thì virus corona chỉ trở thành một gạch đầu dòng mới trong cuộc tranh luận lớn hơn nhiều này trong Đảng Dân chủ.

Kết quả hay cách mạng

Tại một thời điểm sớm trong cuộc tranh luận, Biden đã kết tinh sự khác biệt chính giữa hai ứng cử viên - không chỉ về chăm sóc sức khỏe mà trên toàn bộ triết lý quản trị của họ.

"Mọi người đang đi tìm kết quả, chứ không phải đi tìm cuộc cách mạng," ông nói. "Họ muốn đối phó với kết quả họ cần có ngay bây giờ."

Biden là người theo chủ nghĩa tiệm tiến. Là một nhà chính trị chuyên nghiệp, ông có khuynh hướng làm việc trong hệ thống và coi chính trị là nghệ thuật làm được những gì có thể.

Sanders, từ trong sâu thẳm trái tim, là một nhà cách mạng. Ông cho rằng hệ thống chính trị và kinh tế hiện tại đã bị hỏng và cần phải có một cuộc cải cách sâu rộng. Quan điểm của Sanders cách mạng chính xác là những gì cần thiết để mang lại sự thay đổi cơ bản.

Bầu cử 2020: Ứng cử viên Bernie Sanders là ai?

Các ứng viên Dân chủ 'thiên tả' đến đâu?

"Nếu bạn muốn tạo ra những thay đổi thực sự ở đất nước này; nếu bạn muốn tạo ra một nền kinh tế phù hợp cho tất cả mọi người, không chỉ một số ít; nếu bạn muốn đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, không tạo ra lợi nhuận 100 tỷ đôla cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, bạn có biết cần phải làm gì? " Sanders hỏi.

"Bạn cần phải đối đầu với Phố Wall; bạn cần phải đối đầu với các công ty dược phẩm, các công ty bảo hiểm và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch." Và tự trả lời.

Câu hỏi đặt ra là liệu người Mỹ có sẵn sàng cho loại thay đổi thực sự mà Sanders đang kêu gọi. Nếu kết quả bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ cho đến nay có thể cho thấy dấu hiệu nào, thì có thể cử tri Mỹ đang không quá tham vọng về những thay đổi Sanders cổ động.

"Người dân Mỹ biết hồ sơ của tôi"

Trao đổi sắc nét nhất xảy ra khi hai người tấn công nhau về số phiếu và quan điểm chính trị trong quá khứ.

Sanders đánh vào sự hỗ trợ trước đây của Biden về việc xem xét cắt giảm chương trình hưu trí An sinh xã hội do chính phủ điều hành, cũng như phiếu bầu của ông về lệnh cấm kết hôn đồng tính, Chiến tranh Iraq, cải cách phá sản nghiêm ngặt, tự do thương mại tự do và cấm tài trợ phá thai từ công quỹ.

"Người dân Mỹ biết hồ sơ của tôi, OK?" Sanders nói. "Trong suốt 30 năm, tôi đã sát cánh cùng các gia đình lao động của đất nước này. Tôi đã đối đầu với mọi nhóm lợi ích trong xã hội. Và đó là những gì tôi sẽ làm trong Nhà Trắng. Đó là một kỷ lục rất khác so với của Joe."

Liệu hồ sơ chính trị của Joe Biden có gây bất lợi cho ông?

Cuộc đua vào Nhà Trắng lần thứ ba của Joe Biden

Biden đáp lại bằng cách tấn công Sanders vì sự phản đối của ông trong quá khứ với luật kiểm soát súng và một cuộc bỏ phiếu gần đây chống lại việc trừng phạt Nga vì can thiệp bầu cử năm 2016.

"Truy cập YouTube ngay bây giờ", Sanders nói tại một thời điểm, kêu gọi người xem xem các bình luận về An sinh xã hội năm 1995 của Biden trên sàn Thượng viện Hoa Kỳ.

Biden, người đã có những quan điểm trong sự nghiệp chính trị gần 50 năm giờ đây không còn phù hợp với quan điểm hiện tại của Đảng Dân chủ, cuối cùng đã tự bảo vệ mình bằng cách tìm cách thay đổi trọng tâm.

"Câu hỏi là," ông nói, "chúng ta làm gì từ thời điểm này?

Đây có phải là kết thúc?

Cuộc tranh luận sơ bộ này của đảng Dân chủ này - tiến hành dưới cái bóng sự bùng phát của virus corona, được chuyển từ Phoenix đến một phòng thâu tại Washington, DC, vào phút cuối, và được tổ chức mà không có khán giả hay báo chí từ phòng quay liền kề - có thể trở thành tranh luận cuối cùng của chu kỳ bầu cử này.

Nếu vậy, đây là một kết cục thật kỳ lạ và bất ngờ cho cuộc vận động tranh cử kéo dài hơn 14 tháng của hàng chục ứng cử viên.

Các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc cho thấy Biden có một vị trí dẫn đầu khá lớn, dấu hiệu cử tri Dân chủ đã sẵn sàng cho cuộc đua này kết thúc và cho cuộc bầu cử phổ thông chống lại Donald Trump - người chỉ thỉnh thoảng được đề cập trong cuộc tranh luận này - bắt đầu.

Kết quả thăm dò chỉ ra rằng hôm thứ Ba, Biden sẵn sàng ở vị trí thống trị Sanders ở các tiểu bang Florida, Ohio, Illinois và Arizona, tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu của mình trong số lượng đại biểu quan trọng cho hội nghị đảng toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng Bảy.

Tất nhiên, trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc tranh luận, Sanders cho rằng ông không nghĩ việc tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ trong tuần này ''hợp lý lắm'' vì sự bùng phát của coronavirus, nơi nhiều cử tri - bao gồm người già - có thể sẽ phải tiếp xúc với đám đông. Hai cuộc bầu cử sơ bộ sẽ dự trù được tổ chức vào cuối tháng, tại Georgia và Louisiana, đã bị trì hoãn.

Nếu điều đó xảy ra, có lẽ cuộc đua của đảng Dân chủ - trong khi gần kết thúc - có thể kéo dài trong tình trạng bị đình chỉ trong một thời gian tới.