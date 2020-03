Bản quyền hình ảnh Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption Vladimir Putin dự định sẽ thách thức sự lây lan của virus corona

Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch lớn cho mùa xuân này, tất cả nhắm vào việc nhấn mạnh sự ổn định và phô trương thanh thế.

Nhưng chương trình nghị sự đó đã bị sự lây lan của virus corona và sự sụt giảm nghiêm trọng cả về giá dầu và đồng rúp cướp mất sự chú ý.

Tháng Tư đã được dành cho một cuộc trưng cầu dân ý để phê chuẩn những thay đổi trong hiến pháp, cho phép Vladimir Putin tiếp tục nắm quyền trong tuổi bát tuần của mình.

Và tháng Năm được dự trù là sẽ có một cuộc diễu hành quân sự khổng lồ, đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Nhưng tâm trạng mới ở Nga bây giờ là có thể đây là một trong những điều không lấy gì làm chắc chắn.

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Một cuộc diễu hành mừng chiến thắng 75 năm sau Thế chiến Thứ hai vẫn được lên kế hoạch bất chấp những lo ngại về sự lây lan của virus corona

Cho đến giờ, cả cuộc trưng cầu dân ý lẫn buổi diễu hành vẫn chính thức diễn ra và ông Putin đang truyền tải một hình ảnh bình tĩnh trong thời kỳ hỗn loạn.

Ông Putin tuyên bố rằng sự bùng phát của virus corona nằm "dưới sự kiểm soát" ở Nga nhờ các biện pháp "kịp thời" của nước này, trong khi các phương tiện truyền thông nhà nước lên án châu Âu vì cách "quản lý" đại dịch và nhấn mạnh "sự thất bại của tình đoàn kết EU".

Vì vậy, khi các nhà lãnh đạo châu Âu tập trung vào việc kiểm dịch và cơn khủng hoảng, Tổng thống Putin đã đến Crimea để kỷ niệm sáu năm kể từ khi Nga sáp nhập lãnh thổ này vào Nga từ Ukraine.

Đó là một màn trình diễn như thường lệ: tổng thống đi đó đây, gặp gỡ đám đông và bắt tay hẳn hòi, chứ không phải "hạn chế giao tiếp xã hội".

Nhưng đó chỉ là màn trình diễn.

Tất cả những người tiếp xúc gần gũi với Tổng thống Putin đều phải được xét nghiệm trước xem có bị nhiễm virus corona không.

Những người được sàng lọc qua xét nghiệm bao gồm tất cả những người đàn ông được gắn huy chương vào ngực của ở Crimea trong tuần này, cũng như nhân viên Kremlin và các nhà báo được công nhận. Vài tuần trước, họ chỉ bị kiểm tra nhiệt độ.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Putin chưa được xét nghiệm, nhưng những người khác trong bức ảnh này, được chụp tại Sevastopol, ở Crimea, đều đã phải xét nghiệm.

"Chúng tôi coi đây là một bước hợp lý để tổng thống có thể tiếp tục công việc một cách tự tin", phát ngôn viên của ông, Dmitry Peskov nói với BBC.

Bản thân Vladimir Putin chưa được xét nghiệm.

"Ông không có triệu chứng gì, cảm thấy khỏe tuyệt vời và tiếp tục công việc của mình theo lịch trình," ông Peskov giải thích.

Nhưng tỷ lệ lây nhiễm ở Nga đã bắt đầu leo thang ngay cả theo số liệu chính thức, con số mà một người nghi rằng đang được ''mát xa''.

Vì vậy, mặc cho mô về Covid-19 của Tổng thống Putin như một thứ gì đó được nhập khẩu, một "mối đe dọa nước ngoài", các biện pháp bảo vệ đang gia tăng.

Chúng bao gồm tất cả mọi thứ từ đóng cửa biên giới và trường học đến lệnh cấm tụ tập đông người.

Nhưng không có lệnh nào bắt dân ở nhà và hôm Thứ Sáu, Kremlin nhấn mạnh rằng việc phong tỏa với Moscow là "hoàn toàn không được thảo luận".

Nhiều người nghi ngờ sự thận trọng này có liên quan trực tiếp đến cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp Nga và mong muốn đảm bảo con đường tái đắc cử của ông Putin càng sớm càng tốt.

Quá trình đó đã diễn ra quá nhanh một cách bí ẩn ngay từ khi bắt đầu, nó được mệnh danh là một "hoạt động đặc biệt".

Lãnh đạo đối lập Alexei Navalny đã cảnh báo rằng việc tổ chức trưng cầu dân ý, đưa người đã hưu trí ra khỏi nhà giữa cơn đại dịch sẽ là "tội ác" và các quan chức đã nhấn mạnh rằng sự kiện này có thể bị hoãn vì an toàn dân chúng hoặc chuyển lên mạng.

Nhưng hôm thứ Sáu, ủy ban bầu cử của Nga tiết lộ kế hoạch đơn giản là cho bỏ phiếu trong suốt một tuần để hạn chế đám đông.

Nhà phân tích chính trị Konstantin Kalachev nói với tờ Nezavisimaya Gazeta, rằng ''nhiều người muốn có cuộc trưng cầu dân ý, chứ không muốn hoãn nó,'' cho biết các quan chức vẫn hy vọng "mọi thứ sẽ qua đi" và Nga sẽ tránh được điều tồi tệ nhất.

Đối với một số người, cách tiếp cận dịch bệnh này khiến họ yên tâm. Có một câu nói phổ biến ở đây rằng biết càng ít biết thì bạn càng ngủ ngon.

"Chúng tôi không muốn nghe nhiều hơn, thật đáng sợ", Ksenia, một người bán kem ở vùng ngoại ô Moscow giải thích.

"Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải rửa tay và không đi ra ngoài quá nhiều, nhưng mọi người đã mua tất cả mọi thứ trong các cửa hàng và điều đó thật đáng sợ", bà nói.

Nhưng chỉ một vài dặm từ quầy bán hàng của bà, biểu tượng của cuộc khủng hoảng đang tiến vào Nga - và phần lớn thế giới - đang gia tăng mỗi ngày. Một bệnh viện tạm thời hoàn toàn mới đang được xây dựng với tốc độ nhanh nhất để chăm sóc tới 500 bệnh nhân bị nhiễm virus corona.

Ở những nơi khác, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng họ đã tiến hành các cuộc tập trận khẩn cấp để kiểm soát virus và tất cả các khu vực của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu để kéo dài quyền lực của Vladimir Putin vẫn dự trù sẽ xảy ra trong ngày 22/4.