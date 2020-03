Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Tổng thống Trump kêu gọi các bệnh viện ngừng "tích trữ" vật tư y tế, bao gồm cả máy thở

Tổng thống Donald Trump nói rằng quy tắc về virus corona như cách ly xã hội sẽ được kéo dài trên khắp nước Mỹ ít nhất là đến 30/4.

Trước đây ông Trump đã gợi ý rằng những quy định này có thể được thư giãn ngay từ lễ Phục sinh, rơi vào giữa tháng Tư.

"Đỉnh dịch với tỷ lệ tử vong cao nhất có khả năng sẽ xảy ra trong hai tuần nữa", ông Trump nói, có vẻ như nhắc đến một tài liệu tham khảo về tỷ lệ lây nhiễm cao nhất mà nhiều người lo ngại sẽ khiến các bệnh viện bị quá tải.

Cố vấn y tế Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci trước đó đã cảnh báo rằng loại virus này có thể giết chết tới 200.000 người Mỹ.

Tiến sĩ Fauci nói rằng "hoàn toàn có thể hiểu được" rằng hàng triệu người Mỹ cuối cùng có thể bị nhiễm bệnh.

Mỹ hiện có 142.070 trường hợp xác nhận dương tính với Covid-19.

Tính đến tối Chủ nhật, đã có 2.493 ca tử vong được ghi nhận ở Mỹ do Covid-19 gây ra, theo số liệu được đối chiếu bởi Đại học Johns Hopkins.

Vào tuần trước, Mỹ đã vượt mặt cả Trung Quốc và Ý về số trường hợp được xác nhận dương tính với virus.

Trump nói gì?

Phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất của Đội đặc nhiệm virus corona tại Nhà Trắng vào Chủ nhật, Tổng thống nói rằng các biện pháp như cách ly xã hội là "cách giành chiến thắng", đồng thời nói rằng Mỹ "sẽ làm tốt trên giai đoạn hồi phục" vào tháng Sáu

Cho rằng "đỉnh điểm" của tỷ lệ tử vong ở Mỹ có khả năng sẽ xảy ra trong hai tuần nữa, ông Trump nói rằng "không có gì tồi tệ hơn khi tuyên bố chiến thắng trước khi chiến thắng thực sự - đó sẽ là mất mát lớn nhất trong tất cả".

Các nhà phân tích cho rằng khi ông Trump đề cập đến đỉnh điểm trong "tỷ lệ tử vong", có lẽ ông ý ông nói là tổng số ca nhiễm virus được xác nhận.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mỹ đã được cảnh báo rằng virus corona có thể khiến 200.000 người tử vong

Ông nói rằng quyết định kéo dài việc cách ly xã hội được đưa ra sau khi ông nghe rằng "2,2 triệu người có thể đã tử vong nếu chúng ta không áp dụng tất cả những điều này", ông nói thêm là nếu có thể giới hạn số người chết xuống dưới 100,000, là ''cùng nhau chúng ta đã tạo được thành quả tốt.''

Con số 2.2 triệu mà ông đang đề cập đến đã xuất hiện trong một báo cáo về tác động của virus corona do Imperial College London công bố vào ngày 16/3.

Ông Trump trước đây đã nói rằng Lễ Phục sinh - cuối tuần của ngày 12/4 - sẽ là "thời gian đẹp" để có thể mở lại ít nhất một số khu vực. Vào Chủ nhật, ông nói rằng việc dở bỏ những hạn chế trong lễ Phục sinh "chỉ là một khát vọng".

"Tôi ước chúng ta có thể trở lại cuộc sống cũ ... nhưng chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ, đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi thấy mọi việc, tôi thấy những con số, chúng không quan trọng với tôi. Điều quan trọng với tôi là chúng ta thắng dịch này càng sớm càng tốt, "ông nói.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Trump nói rằng "xét nghiệm nhanh" đã được phê duyệt để có kết quả Covid-19 trong vòng năm phút

Tổng thống cũng nói về đáp ứng y tế vào hôm Chủ Nhật. Ông nói rằng "xét nghiệm nhanh" đã được phê duyệt để có thể có kết quả Covid-19 trong vòng năm phút. Các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác sẽ được xét nghiệm.

Trong khi đó, một loại thuốc chống virus - hydroxychloroquine - đang được sử dụng cho 1.100 bệnh nhân ở New York.

"Chúng ta hãy chờ xem nó hoạt động như thế nào, chúng ta có thể đạt được một số kết quả đáng kinh ngạc", ông nói.

Ông Trump nói rằng các chuyên gia cũng đang xem xét việc truyền máu để điều trị cho người bệnh, sử dụng máu từ những người đã hồi phục.

Việc thiếu hụt thiết bị thì sao?

Trước đó hôm Chủ nhật, ông Trump đã cáo buộc các bệnh viện ở một số bang "tích trữ" máy thở, khẩu trang và các vật tư y tế quan trọng khác.

"Chúng ta có một vấn đề với việc tích trữ ... bao gồm cả máy thở. Các bệnh viện cần phải giải phóng chúng - trong trường hợp họ sở hữu quá nhiều, họ phải giải phóng vật tư và thiết bị y tế", ông nói.

Các bệnh viện "không thể giữ [máy thở] nếu họ nghĩ rằng sẽ có vấn đề trong vài tuần nữa", ông nói, cho rằng một số người đã "tích trữ".

Máy thở là mối quan tâm lớn của các chuyên gia y tế vì nhu cầu gia tăng cùng với mức độ lây lan của virus. Một số tiểu bang đã cảnh báo họ sẽ sớm không đủ máy thở để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tổng thống Trump đã cáo buộc các bệnh viện ở một số bang "tích trữ" máy thở, khẩu trang và các vật tư y tế quan trọng khác.

Loại virus corona mới này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho đường hô hấp khi nó tấn công phổi và máy thở giúp bệnh nhân duy trì việc thở.

Tổng thống Trump đã yêu cầu nhà sản xuất xe hơi General Motors tại Detroit sản xuất thêm máy móc y tế để đáp ứng nhu cầu.

Trong một diễn biến riêng biệt, một thiết bị hỗ trợ thở mới đã được tạo ra có thể giúp bệnh nhân virus corona không phải vào phòng cấp cứu. Thiết bị được chế tạo bởi đội đua Mercedes Formula One, hợp tác với các kỹ sư từ Đại học College London.

Tình hình virus corona ở ​​nơi khác?

Hơn 30.000 người trên toàn cầu đã tử vong vì virus corona mới này.

