Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mỹ có số người nhiễm virus corona cao nhất trên thế giới

Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng các trường hợp bị nhiễm virus corona tại các điểm nóng của Hoa Kỳ đang "chững lại", nói rằng ông đã nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm".

Vào Chủ nhật, New York, tâm chấn của vụ dịch ở Mỹ, đã báo cáo sự sụt giảm số ca nhiễm trùng và tử vong mới.

Ông Trump mô tả sự sụt giảm này là một "dấu hiệu tốt", nhưng cảnh báo là vẫn sẽ có nhiều người chết hơn khi đại dịch gần đến "đỉnh điểm" ở Mỹ.

"Trong những ngày tới, nước Mỹ sẽ phải chịu đựng đỉnh điểm của đại dịch này", ông Trump nói trong cuộc họp báo về virus corona hàng ngày.

Covid-19 có 'giáng đòn' chí tử lên báo giấy Việt Nam?

Deborah Birx, một thành viên của đội đặc nhiệm virus corona của tổng thống, cho biết tình hình ở Ý và Tây Ban Nha, nơi nhiễm trùng và tử vong đã giảm trong những ngày gần đây, "cho chúng ta hy vọng về tương lai của mình".

"Hy vọng trong tuần tới rằng chúng ta sẽ thấy sự ổn định của các trường hợp bị nhiễm mới ở những khu vực đô thị này, nơi dịch bệnh bắt đầu vài tuần trước," Tiến sĩ Birx nói trong cùng cuộc họp báo.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Donald Trump nói ông đã nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm"

Trước đó, vị Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, người lãnh đạo sức khỏe công cộng nước này, đã cảnh báo rằng đây sẽ là "tuần lễ khó khăn nhất và buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người Mỹ".

"Đây sẽ là khoảnh khắc Trân Châu Cảng của chúng ta, thời điểm 9/11 của chúng ta", Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams nói với Fox News hôm Chủ nhật.

Hoa Kỳ đã báo cáo 337.274 ca nhiễm trùng được xác nhận và 9.619 tử vong do Covid-19, là con số cao nhất trên thế giới cho đến nay.

Tình hình New York ra sao?

Hôm Chủ nhật, Thống đốc Andrew Cuomo đã báo cáo 594 tử vong mới nâng tổng số tử vong ở thành phố New York lên đến 4.159. New York là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi coronavirus cho đến nay, và thành phố New York là điểm nóng nhất.

Ông cho biết hiện 122.000 cư dân New York đã bị nhiễm bệnh. Nhưng nói thêm rằng gần 75% bệnh nhân phải nhập viện hiện đã được xuất viện.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thi hài được chất lên một chiếc xe tải đông lạnh hiện đang được dùng như một nhà xác tạm

Số bệnh nhân cần điều trị tại bệnh viện lần đầu tiên giảm đi trong một tuần, và số tử vong giảm so với ngày hôm trước, ông nói.

630 trường hợp tử vong được báo cáo trong 24 giờ trước.

"Virus corona thực sự là nguy hiểm giết người, so với những gì virus gây ra", ông nói với các phóng viên ở Albany, thủ đô của tiểu bang.

"Đó là một thủ phạm giết người hiệu quả."

Vẫn còn quá sớm để biết New York hiện đang có đang ở đỉnh điểm - tỷ lệ lây nhiễm cao nhất mà đồ họa phía đằng sau ông Cuomo gọi là "Trận chiến trên Đỉnh núi".

Bản quyền hình ảnh Pacific Press/Getty Images Image caption Thống Đốc New York's Andrew Cuomo

Ông cũng nói rằng còn quá sớm để biết liệu số người bị nhiễm virus corona sẽ giảm xuống nhanh chóng sau đỉnh điểm, hay liệu sẽ giảm chậm - và với tốc độ vẫn sẽ áp đảo các bệnh viện.

"Các nhà thống kê sẽ không cung cấp cho bạn câu trả lời thẳng thắn về bất cứ điều gì", ông nói về cái gọi là "đường cong" - biểu đồ theo dõi tỷ lệ nhiễm trùng.

"Lúc đầu, họ nói biểu đồ người nhiễm bệnh mới sẽ tăng thẳng đứng lên hoặc lên tới tổng số 'V'. Hoặc có thể chúng ta đang nằm trên một mặt phẳng đâu đó. Họ không biết."

Tình hình nước Mỹ thế nào?

Tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong mới đang gia tăng ở các thành phố như Washington DC, Detroit và New Orleans, ngay cả khi khoảng 90% người Mỹ đang bị phong tỏa với quy định bắt buộc họ phải ở nhà.

Thống đốc các tiểu bang tiếp tục cảnh báo về sự thiếu hụt nghiêm trọng các vật tư y tế cần thiết, bao gồm máy thở và khẩu trang.

New Jersey, tiểu bang giáp New York, đã báo cáo hơn 3.000 ca nhiễm mới hôm Chủ nhật, nâng tổng số trên toàn tiểu bang lên 37.505. Đã có 917 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona ở New Jersey.Tiểu bang miền nam Louisiana - một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ - đã báo cáo mức tăng 20% vào Chủ nhật với 3.010 trường hợp mới. Tiểu bang này cũng báo cáo 477 cái chết.

Michigan - nơi dịch bùng phát lớn thứ ba ở Mỹ - có gần 16.000 người bị nhiễm và 617 tử vong, các quan chức cho biết hôm Chủ nhật. Detroit tiếp tục là điểm nóng lớn của tiểu bang với gần 5.000 ca nhiễm và 158 người chết.

Phát biểu với NBC News trước đó hôm Chủ nhật, Bác sĩ Anthony Fauci - chuyên gia miễn dịch học trưởng của quốc gia - cho biết còn quá sớm để nói rằng tình hình đã nằm "trong tầm kiểm soát", như Tổng thống Donald Trump thường xuyên tuyên bố.

"Đó sẽ là một tuyên bố sai lầm. Chúng tôi đang phấn đấu để ngăn chặn bệnh dịch, và đó là vấn đề đang phải đối phó."

TTổng Y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams nói rằng California và Washington đã thấy tốc độ lây lan chậm lại nhờ các nỗ lực giảm thiểu, nhưng cảnh báo rằng mọi người phải tuân theo hướng dẫn về sức khỏe của chính phủ liên bang, bao gồm đeo mặt nạ ở nơi công cộng.

